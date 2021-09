Får heller sparken enn å ta vaksine

James Long har fått varsel om suspensjon og risikerer å miste både inntekt og helseforsikring. Likevel vil han ikke la seg vaksinere. Amerikanske myndigheter bærer noe av ansvaret for skepsisen, mener medisinprofessor.

SAN FRANCISCO (E24): De siste 21 årene har James Long jobbet for samme arbeidsgiver. Han er ansatt i San Francisco kommune, i en avdeling ansvarlig for vedlikehold av byens gater og infrastruktur.

Da pandemien brøt ut for litt over halvannet år siden, fortsatte han å gå på jobb. Mens de fleste andre isolerte seg på hjemmekontoret, var han ute og feide gatene.

Nå ser det ut til at det lange arbeidsforholdet kan gå mot slutten.

Long har mottatt varsel om at han vil bli suspendert. Han vil ikke ta vaksine mot covid-19, selv om det innebærer tap av både inntekt og helseforsikring.

– Jeg stoler ikke på vaksinene, sier han til E24.

Stiller nye krav

James Long er en av over hundre millioner amerikanere som vil omfattes av vaksinekrav på arbeidsplassen etter at president Joe Biden tidligere denne måneden erklærte at han vil innføre nye regler.

Presidenten har sett seg lei på vaksineskepsis, som har ført til at andelen fullvaksinerte amerikanere har stagnert på 54,8 prosent, ifølge helsemyndighetene.

Samtidig har smittetallene skutt i været, og USA er igjen episenter for pandemien, med over 2.000 dødsfall i snitt hver dag. Covid-19 har nå kostet over 675.000 amerikanske liv - flere enn spanskesyken.

De nye vaksinereglene gjelder for private selskaper med over 100 ansatte, som må sørge for at medarbeiderne vaksinerer seg eller tester seg en gang i uken.

Bedrifter som ikke følger påbudet, må betale bøter på opptil 14.000 dollar per regelbrudd, tilsvarende ca. 120.000 kroner.

I tillegg omfattes ansatte hos føderale og lokale myndigheter, som lærere, sykepleiere, leger og politifolk.

Vaksinepåbud i USA De nye, føderale vaksinereglene ble annonsert 9. september og gjelder blant annet for fire millioner føderalt ansatte. De har 75 dager på seg til å bli vaksinert, hvis ikke risikerer de å miste jobben.

I tillegg omfatter påbudene ca. 17 millioner helsearbeidere og offentlig ansatte i 26 delstater og to territorier, som har spesielle ordninger for sikkerhet på arbeidsplassen.

Reglene berører også ca. 80 millioner medarbeidere i private selskaper med over 100 ansatte. Disse medarbeiderne kan teste seg en gang i uken som alternativ til å bli vaksinert.

Selskapene vil få 50–90 dager til å etterleve de nye reglene etter at de er blitt utstedt, trolig i løpet av de nærmeste ukene.

Selskaper som bryter påbudet, vil bli ilagt bøter på opptil 14.000 dollar (ca. 120.000 kroner) per regelbrudd.

Påbudene for føderalt ansatte inkluderer begrensede unntak, blant annet for medarbeidere med religiøse motforestillinger.

Fra tidligere finnes også statlige og lokale regler, og flere bedrifter stiller vaksinekrav til ansatte på eget initiativ.

Noen av de største selskapene som stiller krav om vaksine, er Bank of America, AT&T, Chevron, Cisco, Facebook, Ford, Goldman Sachs, Google, Microsoft og Morgan Stanley. Medarbeidere som jobber hjemmefra, er stort sett ikke omfattet av kravene. Kilder: Reuters og Fortune Vis mer

Reaksjonene blant bedriftsledere er blandet. Noen uttrykker støtte fordi påbudene gjør det lettere å stille krav til ansatte. Andre frykter oppsigelser, byråkrati og kostnader, og republikanske politikere tordner mot «autoritærisme» og truer med søksmål.

Sykepleier Judy er selv vaksinert på grunn av krav fra arbeidsplassen, men er sterk motstander av påbudene.

Folk skal ikke bli tvunget til å velge mellom penger til mat på bordet og en vaksine de ikke ønsker.

Judy jobber for et føderalt sykehus i Sacramento og ønsker ikke etternavnet sitt på trykk av frykt for reprimander fra arbeidsgiver.

Hun har selv jobbet med alvorlig syke covid-pasienter, men mener ikke at pandemien er så ille som myndigheter og presse skal ha det til. Samtidig understreker hun at hun ikke er vaksinemotstander.

– Men jeg synes ikke det er humant med obligatorisk medisinsk behandling mot menneskers vilje, sier hun.

– Jeg mener de eldre og sårbare burde ta vaksinen, men det burde være deres eget valg.

– Hva er forskjellen på dette og eksisterende krav i for eksempel skolesystemet?

– Vi er aldri blitt tvunget på denne måten før. Vi er aldri blitt truet med levebrødet vårt.

Frykt og søksmål

Vaksinekrav i helsevesenet skapte reaksjoner allerede før annonseringen av nye påbud. I mai saksøkte 117 medarbeidere to sykehus i Texas, men søksmålet ble blankt avvist av en dommer, ifølge Reuters. I New York frykter sykehus mangel på ansatte, skriver AP.

I Los Angeles har en gruppe politifolk saksøkt lokale myndigheter, og andre steder i California frykter de oppsigelser og underbemanning i både politi og brannvesen - midt i den verste skogbrannsesongen.

For sheriff Glen Webster er deadline for vaksinering 30. september, men han har ingen planer om å gjennomføre. Han vil velge selv.

Derfor troppet han opp på en demonstrasjon mot vaksinepåbud utenfor rådhuset i San Francisco, sammen med rundt 400 andre.

– Hva blir det neste? Hva slags medisinsk prosedyre skal de tvinge meg til å gjennomføre neste gang, sier Webster.

Han er redd for bivirkninger. Han synes vitenskapen er for ny.

Andre mener økende smittetall og gjennombruddsinfeksjoner viser at vaksinene uansett ikke fungerer.

Medisinprofessor Monica Gandhi ved UCSF kan forstå hvordan denne skepsisen har fått bre om seg etter at Delta-varianten fikk fotfeste.

Hun mener amerikanske myndigheters formidling de siste månedene har tjent til å skremme vaksinerte og få uvaksinerte til å tro at vaksinene ikke virker.

– Vi har hatt en vedvarende undergraving av vaksinenes effekt, og plutselig begynte alt å handle om gjennombruddsinfeksjoner, sier Gandhi, som er ekspert på smittsomme sykdommer og figurerer hyppig i amerikanske medier.

Hun er særlig skeptisk til offentlig kommunikasjon rundt nødvendigheten av en tredje dose og gjeninnføring av maskemandater, i tillegg til diskusjoner om vaksinerte smitter videre i like stor grad som uvaksinerte.

Jeg er bekymret for at denne kommunikasjonen kan ha ført til langvarig skade.

For dataene viser at vaksinene fortsatt beskytter svært godt, påpeker medisinprofessoren. Bare 1 av 5000 vaksinerte blir smittet i USA, ifølge beregninger i New York Times. I delstater med lavere smittetrykk, som California, er tallet sannsynligvis tre-fire ganger så lavt.

– Det setter ting i perspektiv, sier Gandhi.

Omstridt database

Noe av det som har gjort sheriff Glen Webster skeptisk til å «delta i et medisinsk eksperiment», som han uttrykker det, er informasjon fra den offentlige databasen VAERS.

Her kan hvem som helst laste opp meldinger om dødsfall eller andre alvorlige reaksjoner som kan knyttes til vaksiner. Men selv om det understrekes at dataene kan være «ufullstendige, unøyaktige, tilfeldige eller ikke-verifiserbare», blir nettsiden ofte sitert av folk som er skeptiske til vaksinene.

Det verst tenkelige systemet for å samle data om bivirkninger, mener medisinprofessor Monika Gandhi.

– Det ser ut som at disse vaksinene har fått forferdelige utfall.

Nettsiden er derfor en gullgruve for de som fremmer desinformasjon om pandemien og vaksinene. Informasjon som når ut til over 55 millioner amerikanere, ifølge en rapport fra den ideelle organisasjonen Center for Countering Digital Hate.

To tredjedeler er produsert av et dusin «superspredere».

– Dette er mennesker med et høyt markedsføringsbudsjett og evne til å produsere materiale av svært høy kvalitet, sier organisasjonens daglige leder Imran Ahmed.

Han ser at mange av strategiene som blir brukt for at folk skal miste tillit til myndighetene, minner om rekrutteringsteknikker benyttet av terrorister og pedofilinettverk.

Utenfor rådhuset i San Francisco går flere med merker som trekker paralleller mellom vaksinasjonspåbud og Holocaust.

Hovedmålet til de fremste vaksinemotstanderne er å tjene penger på blant annet produktsalg, ifølge Ahmed. Samtidig er det sterke koblinger til høyreradikale grupper, som Oath Keepers og Proud Boys. Nå blir budskapet om myndighetenes tvangsbruk brukt for alt det er verdt.

– De vil bruke alt for å selge ideene sine, som er at pandemien ikke er farlig, vaksiner er farlige, og du kan ikke stole på myndighetene eller leger, sier Ahmed.

– Vil heller sulte

Tre av fem amerikanere støtter imidlertid de nye kravene fra myndighetene, ifølge en Ipsos-måling, og det er indikasjoner på at de kan få effekt. Ifølge Goldman Sachs, kan påleggene resultere i at tolv millioner flere blir vaksinert innen midten av 2022.

Det vil i så fall øke andel voksne med minst én dose til 90 prosent, skriver The Economist.

Samtidig har så mange som syv millioner arbeidstagere uttrykt at de ikke vil bli vaksinert, selv om arbeidsplassen er truet.

Arkitekt Robert Floyd mistet jobben allerede i juli. Da hadde sjefen hans ukentlig spurt om han hadde tatt vaksinen, men han utsatte oppsigelsen ved hjelp av en unnskyldning han fant på internett: Han sa han ville vente på mer informasjon.

Nå er han arbeidsledig, men har tre jobbintervjuer i kalenderen.

Han håper ikke vaksinasjon vil bli et tema.

Jeg vil heller sulte i hjel på gaten enn å ta den vaksinen.

Medisinprofessor Monika Gandhi har empati med Floyd og hans meningsfeller.

Selv om hun støtter reglene fordi hun tror de må til, kan hun se for seg hvordan det føles når myndighetene ikke har klart å overbevise deg om at vaksinene er trygge og effektive.

– Jeg antar jeg ville følt meg veldig presset hvis jeg måtte velge mellom mat på bordet og en sprøyte jeg var redd for, sier hun.

– For dette er ekte frykt. Den desinformasjonen som blir lagt ut... det er virkelig skummelt.

For kommunearbeider James Long toppet det seg da kona hans nylig fikk eggstokkreft - like etter at hun var blitt vaksinert. Han er overbevist om at diagnosen er et resultat av sprøytestikket.

Slike triste tilfeldigheter vil imidlertid oppstå i et massevaksinasjonsprogram, påpeker Gandhi.

– Og det kan alltid se ut som om de er koblet til vaksinen.

Erfaringen etter omfattende studier og 5,9 milliarder vaksinedoser er derimot at bivirkningene stort sett er ufarlige, med to sjeldne unntak: blodpropper (AstraZeneca og Johnson & Johnson) og betennelse i hjertemuskelen (Pfizer og Moderna).

– Er det noen som helst grunn til å tro det er ukjente, langsiktige bivirkninger?

– Nei, det er ikke det.

For Longs kone er prognosene hittil uklare; hun skal snart opereres. Samtidig står han trolig ovenfor suspensjon, i hvert fall midlertidig.

– Hvordan skal dere klare dere økonomisk da?

Long trekker på skuldrene, han ser bort.

– Det kommer til å bli tøft, sier han.

Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.

