Priseksplosjon for Michael Jordan-effekter

Nesten 20 år etter basketballstjernen Michael Jordan la opp vedvarer populariteten. Effekter fra basketkarrieren hans steg over 5.000 prosent etter Netflix-dokumentar.

Samleobjekter fra tidligere Chicago Bulls-spiller Michael Jordan sin basketkarriere ser enorm pågang. Vis mer John Swart / AP

Publisert: Publisert: 16. mai 2020 12:30

Dokumentar-serien «The Last Dance», som portretterer Michael Jordans basketball-karriere, har gitt en kraftig oppsving i interessen rundt Jordan.

Dagen etter dokumentaren ble lansert på Netflix økte salget av Jordans tidligere lag Chicago Bulls med hele 5.156 prosent, skriver MarketWatch.

På samme tid økte søketrafikken for Jordans signerte spillerkort med over 50 prosent.

Forrige uke ble et spillerkort av Jordan fra tidlig i karrieren solgt for rekordhøye 982.425 kroner. Kun 19 dager før var kortet solgt for nesten halvparten, også det en rekordnotering, skriver Action Network.

– Det var praktisk talt ingenting før han kom

57-årige Jordan la basketskoene på hyllen for siste gang i 2003. Siden har Jordan tjent store penger på sponsorsamarbeid med blant andre Nike og Gatorade.

– La oss være ærlige, vi bør alle gi ham en sjekk, sier Brandon Steiner, grunnlegger av av en butikk for samleobjekter knyttet til sport til MarketWatch.

Interessen rundt Michael Jordan-effekter har eksplodert etter Netflix-dokumentar. Vis mer NICOLAS ASFOURI / AFP

– Han løftet lisensiering på sportseffekter til et skikkelig nivå. Det var praktisk talt ingenting før han kom, sier Steiner og viser til at markedet for sportseffekter og suvernirer tidligere var mer regionale.

Dollarmilliardær

Gjennom ulike sponsorsamarbeid har Jordan ifølge økonomimagasinet Forbes opparbeidet seg en formue på 21,5 milliarder kroner.

Dermed er han del av en eksklusiv klubb med sportsmilliardærer. Ifølge Forbes og Business Insider har Tiger Woods, bokseren Floyd Mayweather, golferene Jack Nicklaus og Arnold Palmer, og Formel 1-kjøreren Michael Schumacher tidligere nådd dollarmilliarden.

