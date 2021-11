Telenor har problemer - rammer en rekke flyplasser

Telenor har problemer med nettene sine torsdag morgen, men aner ikke hva feilen er.

– Vi opplever for tiden en feil i nettene våre, men vi er usikre på omfanget og hvor mange som er rammet, sier Henriette Holte i Telenor til E24.

Hun forteller at de jobber på spreng for å finne ut hvor feilen ligger. Det er usikkert hvor lang tid det vil ta å rette opp feilen.

Feilen skal ha oppstått før klokken åtte i dag tidlig.

– Vi beklager sterkt til alle kunder som rammes av dette, legger hun til.

Like før klokka 09.15 sier Holter til E24 at problemene fremdeles ikke er løst, men hun håper på at de snart skal nærme seg.

Hun har ingen oversikt over om andre bransjer kan være rammet av problemene.

Telenor har mottatt mange henvendelser fra kunder som har trøbbel, skriver VG.

På Downdetector har kurven for rapporterte problemer skutt i været siden rundt klokka 07.30.

Ifølge Stavanger Aftenblad rammer problemene flere flyplasser.

– Vi sjekker rundt nå hva dette er. Utfordringene har til nå rammet innsjekkingen ved flere av de største flyplassene våre, bekrefter Cathrine Framholt, pressevakt i Avinor til avisen.

– Vi har ikke full oversikt. Men det virker som problemene kan ha vart en halvtimes tid nå, sier Framholt klokken 08.30

Problemene gjelder i hvert fall flyplassene ved Flesland, Gardermoen og Sola.

Framholt bekrefter overfor VG at problemene har slått ut en rekke systemer, blant annet innsjekkingsautomatene. Manuell innsjekk er også påvirket.

– Det begynner å samle seg opp kø en del steder nå, for det er jo en travel morgenperiode. Foreløpig har det ikke gått utover flytrafikken, men hvis det vedvarer, vil det jo føre til forsinkelser, forteller pressevakten.

Holte i Telenor sier til E24 like før klokka 09.15 at hun tror problemene ved flyplassene snart skal være løst, men har ikke fått bekreftet dette.

Telenor har over 2,7 millioner mobilabonnenter i Norge, men det er ukjent hvor mange som rammes av nettproblemene.