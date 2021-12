Scatec: Smitteutbrudd vil ha en begrenset effekt på driften

En stor andel ansatte i Scatec er coronasmittet etter julebordet på Aker Brygge. Hjemmekontor sørger for å opprettholde normal drift.

STORT UTBRUDD: Smitteutbrudd ved julebordet til Scatec gjør at selskapets ansatte i Norge nå jobber hjemmefra. Arrangementet fant sted på denne restauranten. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Over 120 personer er nå bekreftet coronasmittet i forbindelse med utbruddet på Louise Restaurant & Bar på Aker Brygge i Oslo.

Litt over 70 av de smittede deltok på julebordet til solenergiselskapet Scatec fredag 26. november. Det opplyser assisterende bydelsoverlege Tine Ravlo i bydel Frogner til NRK søndag.

Scatec hadde i alt 435 ansatte globalt ved utgangen av 2020, viser årsrapporten.

Driften er ikke spesielt sterkt påvirket, ifølge kommunikasjonssjef Stian Tvede Karlsen i Scatec.

– Vi har lang erfaring med å jobbe fra hjemmekontor i Scatec, både før, under og etter pandemien, og dette vil ha en begrenset effekt på vår drift, sier Karlsen til E24.

Styret holdes løpende orientert om situasjonen, opplyser han.

Verdens største utenfor Sør-Afrika

Driften består hovedsakelig av produksjon av strøm utenfor Norge, og er derfor ikke berørt av utbruddet. Disse anleggene har gjennom hele pandemien vært i ordinær drift, og er fortsatt det i dag, opplyser Karlsen.

– Hovedkontorfunksjonene er i begrenset grad berørt, vi har beredskap og tilstrekkelig bemanning til å ivareta nødvendige hovedfunksjoner, skriver Karlsen i en e-post.

Minst 13 av de smittede har fått bekreftet omikronvarianten av coronaviruset, mens screening av prøvene viser at det sannsynligvis dreier seg om rundt halvparten.

Utbruddet av omikron-smitte omtales som verdens største utenfor Sør-Afrika.

Oslo kommune har bedt alle som var det aktuelle utestedet etter klokken 18 fredag 26. november – og som ikke allerede hadde fått oppfølging – om å teste seg og unngå kontakt med andre frem til de får eventuelt negativt prøvesvar.

Scatec opplyser at de hadde 120 deltagere på julebordet.

Hadde vært i Cape Town

Scatec bygger, eier og opererer solenergianlegg. Selskapet har virksomheter i 35 land, og det største kontoret i utlandet ligger i Sør-Afrika.

Enkelte ansatte som var på juleselskapet, hadde nylig vært på kontoret i Cape Town, ifølge Scatec.

– I hele høst og frem til omikronvarianten ble oppdaget, har ansatte vært på reise til vårt største utenlandskontor i Cape Town. Og det var deltagere på juleselskapet som har nylig vært der, sa Roar Haugland, VP for Health, Safety, Security and Environment for Scatec, og leder for kriseberedskapsteamet til selskapet.

Han la også til at de har fulgt myndighetenes råd under pandemien, og har innført ekstra tiltak for å beskytte samfunnet rundt og de ansatte.

– Dette arbeidet vil fortsette i vår oppfølging av ansatte, og vi samarbeider med bydelsoverlegen for å sørge for at smitten begrenses i størst mulig grad, sa han.

Les på E24+ Fem tips for å takle ny nedstengning