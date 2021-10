Over 730.000 fløy fra Avinors flyplasser i høstferieuken

Ferske tall fra Avinor viser at antallet flypassasjerer fortsetter å øke.

FLERE FLYR: Det er fortsatt langt igjen til normalen for luftfarten, men det blir stadig flere som reiser luftveien. Vis mer

Totalt reiste hele 733.469 flypassasjerer fra Avinors flyplasser da mange tok høstferie uke 40, viser en oppdatering fra selskapet. Antallet passasjerer har økt jevnt og trutt gjennom året, og er nå på det høyeste så langt i år.

Samtidig som avstanden til kriseåret med nær alle fly på bakken i 2020 øker, krymper også avstanden til normalåret 2019. For to år siden fløy drøyt 1,1 millioner passasjerer via Avinors flyplasser. Det er med andre ord fortsatt langt igjen til normaltilstand for luftfarten, med 35 prosent færre passasjerer samlet sett enn i 2019.

Tallene viser også at det fortsatt er lengst unna normalen for utenlandsreisende, der 37 prosent færre reiste sammenlignet med 2019. For innlandsreisende er det bare 18 prosent færre som reiste.

Dette er foreløpige tall, som kan ligge litt lavere enn de faktiske passasjertallene.

Den travleste dagen forrige uke var søndag, da over 138.000 passasjerer fløy.

Målt mot i fjor var det Oslo Lufthavn Gardermoen som opplevde den sterkeste veksten, med 150 prosent flere passasjerer, etterfulgt av Bergen lufthavn Flesland som doblet antallet passasjerer.

Forrige uke slapp Norwegian trafikktall for september, som viste at nesten 980.000 fløy med selskapet i løpet av måneden.