Hurtigruten-krise på verst tenkelig tidspunkt

Hurtigruten stopper sine ekspedisjonscruise på ubestemt tid akkurat i det den viktige høstsesongen for bookinger til neste år begynner. Mens inntektstapet på kort sikt anslås til kun 54 millioner kroner, er den store faren tap av bookinger for 2021.

Den største økonomiske faren for Hurtigruten og konsernsjef Daniel Skjeldam er hvordan de viktige bookingmånedene august til november i år for cruise inn i 2021 nå kan påvirkes negativt. Mandag måtte Skjeldam svare for pressen. Vis mer Paal Audestad

Publisert: Publisert: 3. august 2020 19:34

Virusutbruddet om bord i Hurtigrutens skip Roald Amundsen kunne knapt kommet på noe verre tidspunkt for et rederi som alt seiler i tung sjø økonomisk. Månedene august til november er ifølge Hurtigruten «hovedvinduet» for bookinger av cruise i 2021.

På kort sikt rammes Hurtigruten ved at rederiets ekspedisjonscruise-seilinger i høst nå innstilles på ubestemt tid. Blant annet skulle skipet MS Spitsbergen som nå seiler utenfor Svalbard ha startet på nytt ukecruise alt 10. august.

Ifølge en børsmelding fra Hurtigruten vil bortfallet av inntekter fra ekspedisjonscruise de kommende to månedene likevel begrense seg til ca. 54 millioner kroner, mens driftsresultatet før avskrivninger da vil falle med ca. 11 millioner kroner.

Booking for 2021 skjer nå

Den virkelig store faren for Hurtigruten er imidlertid at virusutbruddet, kritikken av Hurtigrutens håndtering av det, med nå endog politietterforskning, kan påvirke bookingen for 2021 negativt i de kommende månedene.

Forretningsområdet som Hurtigruten nå må stoppe helt opp, er rederiets i særklasse mest lønnsomme forretningsområde under normale omstendigheter.

Og ekspedisjonscruise var i særklasse også forretningsområdet med sterkest omsetningsvekst inntil pandemien rammet i midten av mars. I fjor omsatte forretningsområdet ekspedisjonscruise for 1,3 milliarder kroner, og veksten i år og til neste år, var forventet å bli mye, mye høyere.

Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam kalte på en pressekonferanse mandag ettermiddag beslutningen om å stoppe alle ekspedisjonscruise «stor og alvorlig».

Lønnsomheten på Hurtigrutens ekspedisjonscruise lå i 2019 nær dobbelt så høyt som for seilingene langs Norskekysten. Nå må konsernsjef Daniel Skjeldam se langt etter slike seilinger i tiden fremover. Vis mer JOHANA ORDÓÑEZ / AFP

– August til november er hva dere kaller «hovedvinduet» for bookinger for 2021. Hva slags vurderinger har dere gjort rundt hvordan bookingene i disse fire viktige månedene nå kan bli negativt påvirket?

– Det er ikke et tema for oss akkurat nå. Det viktige for oss er og har vært å håndtere situasjonen og ta vare på dem som er involvert og ikke minst sikre at vi kan bistå FHI og kommunen med smittesporing, sier Skjeldam.

Lånefinansiert til ripa

Hurtigruten kom inn i 2020 på full fart fremover, lånefinansiert til ripa og med en minimal egenkapitalandel på 4,5 prosent. Det ville nok gått bra med den omsetnings- og resultatveksten Hurtigruten hadde i 1. kvartal, inntil det i slutten av mars var full stopp på alle motorene.

Ved utgangen av 1. kvartal hadde egenkapitalandelen alt krympet til forsvinnende lille 1,1 prosent for Hurtigruten-konsernet. Den er trolig negativ nå.

– Tross påfyll av likviditet gjennom opptak av milliardlån i juni, hvor forsvarlig vil dere si det er å ha en så lav egenkapitalandel?

– Økonomi er ikke et tema for oss i dag, svarer Skjeldam.

På vei opp av bølgedal

Hurtigruten kvalifiserte i vår ikke til å få lån fra nyopprettede Statens obligasjonsfond. Men i juni fikk Hurtigrutens morselskap lånt litt over 1 milliard kroner av et internasjonalt banksyndikat til skyhøye 11 prosent rente.

Dette sammen med at bookingene for både 2. og 3. kvartal 2021 hittil i år lå høyere enn bookingene for tilsvarende kvartaler i år, gjorde at situasjonen i sommer igjen så mye lysere ut for Hurtigruten.

Men det var altså før virusutbruddet på MS Roald Amundsen.

Petter Stordalen, som nå selv sliter tungt med sine hoteller, er nest største eier i Hurtigruten. Her fra lysere tider i 2017 under et besøk på Kleven verft som bygget nettopp virusrammede MS Roald Amundsen. Vis mer Helge Mikalsen

Oppkjøpsfond største eier

Den største eieren av Hurtigruten er et Luxembourg-basert selskap styrt av et britisk såkalt oppkjøpsfondsselskap, ved navn TDR Capital. Dette Luxembourg-selskapet eier 81 prosent.

Bak dette selskapet finnes det igjen en mengde eiere, deriblant flere europeiske forsikringsselskaper som alle sitter på små eierandeler. Norske KLP er en av mange slike eiere med en liten prosentvis andel i fondet TDR Capital III som altså eier 81 prosent av Hurtigruten, gjennom flere selskapsledd.

Nest største eier, etter fondet TDR Capital III, er Petter Stordalens norske investeringsselskap Strawberry Equities med 11,6 prosent. Trygve Hegnar er styreleder for Hurtigruten. Hegnar-familiens selskap Periscopus er tredje største eier med 4,9 prosent.