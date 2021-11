Støre gjør som Solberg: Snus og tobakk blir dyrere

Samtidig foreslår regjeringen at reisende ikke skal få bytte taxfreekvote for tobakk med alkohol.

Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Støre-regjeringen foreslår å øke avgiftene på alkohol og tobakk neste år, i tråd med avgiftsendringene Solberg-regjeringen varslet rett før den gikk av.

Det betyr at den nye regjeringen vil beholde en avgiftsøkning på mellom 1,2 og 1,4 prosent for alle typer alkohol, der høyere alkoholprosent får de største avgiftsskjerpelsene.

Det betyr også at Støre-regjeringen gir sitt godkjentstempel på en betydelig avgiftsøkning på snus og tobakk: Snus-avgiften øker 5,9 prosent, mens avgiften på sigaretter og sigarer økes med 6,5 prosent. Dette er helt i tråd med Solberg-regjeringens forslag.

Les også Øker skattene for de rikeste

Vil avskaffe kvote-grep

I statsbudsjettet for 2022 foreslår dessuten regjeringen at reisende ikke lenger kan bytte den avgiftsfrie kvoten for tobakksvarer med 1,5 liter avgiftsfri vin eller øl.

– Regjeringen foreslår å reversere endringen i de avgiftsfrie kvotene som ble gjennomført i 2014, slik at man ikke lenger kan veksle inn kvoten for tobakksvarer i vin eller øl. Stortinget har bedt regjeringen om å vurdere dette, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Forslaget møtes med glede i Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan.

Les også Regjeringen gir 100 millioner kroner ekstra til statlige barnevernsinstitusjoner

– Vil styrke Vinmonopolet

– Det er svært gledelig at regjeringen reduserer taxfree- og innførselskvoten, dette er noe Actis har jobbet for lenge. En redusert kvote vil styrke Vinmonopolet og redusere grensehandelen, sier fungerende generalsekretær Lars F. Hjetland i en kommentar.

– Da økningen i taxfree-kvoten kom i 2014 hadde det en umiddelbar innvirkning på salget. Omsetningen i taxfree-butikkene og grensehandelen økte, mens den sank hos Vinmonopolet. Å redusere kvoten vil ha en svært positiv effekt, sier han.