PSG vil betale Messi i kryptovaluta

Klubbens egen kryptovaluta vil bli brukt til å belønne fotballstjernens overgang.

PARISER: Lionel Messi har flyttet fra Barcelona til Paris. Vis mer byoutline Sarah Meyssonnier / Reuters

Fotballklubben Paris Saint-Germain (PSG) har signert Lionel Messi, etter fotballstjernen forlot Barcelona etter 18 år i klubben.

Nå skriver PSG i en pressemelding at Messis velkomstpakke delvis vil bli betalt i klubbens egen kryptovaluta, kalt «$PSG Fan Tokens».

– Dette posisjonerer Paris Saint-Germain som en av de mest innovative og avant-garde-klubbene i verden, skriver klubben selv i pressemeldingen.

Kryptovaluta handles for ti milliarder kroner

Klubbens kryptovaluta ble introdusert i 2018, i et samarbeid med selskapet Socios. Socios skriver på sine sider at eierskap over kryptovalutaen skal gi stemmerett til diverse avgjørelser i fotballklubbene som selger de. Kryptovalutaen omsettes også på deres side.

Juventus, AC Milan, Manchester City, Arsenal, Inter, Barcelona og Roma er andre fotballklubber som har egen kryptovaluta gjennom Socios, mens PSG var den første blant dem.

PSG skriver ikke hvor mye av kryptovalutaen Messi vil få når han nå kommer til Paris, men i pressemeldingen opplyser de om at det har blitt handlet kryptovaluta for opp til ti milliarder kroner dagen i løpet av overgangsvinduet.

Ifølge Coinmarketcap har verdien på kryptovalutaen doblet seg i opptakten til signeringen med Messi.

– Kryptovalutaen har blitt en massiv suksess for klubben. Vi har vært i stand til å komme i kontakt med et nytt globalt publikum og fått i stand en betydelig digital inntektsstrøm, sier Marc Armstrong, sjef for partnerskap i PSG.