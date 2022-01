Tesla leverte rekordmange biler i 2021

Både fjerde kvartal og 2021 sett under ett ble et rekordår for elbilprodusenten.

SALGSRAKETT: Den rimeligere Tesla-modellen, Model Y, har gitt elbilprodusenten et ytterligere løft. Vis mer

Tesla leverte 308.000 elbiler i fjerde kvartal i fjor, ifølge en oppdatering fra selskapet.

Det ble levert 11.750 av Model S og X, og 296.850 av Model 3 og Y.

I tredje kvartal i fjor leverte selskapet 241.300 biler, noe som frem til nå var det høyeste antallet for en tremånedersperiode.

Totalt leverte selskapet 936.172 biler i 2021, opp fra 499.550 i 2020, en økning på 87,4 prosent.

Antallet er betydelig over anslag fra analytikere på Wall Street. Ifølge Factset spriket analytikerestimatene mellom 245.000 og 292.000 biler levert, ifølge CNBC.

Per utgangen av november var det solgt totalt 16.050 Teslaer i Norge i 2021, ifølge tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. Bilmerket var det mest solgte i Norge i september, oktober og november.