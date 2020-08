Fagforeninger reagerer på hotellbransjen: – Vi er i ferd med å bli et løsarbeidersamfunn

Fagforeningene mener bruken av tilkallingsvikarer er for høy i hotellbransjen. Men hotellbransjen mener de trenger fleksibiliteten for å dekke sesongbehov.

23. august 2020 08:10

– Mange har tilknytningsbevis i hotellbransjen. Da er de tilknyttet arbeidsstedet, men de er ikke garantert arbeid, sier Merethe Solberg til E24.

Hun er leder i Fellesforbundets avdeling 10, som organiserer ansatte innenfor blant annet hotellnæringen.

Solberg har ikke tall på hvor mange som jobber som ekstrahjelp uten garantert arbeidstid i bransjen.

– Men det er såpass mange at vi ser på det som et problem.

Ståle Botn, rådgiver i Parat, mener praksisen er utbredt i hotell-og restaurantbransjen.

– Grunnbemanningen er for lav når det brukes egne ekstrahjelper og bemanningsbyråer i så stor grad. Det er en sykdom i bransjen, sier Botn til E24.

Han mener at dette ikke er en ny trend, men et voksende problem i bransjen.

– Det er en kreftsvulst man ikke har klart å ta, sier Botn.

Leder for Fellesforbundets avdeling 10, Merethe Solberg. Vis mer Privat

En tredjedel er ekstrahjelp

Hotellkjeden Scandic opplyser til E24 at omtrent en tredjedel av deres ansatte er ekstrahjelp og sommerhjelp.

Nordic Choice har ikke gitt nøyaktige tall på hvor mange som jobber som tilkallingsvikarer ved hotellet. HR-sjef Karin Sjögren i hotellkjeden påpeker at andelen under coronapandemien er svært lav på grunn av lav aktivitet i bransjen.

– Før corona vil jeg nok si at en tredjedel kan være omtrent det nivået vi også hadde, opplyser Sjögren i en e-post.

Hun sier at Nordic Choice er enig med fagforeningene om at det er et høyt nivå av midlertidig ansatte i hotellbransjen, og at de jobber med å redusere andelen.

Trenger fleksibilitet

HR-direktør Elin Ekrol i Scandic sier hotellbransjen er avhengig av ekstrahjelper og sesongarbeidere.

– Vår bransje har store variasjoner, både i sesong og fra dag til dag og uke til uke, skriver Ekrol i en e-post til E24.

Også Sjögren i Nordic Choice mener bransjen trenger fleksibilitet på grunn av ujevn etterspørsel på hotellene.

Botn i Parat mener det er en evig konflikt mellom arbeidsgiverne og arbeidstakerne om hvor stor grunnbemanningen skal være.

– Jeg skjønner at hotellet ikke kan bemanne for behovet de har i julebordsesongen. Men daglig drift som er basert på ekstrahjelper er et problem, sier Botn.

Han mener hotellene bruker tilkallingsvikarer fordi det gjør det lettere å redde en dårlig måned hvis de ikke har faste lønnsutgifter.

– Dette handler bare om økonomi for hotellene, de driver butikk. Det er også lettere å administrere tilkalling. Hotellene kan bare trykke på en knapp og få en vikar på plass, i stedet for å måtte lage vaktlister, sier Botn.

Rådgiver Ståle Botn i Parat. Vis mer Vetle Daler

– Løsarbeid

– En nulltimerskontrakt, tilknytningsbevis, ekstrahjelp er det samme som løsarbeid, mener Solberg.

Nulltimerskontrakter, hvor det ikke er satt opp hvor mye den ansatte skal jobbe, ble forbudt i januar 2019. Men en rammeavtale med en bedrift der man i praksis bare er ansatt når man er på jobb er fortsatt lov.

– Vi er i ferd med å bli et løsarbeidersamfunn hvor arbeidsgivere bruker alle mulig andre beskrivelser i kontraktene slik at de høres attraktive og spennende ut, sier Solberg.

Benedicte Hille, advokat i SBDL med spesialisering i arbeidsrett, sier slike kontrakter ikke gir arbeidstakerne forutsigbarhet, og heller ikke mulighet til å få boliglån.

– Kunne hatt høyere grunnbemanning

Hille mener flere i hotellbransjen burde hatt flere ansatte på kontrakter som reflekterer den arbeidsmengden de faktisk jobber. Hun forklarer at man i større virksomheter har grunnbemanningslæren som skal sikre dette.

– Da skal man heller ansette vikarer fast forutsatt at man har et relativt fast vikarbehov. Mange kunne hatt en høyere grunnbemanning enn de har i dag, sier Hille.

Advokat Benedicte Hille i SBDL. Vis mer Håvard Storvestre

– Når omfanget er så stort at en ansatt jobber 50 prosent over lang tid kan grunnbemanningslæren gjøre at den ansatte burde hatt fast jobb, sier Hille.

Også behovet for fleksibilitet fra hotellkjedene sin side kunne blitt ivaretatt med å ha en lavere prosentstilling, og oppgi at arbeidet skal utføres periodevis, mener advokaten.

Botn i Parat trekker også frem at man skal ha krav på fast jobb etter en viss tid som ekstrahjelp.

– Det er skremmende at folk står der med lua i hånda og tigger om å få jobbe, når vi har en lovgivning som dekker dette, sier Botn.

