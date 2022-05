På gassriggene i Texas er det hektisk aktivitet. Her ruster de opp for å redde Europa ut av Putins jerngrep. Men USAs redningsaksjon kan også bli en klimabombe.

Bånn gass i Texas

Linn Kongsli Hillestad

Pete Kiehart (Foto)

HOUSTON/MIDLAND (E24) I en lysning i furuskogene øst i Texas rager en borerigg 40 meter over bakken. På boregulvet, godt under midtveis opp, står en bu hvor et titalls arbeidere i møkkete overaller, hjelmer og vernebriller har stuet seg sammen.

De siste par ukene har de slitt med mye problemer på riggen. Gass har kommet på avveie, inn i borehullet. Nå holder de på å avsondre den første delen med sement før de borer seg videre nedover, 3.000 meter under bakken.

– Det viktigste er at alle holder seg trygge, sier en mann med rød overall, matchende hjelm og et amerikansk flagg på ermet.

Han forklarer medarbeiderne hvor de skal møtes hvis noe skjer. Ber dem si ifra hvis de ser noe som kan være utrygt.

«BORER-HYTTEN»: Et titall plattformarbeidere gjennomgår sikkerhet og praktiske detaljer på en gassrigg øst i Texas.

En times tid senere skal det hende noe uventet. Mens de pumper ned sementen, skal gassen igjen trenge seg på, og den må avledes ut i et stort rør. I enden antennes den, som en stor fakkel.

– Du vet aldri hva som kommer til å skje neste halvmeter, sier riggleder Montana Shultz.

– Det er det som gjør det så spennende.

Shultz var 15 år gammel da han begynte som verkstedhjelper for samme firma som onkelen og bestefaren. Han jobbet seg gjennom videregående, og morgenen etter at han ble uteksaminert, rigget han ned en boreplattform.

Nå er han 32 og har steget i gradene.

– Denne jobben gir familien min et godt levebrød, sier han.

– Alle her jobber virkelig hardt, men lønnen er god. Det er derfor vi er her.

SKIFTARBEID: Arbeiderne på riggen jobber to uker på og to uker av. Ty Haire forbereder dagens middag, med riggleder Montana Shultz til venstre. 1 av 3 Pete Kiehart / E24

Tøffe tider

Montana Shultz jobber for det delvis norskeide borefirmaet Scandrill, som borer på kontrakt for ulike oljeselskaper. Det ble grunnlagt av avdøde Martin Mosvold i 1977. Nå drives det av hans to sønner, Paul og Torrey.

Sistnevnte har tatt E24 med på omvisning av en av deres aktive borerigger, som nå teller 11 i antall, ned fra 25 før pandemien.

– Det har vært noen tøffe tider med mange kunder som ikke har fornyet kontrakter, men vi har fått litt medvind nå, sier Torrey Mosvold, som har tittelen visepresident i Scandrill.

– Siden fjerde kvartal i fjor har etterspørselen økt progressivt.

DYRT: Scandrill er avhengige av at oljeselskapene tror på en gunstig økonomisk fremtid. Brødrene Mosvold mener Joe Biden taler med to tunger når han ber dem bore mer.

Mosvold vil gjerne utdanne allmennfolk om gassbransjen, som han betrakter som en overgangsbro til en fornybar fremtid.

Han forklarer at en rigg som den vi besøker øst i Texas, koster mellom 250 og 300 millioner kroner å bygge. Oljeselskaper må investere enorme beløp på å leie land og rigger, fracke brønner og installere rørledninger.

Når president Joe Biden nå har bedt olje- og gasselskaper drille mer som følge av krigen i Ukraina – og truet med bøter hvis de lar være – hersker det stor usikkerhet om de får dekket kostnadene på lang sikt.

– Hvem vet hva som kommer til å skje om noen år? sier Mosvold.

Invasjonen av Ukraina har antent amerikansk energidebatt. Mange mener USA må gi full gass for å hjelpe Europa. Derfor presser industrien på for mer handlingsrom.

USA er allerede verdens største gassprodusent, påpeker Dustin Meyer, visepresident for gassmarkeder ved American Petroleum Institute. I 2022 ligger landet også an til å bli verdens største eksportør.

Nå bør de sette gassen i bånn og gire på videre, mener Meyer.

– Denne uheldige situasjonen har skapt mange muligheter, sier han.

– Verden trenger mer gass.

Iryna Petrovska Marchiano er enig. Hun kommer opprinnelig fra Ukraina, men fikk praksisstilling som petroleumsingeniør i USA i 2008 og har bodd her siden. Vi møter henne på en polsk festival i Houston, hvor hun selger ukrainske suvenirer til inntekt for flyktninger fra hjemlandet.

STØTTER HJEMLANDET: Iryna Petrovska Marchiano og datteren Solomia selger suvenirer til inntekt for ukrainske flyktninger på vegne av den lokale organisasjonen Htx4ukraine.

Store deler av familien hennes befinner seg imidlertid fortsatt i hjemlandet. Hjembyen i vest er blitt bombet flere ganger, og Marchiano følger nyhetene med gru hver morgen.

– Verden kan bruke dette som en ekstra dytt for å utforske smarte måter å skaffe energi. Hydrokarboner forsvinner ikke med det første, sier Marchiano.

– Med flytende gass kan vi levere energi der hvor det trengs. Vi bør utnytte det.

Halvannen time øst for Houston kaster en kvinne uti et fiskesnøre. På andre siden av vannet ruver eksporthavnen Sabine Pass. Her fryses gass ned til minus 130 grader og fraktes flytende over havet.

Fra Sabine Pass ble det eksportert over 35 milliarder kubikkmeter LNG i fjor, ifølge nettstedet Offshore Energy. I år har de fått godkjent en utvidelse av anlegget.

Nå ligger det 300 meter lange LNG-skipet Asklipios og tanker gass. Tankskipet seiler under maltesisk flagg og kom fra Nederland dagen før.

På andre siden av sundet er eksporthavnen Golden Pass under oppbygging. Den skal etter planen stå ferdig i begynnelsen av 2025. Da kan det eksporteres 80 millioner tonn LNG herfra årlig, ifølge energirådgiver Brad Williams i Spitfire Advisors.

– Golden Pass er et beist, sier han.

Et hesteveddeløp

Brad Williams spesialiserer seg på energiinfrastruktur, inkludert LNG-prosjekter. Han viser oss et USA-kart med seks blå og 11 brune firkanter med prosjektnavn. De blå firkantene er ferdig utbygde eksporthavner for LNG. De brune er foreslåtte prosjekter. Noen av dem er godkjent. Andre jobber med å skaffe tillatelser og salgskontrakter før de kan ta en investeringsbeslutning.

– Det er litt som et hesteveddeløp, sier Williams.

– Nå, med den forferdelige invasjonen av Ukraina er det mye større interesse for disse prosjektene.

Det er store forskjeller i gassprisene mellom USA, Europa og Asia. I USA er prisen nå åtte dollar per kubikkfot, i Asia, 23,5, mens spotprisen i Europa er nesten 37 dollar, ifølge Financial Times. Det betyr mye ekstra fortjeneste.

– Hvis du har et LNG-eksportprosjekt akkurat nå, har du i utgangspunktet en minibank som bare mater ut penger, sier David G. Victor, ekspert på klimapolitikk ved University of California, San Diego.

– Alle selskapene med foreslåtte anlegg er opptatt, opptatt, opptatt med å skaffe kundekontrakter og finansiering. Så tar det minst tre år å bygge dem, sier Brad Williams.

SKITT FISKE: LNG-skipet Asklipios tanker gass ved eksporthavnen Sabine Pass i Louisiana. I forgrunnen prøver en trio fiskelykken.

Men de høye prisene skaper ikke bare et kappløp mellom de ulike eksportprosjektene.

De har også ført til et kappløp mellom fossile brennstoff og fornybar energi, ifølge analytiker Clark Williams-Derry ved Institute for Energy Economics and Financial Analysis.

– Og noe av det jeg synes er mest urovekkende med dette, er at bevisene jeg har sett, tyder på at metanlekkasjer er et mye, mye større problem enn gassindustrien kanskje ønsker å innrømme.

Når du flyr inn over Permian Basin, ligger olje- og gassfeltene som et lappeteppe. Her produseres 40 prosent av all oljen i USA, 15 prosent av gassen. - Alle her er del av oljeindustrien, sier Kathy Shannon.

Shannon er direktør for Permian Basin Petroleum Museum, som skildrer noe av områdets 100 år lange olje- og gasshistorie. Familien har et oljeselskap, og som museumsdirektør ser hun på det som sin oppgave å være en talsperson for industrien.

– Det er hvem vi er. Og det er derfor vi er her. Alt er avhengig av det, sier hun.

LANG HISTORIKK: Permian Basin har ved tre anledninger ligget under vann, og det har skapt gode forhold for olje- og gassutvinning. Nå har de boret etter olje og gass her i hundre år.

Shannon forklarer at mye av grunnen i Permian Basin består av tykke lag av oljerik stein. Før fracking-revolusjonen på slutten av 90-tallet, var det for dyrt å utvinne denne. Så viste George Mitchell at det var kommersielt grunnlag for hydraulisk oppsprekking, hvor du borer horisonalt og injiserer væske for å sprekke opp skiferlagene og gjøre oljen og gassen mer tilgjengelig.

– Det forandret virkelig alt for oss, fordi nå kunne du utvinne nok til å gjøre det lønnsomt, sier Shannon.

Men fracking-revolusjonen sammenfaller også med en økning av metanutslipp i atmosfæren, og skifergass er mistenkt synder, ifølge New York Times.

«En klimabombe»

Sharon Wilson hever et infrarødt videokamera over skulderen og stirrer fokusert på noen hvite, sylinderformede beholdere gjennom linsen.

– Holy moly! Se her, sier hun, og gir fra seg kameraet.

Med det blotte øyet er det umulig å se at det siver utslipp ut fra de hvite tankene, men gjennom kameraet kan du se hvordan noe velter ut, nesten som tykk røyk.

– Det er metan og flyktige organiske forbindelser, som for eksempel benzen, sier Wilson.

METANKRIGER: Sharon Wilson slåss for å få ned metanutslippene fra olje- og gassindustrien, og kameraet er hennes våpen.

Hun jobbet tidligere for olje- og gassindustrien, men etter tolv år flyttet hun ut til et øde område hvor George Mitchell tilfeldigvis eksperimenterte med fracking.

Da vannet hennes var blitt svart, kontaktet hun sin nåværende arbeidsgiver, Earthworks, som i samarbeid med to andre organisasjoner har gitt ut en rapport hvor de beskriver Permian Basin som «en klimabombe».

– Vi kommer hit dag etter dag, uke etter uke, måned etter måned og finner utente gassbluss og metanutslipp overalt, sier Wilson.

Amerikansk gassindustri og LNG-transport De første kommersielle LNG-leveransene var i 1959, fra Algerie til Storbritannia. I USA begynte eksporten av flytende gass virkelig å skyte fart for fem år siden, etter at en revolusjon i billig skifergass ga stort gassoverskudd.

I år er det ventet at den amerikanske gassproduksjonen vil stige til den høyeste noensinne, ifølge det amerikanske energidepartementets statistikkarm (EIA).

Den estimerte eksporten i 2022 vil ligge på 11,54 milliarder kubikkfot per dag (bcfd). I 2023 er den ventet å stige til 12,13 bcfd, opp fra et rekordhøyt nivå på 9,78 bcfd i 2021.

President Joe Biden har inngått en avtale med EU om å sende ytterligere 15 milliarder kubikkmeter flytende naturgass til Europa i år - ca. 10 til 12 prosent av dagens årlige amerikanske eksport. Innen 2030 vil USA, ifølge Biden, ha som mål å øke forsyningene med 50 milliarder kubikkmeter i året.

Økt forbruk av naturgass til fordel for kull har hjulpet USA å senke klimautslippene sine med rundt 13 prosent det siste tiåret, men kritikerne argumenterer for at deler av bransjen har store metanutslipp, og at LNG krever mye energi både for nedkjøling og transport.

Texas har noe av det svakeste regelverket for utslipp, og miljøvernere har kjempet for å stenge Permian Basin ute fra verdensmarkedet fordi området er vurdert som en av metanverstingene i USA. To tredjedeler av Permian Basin ligger i Texas, en tredjedel i New Mexico.

I 2020 publiserte de en studie i Science Advances , som viste at metanutslippene i Permian Basin er 60 prosent høyere enn myndighetene har beregnet. Myndighetene har erkjent at studier som denne kan avdekke feil i estimatene deres, men har ikke tatt i bruk nye tall.

Franske myndigheter har på denne bakgrunn tidligere stanset selskapet Engie fra å inngå en LNG-avtale med et amerikansk selskap, men Engie signerte en lignende avtale i juni (med et selskap som angivelig var mer transparent på utslipp). Også en irsk importplan er tidligere stanset av miljøhensyn.

Representanter fra over 200 organisasjoner har også skrevet under et brev til president Joe Biden for å be ham gjeninnføre et forbud mot å oljeeksport (som ble fjernet i 2015) og samtidig forby eksport av gass.

En foreslått regel fra Environmental Protection Agency kan føre til at olje- og gassprodusenter må overvåke og redusere utslipp av metan. Kilder: Brad Williams/Spitfire Advisors, Bloomberg, New York Times, Wall Street Journal, EIA, Texas Tribune Vis mer

Metan forsvinner fra atmosfæren etter noen tiår, men varmer opp jorden opptil 80 ganger mer enn CO₂.

I USA er Permian Basin den største kilden til metanutslipp.

– Vår forskning viser at Permian Basin er langt verre enn andre amerikanske utvinningsfelt, sier seniorforsker David Lyon ved Environmental Defense Fund (EDF).

De publiserte en studie i Science Advances i 2020, som viste at metanutslippene i Permian Basin er 60 prosent høyere enn myndighetene har beregnet. Klimapåvirkningen de første tjue årene er nesten tre ganger så høy som ved å brenne gassen som blir produsert, ifølge studien.

VISER UTSLIPP: Dette kameraet er verifisert av en tredjepart til å fange opp 20 ulike gasser, ifølge Sharon Wilson. På bildet siver en røyklignende substans opp fra et tynt rør.

En annen studie, publisert av forskere ved Stanford i mars, viser enda større avvik. Stanford-forskerne studerte Permian Basin i New Mexico, og de fant utslipp på 9,4 prosent av brutto gassproduksjon - langt høyere enn myndighetenes estimater på 1,4 prosent.

Dette er også høyere enn 3,1 prosent, som Ramón Alvarez ved EDF har beregnet som vippepunktet hvor gass er mer skadelig for klimaet enn kull, ifølge New York Times.

– Jeg tror det er regioner i verden og USA hvor metanutslippene fra naturgassen er så høye at de periodevis skader klimaet mer enn kull, sier David Lyon.

– Men det er definitivt mange andre steder hvor utslippene er lavere.

I FELT: Sharon Wilson fra organisasjonen Earthworks kjører rundt og filmer metanutslipp sammen med kollega Miguel Escoto.

Permian Basin er den nest største gassprodusenten i USA, men gassen er stort sett et biprodukt av oljeproduksjonen. Såkalte «tørre» gassfelter, som det E24 besøkte i Øst-Texas, har gjerne lavere metanutslipp, ifølge Lyon, mens gassen i Nordsjøen regnes som noe av den med aller lavest utslipp.

– Vi er ikke der vi ønsker å være, og jeg tror de fleste vil innrømme det, men det tar også tid, og det krever investeringer, sier konserndirektør Stephen Robertson i Permian Basin Petroleum Association.

Nye rekorder

For tre-fire år siden var gassen så billig at selskapene måtte betale for å få den håndtert. Det førte til mye fakling og metanlekkasjer, forteller han.

Men under pandemien har flere selskaper tatt grep for å hindre metanlekkasjer, ifølge Robertson, og Bloomberg skriver at nesten alle selskaper av en viss størrelse har annonsert planer for å senke utslipp.

– Jeg tror det er gjort fremskritt, men mye gjenstår. Og det er fortsatt mange selskaper som ikke gjør noen ting, sier EDFs David Lyon.

Mange av utslippene er også umulig å bli kvitt, fordi de bidrar til å lette på trykket og hindre utstyret fra å eksplodere, ifølge Earthworks’ Sharon Wilson.

– Disse utslippene skjer med vilje. De er bakt inn i systemet, sier hun.

Samtidig stiger produksjonen.

I april 2021 produserte Permian Basin mer naturgass en noensinne. Hver måned siden har de brutt rekorden - på nytt og på nytt. Nå produseres mer olje og naturgass her enn noen gang før.

Senior gassanalytiker Emily McClain i Rystad forventer at mesteparten av den amerikanske olje- og gassveksten de kommende årene vil komme fra Permian Basin og Haynesville i Øst-Texas og Louisiana.

– Begge disse regionene forventes å vokse med omtrent 30-40 prosent i løpet av de neste to årene, sier hun.

I 2030 er det ventet at produksjonen i Permian Basin har doblet seg og at de vil produsere mer flytende fossilt brennstoff enn noe annet land i verden, bortsett fra Saudi-Arabia, ifølge en analyse fra Oil Change International.

– Hvis vi lar det skje, er spillet over for klimaet, sier feltmedarbeider Miguel Escoto i Earthworks.

OPPRØRT: Miguel Escoto har jobbet med miljøarbeid siden han var ferdig på universitetet. Nå har han midlertidig flyttet til Permian Basin for å engasjere lokalbefolkningen.

Verken han eller kollega Sharon Wilson har noen tro på at opprustningen som følge av krigen, vil være kortvarig, som noen politikere hevder. LNG-infrastrukturen koster oppimot 200 milliarder kroner å bygge, ifølge Dustin Meyer ved American Petroleum Institute. For å få finansiering, vil bankene gjerne kreve langsiktige kontrakter, helst på 20 år.

– Dette er ikke kortsiktig. De bruker det som en unnskyldning for å fortsette, sier Sharon Wilson.

– Dette er bare en vei til evig fracking.

STOR KAPASITET: Når gass er frosset til flytende form, tar den 600 ganger mindre plass. LNG-tankeren Asklipios har kapasitet til å frakte over 170.000 kubikkmeter.

Emily McClain i Rystad forteller at de fleste amerikanske LNG-kontraktene hittil er inngått med Kina og Sør-Korea.

– Men vi tror flere vil bli inngått med europeiske land i tiden fremover, sier hun.

Den røde LNG-tankeren Asklipios har for lengst kjørt vekk fra Sabine Pass, etter et døgn med tanking. Om ni dager er skipet ventet å nå sin endelige destinasjon, som er ukjent i offentlige registre.

Om bord er rundt 170.000 kubikkmeter flytende gass.