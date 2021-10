Selskapet bak disse syklene har hentet 25 millioner

Lite har skjedd siden Podbike startet opp for fem år siden. Men nå melder elsykkel-selskapet at de har hentet 25 millioner kroner - og at brikkene har falt på plass.

Snart kan disse elsyklene endelig rulles ut på veiene her i distriktet. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Det siste året og de siste månedene har bydd på mange utfordringer og begrensninger både på reise og tilgang på komponenter, noe som har ført til forsinkelser i forhold til opprinnelig lanseringsplan. Men tiden har vært brukt effektivt og i løpet av den siste tiden har brikkene falt på plass, sier administrerende direktør og medgründer, Anne-Lise Heggland, i en pressemelding.

Starter produksjonen

Videre skriver selskapet:

«Selskapet som ydmykt setter seg som mål å endre folks preferanse og adferd til relativt korte reiser eller kjøreturer, har i løpet av 2021 hentet over 25 millioner kroner i ny egenkapital for å finansiere lansering av sitt første produkt, Frikar».

Anne-Lise Heggland er administrerende direktør i Podbike AS. Vis mer

– Ikke bare har kundene fortsatt å vise oss stor tillit, men vi har også fått bekreftet tillit fra investorene. De midlene vi har hentet i 2021 er tilstrekkelig til å finansiere lansering, oppstart av produksjon og videre utvikling av produkt og teknologiplattform. Myndighetene, gjennom Innovasjon Norge og Skattefunn, fortjener også en takk for deres bidrag, sier Heggland.

Lanseres nå

Dermed ser det endelig ut til at de første elsyklene snart kan finne veien til noen av de 30.000 kundene som har forhåndsbestilt doningen, som har en utgangspris på rundt 50.000 kroner. Det betyr igjen at selskapet har en ordrereserve på rundt 160 millioner kroner.

– Vi gleder oss til å lansere produktet i Norge og Tyskland i løpet av oktober og november. Lanseringen skjer gjennom arrangementer hvor lojale kunder, noen av dem har ventet i flere år, vil få muligheten til å prøvesykle Frikar-modellen, sier markedssjef i Podbike, Janet Usken.

Samtidig melder selskapet at de har inngått et samarbeid med det tyske selskapet Storck Bicycle.

– Dette er et selskap som deler vårt ønske om, og driv for, nyvinning. Gjennom dette samarbeidet etablerer vi flere markedskanaler i Tyskland og et nettverk for å ta godt vare på kundene våre i det tyske markedet - som er det største i Europa, sier daglig leder i Podbike, Åge Højmark.

Dette bildet ble tatt under åpningen av sykkelstamveien langs E39 mellom Stavanger og Sandnes hvor også elsyklene til Podbike ble testet. Vis mer

Har investert 30 millioner

Det er gründerekteparet Anne-Lise Heggland og Per Hassel Sørensen som er hovedeiere i Podbike med en aksjepost på 68,6 prosent. De valgte tidlig å selge både hytten, bilen og båten for å gå inn med millioner av kroner i prosjektet.

– Vi har totalt sett brukt rundt 30 millioner kroner på prosjektet, har Heggland tidligere uttalt.

Nest største eier i Podbike, er Trondheim-mannen Espen Hiorth, som har 20,8 prosent av aksjene gjennom selskapet Helift AS.

Regnskapet fra i fjor viser at Podbike AS fikk et resultat før skatt på minus 2,3 millioner. Totalt etter oppstarten i 2016 har selskapet gått med rundt 5,7 millioner kroner i minus.

Podbike har fram til nå ikke hatt ordinære driftsinntekter, men gjennom Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Europakommisjonen har selskapet mottatt 8,6 millioner kroner.