Restaurantforening vil straffe folk som booker bord uten å møte opp

Oslo-restauranter har hver uke opptil 10.000 kroner i tapte inntekter som følge av at folk ikke møter opp til reservasjonen sin, ifølge restaurantsjef Tony Pedersen.

UTE AV NHO: Plah-sjef Tony Pedersen opplever at NHO giret opp restaurantbransje-arbeidet etter at han startet Norsk Restaurantforening.

Den summen vil Tony Pedersen, daglig leder i Oslo-restauranten Plah, ha ned.

Derfor er han nå i gang med å få på plass et nytt bookingsystem.

I den nye løsningen må kunden registrere kredittkort når den reserverer bord. Dukker ikke kunden opp, blir den belastet med en sum.

– Dette er folk i bransjen veldig klar for. Vi bruker ekstremt mye tid på å følge opp bookinger, og at folk ikke møter opp koster bransjen vanvittig store summer hvert år, sier Pedersen.

– Det går ut over alle. Både oss som får færre kunder og kunder som kanskje ikke får bord.

For Plahs del utgjør inntektstapet mellom 5000 og 10.000 kroner i uka, estimerer Tony Pedersen.

Meldt seg ut av NHO

Den nye bookingtjenesten vil bli det første synlige resultatet fra Norsk Restaurantforening i år.

Interesseorganisasjonen ble startet opp i fjor og drives først og fremst av Tony Pedersen i Plah og Le Benjamin-sjef Ove-André Jakobsen.

Le Benjamin-sjef Ove-André Jakobsen.

Utgangspunktet var en oppfatning av at ingen virkelig taler restaurantbransjens sak, forklarte Pedersen.

Fra og med nyttår er Plah utmeldt som medlem av NHO Mat og Drikke.

– Men det er ikke noe galt å være medlem andre steder dersom man er medlem hos oss. Vårt mål er å få flest mulig til å jobbe for vår sak. Og vi har sett at NHO har gjort en helt annen jobb etter at vi startet. De har blitt mye mer involvert. Det er vi veldig fornøyd med.

Plah er nå medlem av SMB Norge gjennom foreningens samarbeid med Norsk Restaurantforening.

Langt unna medlemsmål

Da Norsk Restaurantforening ble startet opp i mai, uttalte Pedersen til E24 at han hadde en ambisjon om 400 medlemmer innen året var omme.

Nå må han erkjenne at det tallet snarere må bli et langsiktig mål for hvor mange medlemmer de kan oppnå totalt. Medlemsmassen teller for øyeblikket rundt 30.

– Vi har ikke jobbet med rekruttering ennå. Alle restaurantene som har kommet til oss, har gjort det på eget initiativ.

Det beskjedne veksttempoet henger sammen med hvor mye prioritet det er mulig å gi foreningsarbeidet, forteller Pedersen.

– Både jeg og Ove Jacobsen gjør dette ved siden av restaurantdriften, etter arbeidstiden.

Vil bli med på massesøksmål

Restaurantbransjen er nok en gang rammet av harde smittevernstiltak. Skjenkestoppen sørger ikke bare for lavere omsetning per gjest, men også langt færre gjester generelt.

SMB Norge, arbeidsgiverforeningen for små og mellomstore bedrifter, krever å få se regjeringens beslutningsgrunnlag for dette grepet.

Dersom det ikke finnes et tilfredsstillende svar, vurderer organisasjonen massesøksmål for uforskyldt bortfall av inntekter, skrev E24 før jul.

Norsk Restaurantforening har et tett samarbeid med SMB Norge.

– Vi blir med på massesøksmålet dersom det blir noe av, sier Tony Pedersen.

– Motstridende tiltak

Han sitter med en følelse av å være rammet av motstridende tiltak.

– På den ene siden er det skjenkestoppen, men samtidig innfører regjeringen lønnskompensasjon for å holde oss i jobb. For meg er det helt uklart om de ønsker at vi skal ha stengt eller ikke. Jeg synes de enten kunne latt oss holde åpent eller stengt oss helt ned og kompensert oss deretter.

– Og om alkoholen er problemet, hvorfor holdes Vinmonopolet oppe? Det er jo på fest og nachspiel man virkelig har muligheten til å smitte andre. Det henger ikke på greip, og jeg synes det er rart med et så ulogisk tiltak, spesielt på tredje runden, sier Tony Pedersen.