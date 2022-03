Alfred Ydstebø tilbyr igjen akuttplasser for flyktninger

– Ja, vi har vært i kontakt med Utlendingsdirektoratet og Stavanger kommune om å etablere et akuttmottak på Forus, akkurat som vi gjorde under flyktningkrisen i 2015, sier Alfred Ydstebø i Base Gruppen AS til Aftenbladet/E24.

Alfred Ydstebø tilbyr flyktninger fra Ukraina innkvartering i det tidligere flyktningmottaket på Forus. Her fotografert i bygget i 2015. Vis mer