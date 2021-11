Klarna melder seg på i kappløpet om super-appene

Betalingstjenesten lanserer onsdag en ny versjon av appen sin, inkludert et såkalt «virtuelt engangskort» som skal funke overalt.

Markedsdirektør Thomas Elvestad i Klarna. Vis mer

Publisert:

Målet med konseptet «super-app» er at forbrukeren kun skal trenge denne ene appen til alt en gjør – for Klarnas del spesifikt innen netthandling, opplyser det svenske selskapet.

Den nye tjenesten innebærer at forbrukere nå kan bruke Klarnas betalingsløsning også i nettbutikker som ikke har Klarna tilgjengelig.

– Vi lanserer en såkalt superapp som vil si at vi samler mange tjenester i en app. Det kan være tjenester man tidligere har brukt flere apper for å løse noen problemer eller utfordringer med, som vi samler i én, sier Elvestad.

– Men nå kommer vi med enda flere tjenester, blant annet et virtuelt engangskort.

Ikke et kredittkort

Enkelt forklart vil appen auto-fullføre kortinformasjonen når kunden skal betale, og fylle inn et forhåndsgenerert «kortnummer», altså ikke ditt eget. Klarna kaller selv løsningen for et virtuelt engangskort.

I praksis er det Klarna som betaler for varen, og kunden får en faktura fra betalingstjenesten som skal ordnes senere. Elvestad understreker at det ikke medfører gebyrer.

– I tillegg til å ta bort gebyrer, har vi lagt inn flere påminnelser. Både i appen, på e-post og hyppigere før, under og etter forfall, sånn at folk skal unngå at det kommer noen kjedelige ekstragebyrer.

– Blir ikke dette litt som et fiktivt kredittkort? Du kan bare slå deg løs i alle nettbutikker uten å ha pengene?

– Det er motsatt av argumentet vi tenker. Man skal slippe å bruke disse kredittkortene. Du får lengre tid til å betale, gebyrene er borte, og du får flere påminnelser. Vi ønsker å gjøre det så enkelt som mulig for forbrukerne, sier Elvestad.

52,12 apper i snitt

Konseptet super-app har vært på trappene en stund. Klarnas konkurrent Paypal lanserte sin versjon i september, ifølge TechCrunch.

Poenget er å samle så mange tjenester innenfor samme segment som mulig i én app, så brukerne ikke trenger å bytte mellom flere forskjellige.

Teknologijournalist Alex Heath i The Verge spår at de største sosiale mediene kommer til å hoppe på super-app-bølgen de kommende årene. Konseptet ble først tatt i bruk i stor skala av kinesiske WeChat, ifølge nettstedet.

I forbindelse med lanseringen sier Klarna at de selv har fått gjennomført en undersøkelse i 13 land, som viser at nordmenn har klart flest apper i snitt på telefonen sin: 52,12 apper.

Samtidig har 3 av 10 nordmenn minst seks apper for shopping, ifølge undersøkelsen, som er utført i samarbeid med det internasjonale markedsanalysebyrået Dynata i oktober 2020 blant 13.594 respondenter.

– Mange superapper kommer opp nå med de tjenestene vi har. De større, som Google, kjører fortsatt separate apper, som kart, slides, søk, og så videre. Det er ikke så vanlig at du går inn i kartet og lager en presentasjon for så å søke på noe. Så det er litt forskjellige tankeganger, sier Elvestad.

– Men her, når det er så relatert til ett tema, kan det være nyttig.

Markedsdirektøren sier han ikke tror én eller to apper kommer til å ta over alt, selv om det nå er de og Paypal som ligger først i løypa.

– Jeg tror ikke det er én eller to som tar over alt, men det blir sånn at du slipper å ha Posten-appen for sporing, for eksempel, disse småtingene. At du har alt i samme app tror jeg er naturlig steg.

– Men jeg tror ikke på et herredømme hvor én app tar over alt.