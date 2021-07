Sola-ordfører gikk på aksje-smell i 2020

I tillegg til å være Sola-ordfører er Tom Henning Slethei (Frp) aktiv på aksjemarkedet. Etter et positivt 2019 ble 2020 et dårlig år for politikeren. Slethei gikk 17.3 millioner i minus.

Tom Henning Slethei gikk på en aksjesmell i 2020. Vis mer byoutline Jan Inge Haga

Jonas Vikingstad (Stavanger Aftenblad)

Ordfører, hotelleier og investor. Tom Henning Slethei i Fremskrittspartiet har mange hatter. Han er en av bare tre Frp-ordførere i landet. Han eier Hummeren Hotell på Tananger og investerer flittig i aksje- og valutamarkedet.

2019 var et positivt investeringsår for Slethei og hans selskap Alto Holding AS. I tillegg til valgseier kunne ordføreren notere seg for 7.6 millioner i pluss. 2020 ble noe mer dystert. Det viser ferske regnskapstall fra selskapet.

Årsresultatet før skatt viser at Slethei tapte 17.3 millioner på sine investeringer i fjor. Dette er altså en nedgang på 25 millioner sammenlignet med 2019.

Mye av tapet skyldes en tredobling av finanskostnadene. De samlede finanskostnadene i 2020 lå på drøyt 25 millioner kroner mot 8 millioner i 2019. Grunnen til dette ligger i at «annen finanskostnad» økte med 8 millioner kroner.

Også den bokførte egenkapitalen til ordførerens selskap reduseres med rundt 15 millioner kroner fra 50 millioner til 35 millioner.

Investerer i Pizza

Politikerens selskap står bokført med en aksjeportefølje som inkluderer en lokal pizza-satsing. Pizzaco som inntil videre kun er en lokal aktør med to utsalgssteder. Ved årsskiftet sto selskapet med tre filialer, men Pizzaco Forus gikk konkurs i januar.

Sletheis selskap står bokført med 240.000 aksjer og dermed en eierandel på 30 prosent i Pizza-satsingen. Blant investorene finner vi kjendiskokk og Solabu Kjartan Skjelde. Sletheis selskap eier halvparten av bedriftens filial på Eiganes.

I tillegg til dette står selskapet bokført med 5.770.000 aksjer i forbrukslånsbanken Instabank. Her har han dog solgt seg noe ut. Tidligere har Slethei også stått med aksjer i forbrukslånsbanken Mybank, men gjør ikke det lenger.

Tungt i eiendom

Det er likevel eiendomsinvesteringer Slethei er tyngst inne i. Regnskapet viser at selskapet står oppført med tomter, bygninger og annen fast eiendom til en verdi på 137.7 millioner kroner.

Blant eiendommene selskapet eier er Solakrossen 13, Hummeren hotell, Risavika Handelseiendom AS og Hestholmen AS.