Oljeprisen gir millionsmell for transportkonserner: – Jeg har aldri vært borti noe lignende

Et av Norges største logistikkfirmaer får millionsmell av oljeprisoppgangen og må skru opp prisene for kundene. – Til syvende og sist er det nok oss som forbrukere som må betale denne regningen, sier daglig leder.

Dag Erik Eng har sett prisen på en liter diesel stige med over 5 kroner siden nyttår. Det har påført konsernet en enorm ekstrakostnad, som de må hente inn igjen fra kundene. Vis mer

Pål A. Solheimsnes

Adrian Nielsen (foto)

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

– Dette rammer oss ekstremt hardt, sier Dag Erik Eng mens han fyller diesel på én av Nor-logs 500 trailere.

Konsernet er et av Norges største transportselskap og bruker over 15 millioner liter diesel i året. Siden nyttår har prisen steget med mer enn 5 kroner per liter. Dersom prisen holder seg på dette nivået, kan kostnadene øke med 75 millioner kroner i år.

Ukekostnaden for drivstoff har steget med halvannen millioner kroner.

Siden Russlands invasjon av Ukraina har oljeprisen steget med mer enn 17 prosent. Den ligger i skrivende stund på 112 dollar per fat, etter å ha vært over 130 dollar per fat denne uken.

– Det er ingen som sitter med marginer til disse prisene, sier Eng. Vis mer

Eng er driftssjef i datterselskapet Nor-log Thermo. Like ved Gardermoen har selskapet en av sine fyllingsstasjoner.

– Det er ingen som sitter med marginer til disse prisene, sier han og legger til at de nå må forhandle om prisen de skal ta for tjenestene.

– Jeg snakket med en kollega i dag tidlig som hadde sittet i kundemøter. Vi må enten bli enige eller så må vi parkere bilene. Der er vi, dessverre.

Eng ser med spenning på årets lønnsoppgjør:

– Etter de økningene som vi har sett igjennom 2021 og nå med drivstoff, så er det tøffe tider. Men sjåføryrket fortjener så absolutt et godt håp.

Skrur opp prisene

– Dette er krevende, og for oss blir det en enorm kostnad som vi ikke har mulighet til å bære selv, sier daglig leder Lars Arne Brøttem i Nor-log.

Han sier de har blitt nødt til å skru opp prisene for kundene deres. Brøttem anslår at de har skrudd opp prisene med 12–15 prosent sammenlignet med nyttår.

– Og det er bare i dag. Vi ser hvor voldsomt dette har utviklet seg de siste dagene. Jeg har aldri vært borti noe lignende i mine 25 år i bransjen, sier han.

Daglig leder Lars Arne Brøttem sier de har skrudd opp prisene med 12 til 15 prosent. Vis mer

Nor-log frakter blant annet dagligvarer, fisk og sjømat i hele landet. Når Nor-Log skrur opp prisene, kan dette også påvirke prisene butikkene setter på varene og hva kundene må betale.

– Til syvende og sist er det nok oss som forbrukere som må betale denne regningen, sier Brøttem.

Han sier at de for å spare har forsøkt å bruke jernbane der det er mulig, men at de høye strømprisene gjør også dette alternativet dyrere enn før.

Nor-log har 500 biler, og forbruker over 15 millioner liter diesel i året. Vis mer

Torsdag kom tallene for inflasjonen i februar. Der så nordmenn matvareprisene stige uvanlig mye. Fra januar til februar steg matvareprisene hele 4,5 prosent. Det er den høyeste økningen i matvareprisene i en enkeltmåned siden 80-tallet.

– Den store månedsoppgangen må sees i sammenheng med de årlige forhandlingene mellom leverandørene og kjedene. Leverandørene har anledning til å justere prisene inn til dagligvarekjedene to ganger i året basert på dokumenterbare endringer i kostnadene deres, sa seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB torsdag.

Bransjen ber om statshjelp

Torsdag gikk Norges Lastebileierforbund ut og krevde at regjeringen fjerner veibruksavgiften for å støtte bransjen.

– Å fjerne veibruksavgiften på 3,52 kroner per liter diesel vil ha stor effekt, sa forbundsleder Geir Moe.

Forbundet frykter massekonkurser og ber regjeringen om en krisepakke til næringen.

Sammen med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har Moe sendt et brev til regjeringen der de uttrykker stor bekymring for økonomien til flere selskaper.