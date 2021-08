For seks år siden var Elizabeth Holmes en av USAs mest bejublede næringslivsledere. Selskapet hennes var verdsatt til over ni milliarder dollar og hadde 800 medarbeidere. Nå er Holmes hovedperson når en av de største rettssakene i USA på mange år ruller i gang.

Milliardfallet i Silicon Valley

Publisert: Publisert: I dag 08:00

SAN FRANCISCO (E24): Eileen Lepera var nettopp blitt pensjonist da hun fikk nyss om en gylden mulighet. Hennes tidligere arbeidsgiver, en investor i Silicon Valley, fortalte om et lovende teknologiselskap med hovedkvarter bare femten minutter unna hjemmet hennes. Muligens det nye Apple, ryktes det.

Da selskapet skulle hente frisk kapital, fikk Lepera mulighet til å være med. Hun hadde ikke voldsomt med sparepenger, men den potensielle gevinsten var enorm.

– Så jeg tok sjansen og foretok en stor investering, sier 71-åringen til E24.

INVESTOR: Pensjonist Eileen Lepera puttet inn over 1,3 millioner kroner i bioteknologiselskapet Theranos før det gikk over ende. Vis mer

Totalt skrapte den tidligere assistenten sammen 150.000 dollar - over 1,3 millioner kroner med dagens kurs. Pengene skjøt hun inn i teknologiselskapet Theranos, som utviklet teknologi for blodtesting.

Dette var tilbake i 2011, og i begynnelsen syntes det som en knallgod investering.

Selskapets grunnlegger, Elizabeth Holmes, ble snart en slags yndling i det amerikanske næringslivet.

Les også Silicon Valleys skyggeside

Bare 30 år gammel var hun den yngste kvinnen i USA som hadde tjent seg opp til milliardær. Bilder av henne prydet forsidene til magasiner som Forbes og Fortune.

Selskapet hadde hentet mange hundre millioner dollar fra profilerte investorer, deriblant mediemogulen Rupert Murdoch, Walmart-grunnleggerne, partner Tim Draper i det anerkjente venturefondet DFJ og Oracle-investor Don Lucas.

I styret satt tunge profiler som tidligere utenriksminister Henry Kissinger, tidligere utenriksminister Georg Shultz, William Foege, tidligere leder for CDC (tilsvarende Folkehelseinstituttet) og James Mattis, som senere ble Trumps forsvarsminister.

Hyllet av Clinton

Den unge gründeren selv deltok på gallamiddager og prisutdelinger, hvor hun poserte med celebriteter som skuespiller Jared Leto og klesdesigner Diane von Furstenberg.

I 2015 ble hun hyllet av tidligere president Bill Clinton fra scenen under det årlige møtet til Clinton Global Initiative.

– Ikke vær bekymret for fremtiden. Vi er i gode hender, sa Clinton, med henvisning til Holmes.

SAMMEN PÅ SCENEN: Bill Clinton i samtale med Elizabeth Holmes og Jack Ma, grunnlegger av kinesiske Alibaba Group. Vis mer

Senere samme år besøkte visepresident Joe Biden laben hennes i Newark i California. Også han full av lovord.

– Du kan se hva innovasjon handler om å bare ved gå igjennom dette anlegget, sa Biden, ifølge lokale medier.

Den daværende visepresidenten uttrykte særlig stor glede for muligheten til å forebygge kreft og hjerte- og karsykdommer ved tidlig diagnose, og konstaterte:

Presidenten og jeg støtter visjonen deres.

Men det var ett problem. Selskapets teknologi virket ikke som den skulle.

Historien om Theranos begynner på universitetet Stanford, hvor Elizabeth Holmes startet i 2002. Litt over ett år senere droppet hun ut for å satse alt på sitt eget selskap, 19 år gammel.

En av de første som fikk høre om ambisjonene hennes, var medisinprofessor Phyllis Gardener, som ble introdusert for den unge studenten av en tidligere president i Panasonic America.

– Han beskrev henne som «den mest brilliante unge kvinne», men på Stanford er jeg bokstavelig talt omgitt av nobelprisvinnere. Ikke kom her og fortell meg at en 19-åring er brilliant, sier Gardener til E24.

Les også Problemer i kø for «Silicon Valley-yndling»

Holmes kom til henne for å dele en ide om et medisinsk kinderegg: en slags plasterlapp som både kunne analysere blod, oppdage en infeksjon og injisere antibiotika.

– Jeg sa: «Det går ikke. Det fungerer rett og slett ikke», sier Gardener.

Men hun opplevde ikke at hun fikk noe gehør.

– Som jeg husker det, stirret hun bare rett gjennom meg, sier medisinprofessoren.

REAGERTE: Medisinprofessor Phyllis Gardener var dypt skeptisk til Elizabeth Holmes fra første gang hun møtte henne. Vis mer

En stund senere kom Holmes tilbake med akkurat samme ide. Gardener ble oppgitt.

– Jeg strekker meg gjerne langt for å hjelpe studenter, men dette var bare irriterende fordi hun brukte av tiden min uten å lytte til meg, sier Gardener.

Så hun sendte henne videre.

– Deretter så jeg henne ikke igjen før mange år senere.

Frykt og usikkerhet

Den som derimot trodde på Holmes, var en høyt aktet professor i kjemisk ingeniørvirksomhet, Channing Robertson. Han ble det første styremedlemmet i selskapet hennes og begynte senere å jobbe fulltid for Theranos.

Ideen bak var ikke lenger den samme som var blitt presentert for professor Phyllis Gardener.

Nå var målet å revolusjonere blodprøveindustrien. Ved hjelp av bare noen dråper blod fra fingertuppen, ville Elizabeth Homes gi pasienter muligheten til å teste seg for over 200 sykdommer.

Les også Davids kamp mot Goliat: Dansken som utfordrer tek-gigantene

Flere så potensiale i dette, men etter hvert som Theranos fikk stadig flere prominente styremedlemmer og investorer, utviklet det seg en dyp fryktkultur innad i selskapet, grundig skildret i boken «Bad Blood», podkasten «The Drop Out» og HBO-dokumentaren «The Inventor».

Justin Maxwell fikk kjenne denne kulturen på nært hold, da han ble hentet inn som designleder fra Apple i 2007, fire år etter at Theranos ble opprettet.

Maxwell beskriver en kultur som grenset mot overvåkning.

– Vi fikk enheter som var låst til nesten bare ett formål. Vi fikk ikke la datamaskinene starte apper som ikke ble godkjent, og vi kunne ikke få tilgang til nettsteder utenfor bedriftsnettverket. Alt vi prøvde å gjøre, ble rapportert tilbake til et informasjonssikkerhetsteam, sier han til E24.

BEDRIFTSLEDER: Theranos fikk stadig flere medarbeidere, men kulturen under Elizabeth Holmes var preget av frykt og overvåking, ifølge mange tidligere ansatte. Vis mer

I begynnelsen syntes han det var rart, men han trodde det bare var ham selv som var ung og naiv.

Så fikk han høre fra flere og flere medarbeidere at teknologien ikke fungerte som den skulle. Samtidig ble respekterte medarbeidere sparket - flere fordi de varslet ledelsen om feil. Maxwells nærmeste sjef var blant dem som forlot selskapet.

– Elizabeth gjorde meg til sin stjernestudent umiddelbart etter det. Hun dro meg inn på kontoret for daglige møter og prøvde å jobbe ekstremt tett med meg, sier han.

– Men det var åpenbart for meg at hun bare prøvde å kontrollere informasjonsflyten, så jeg spilte med mens jeg så meg om etter andre muligheter.

Fra utsiden så alt annerledes ut. Og noen år etter at Maxwell sluttet, sikret Theranos seg en viktig avtale.

I 2013 etablerte de såkalte velværesentre på over 40 apoteker i California og Arizona i samarbeid med apotekkjeden Walgreens. Her skulle kundene få gjennomføre over 70 blodprøver i butikken, bare ved hjelp av et lite stikk i fingeren. Både raskere, mer smertefritt - og mye billigere, lovet aktørene.

Samtidig gikk familien bak Walgreens inn med over 400 millioner kroner i selskapet.

I forkant hyret de inn Kevin Hunter, president og administrerende direktør i laboratoriekonsulentfirmaet Collaborate, for å undersøke om teknologien virket.

Ble fulgt på do

I 2010 dro Hunter til Silicon Valley sammen med flere representanter for Walgreens.

Det ble ikke helt som han hadde sett for seg.

– Jeg ville egentlig bare se noen bevis, sier Hunter til E24.

– Slik laboratorieindustrien fungerer, publiserer du fagfellevurdert informasjon for å vise hvordan du har kommet frem til visse konklusjoner. Ingenting av det var tilgjengelig.

Les også «Siri-gründeren» med ny helse-start-up: – Vil gjøre slutt på så mye lidelse

Da han ba Theranos demonstrere at teknologien faktisk fungerte, ble han bare vist en rekke grafer - ingen ordentlige data. Han fikk heller ikke gjennomføre kontrolltester på Stanford.

– Men de fortalte oss at instrumentene ble brukt av Forsvarsdepartementet på slagmarken, at syv av de ti største farmasøytiske selskapene brukte dem til forskning, og at de både var del av kliniske studier og i bruk hjemme hos pasienter.

EN DRÅPE BLOD: Elizabeth Holmes poserte gjerne med selskapets «nanotainer», hvor blodet ble oppbevart, men ga ikke ut data som viste at selskapets teknologi fungerte. Vis mer

Stemningen i møtene var spent, forteller Hunter. Han ble fulgt rundt overalt, til og med da han skulle på toalettet.

– Du kunne føle at det var noe som foregikk, sier han.

Les også Vil endre hvordan folk sover

Etter reisen til Silicon Valley, deltok Hunter på ukentlige møter med Walgreens og ledelsen i Theranos. Han rådet dem til å la være å investere. Så, i 2012, trakk han seg ut.

– Det ble bare veldig tydelig for meg at jeg måtte distansere meg fra det hele, sier han.

Dermed var det fra sidelinjen Hunter ble vitne til hvordan grunnlegger Elizabeth Holmes fikk stadig mer plass i rampelyset, frem til hun skinte som en stjerne.

Men han var hele tiden sikker på at sannheten ville komme frem til slutt.

PÅ RØD LØPER: Elizabeth Holmes fotografert under en galla i anledning Magasinet Times’ kåring av verdens 100 mest innflytelsesrike personer. Vis mer

Så, 16. oktober, 2015, publiserte Wall Street Journal en knusende artikkel av journalist John Carreyrou.

Han avslørte hvordan selskapet bare brukte egne instrumenter i ti prosent av de 240 testene de på den tiden tilbød. I noen tilfeller tynnet de ut blodprøvene så de kunne analyseres av tradisjonelle maskiner, noe som øker sannsynligheten for feil.

Flere ansatte var også sterkt kritiske til resultatene fra selskapets egne instrumenter, og en hadde sendt inn en klage til myndighetene.

Også leger og pasienter rapporterte om gale testresultater.

Tidligere medarbeider Tyler Shultz var sentral for avsløringen. Han fikk jobb i selskapet via sin bestefar, styremedlem og tidligere utenriksminister George Shultz.

Tyler Shultz har skildret hvor alvorlige problemene med selskapets utstyr var i et vitnemål innhentet av ABC. Han sa også at flesteparten av selskapets ansatte kjente til utfordringene med apparatene.

– Folk kunne tøyse med hvor forferdelige de var, sa han i vitnemålet.

På direkte spørsmål om selskapets grunnlegger kjente til feilene, svarte han:

– Ja, hun visste det.

Tiltalt for svindel

Avisartikkelen i Wall Street Journal ble begynnelsen på slutten for Theranos og selskapets gründer Elizabeth Holmes.

Myndighetene beordret dem til å stenge laboratoriene, og selskapet ble gjenstand for en rekke søksmål. I 2018 ble det lagt ned.

Les flere av E24s artikler fra Silicon Valley her.

Theranos Grunnlagt i 2003 i Palo Alto av Elizabeth Holmes.

Selskapet hentet totalt inn 1,4 milliarder dollar (ca. 12 milliarder kroner) fra investorer.

Hadde over 800 ansatte og var verdt over ni milliarder dollar på høyden i 2014 og 2015.

Nedlagt i 2018, tre år etter avsløringer om at teknologien deres ikke fungerte som den skulle.

Selskapets grunnlegger Elizabeth Holmes og driftssjef Ramesh «Sunny» Balwani er tiltalt for flere tilfeller av svindel, hver av dem med en strafferamme på 20 år.

Retssaken mot Holmes begynner med juryutvelgelse neste uke. Den er betegnet som en av de største i USA på mange år og varer frem til desember.

Rettssaken mot Balwani er berammet til neste år. Kilder: Crunchbase, Wall Street Journal, ABC Vis mer vg-expand-down

Elizabeth Holmes og hennes høyre hånd, Ramesh «Sunny» Balwani, ble også tiltalt for svindel mot investorer og pasienter. Holmes’ advokater har ikke besvart E24s henvendelser, og hun har aldri gitt sin fulle versjon av historien, men begge to har erklært seg uskyldige.

Rettssaken mot Holmes begynner i Silicon Valley i neste uke og varer helt frem til desember. Blir hun dømt, risikerer hun fengsel i 20 år.

I RETTEN: Rettssaken mot Elizabeth Holmes er blitt utsatt en rekke ganger, først på grunn av pandemien og deretter fordi hun ventet barn. Til uken begynner utvelgelsen av jury. Vis mer

Før fallet gjorde New Yorker-journalist Ken Auletta flere intervjuer med Elizabeth Holmes og hennes mektige støttespillere i forbindelse med en profilartikkel.

Han tror interessen for omveltende teknologi var en av årsakene til at selskapet kunne drive det så langt.

– I tillegg hadde Theranos to andre kort som var overbevisende: En ny

teknologi - et fingerstikk som erstattet en lang nål og tilbød en mye billigere og praktisk service - og en karismatisk, kvinnelig administrerende direktør med en dramatisk, personlig historie, skriver han i en e-post.

MØTTE HOLMES: New Yorker-journalist Ken Auletta beskriver Holmes som smart, tilsynelatende kunnskapsrik og selvsikker. Hennes mektige støttespillere omtalte henne som Beethoven, ifølge journalisten. Vis mer

For pensjonist Eileen Lepera ble tapet stort. Hun hadde 100.000 dollar investert i Theranos da selskapet gikk over ende.

– Denne typen investeringer innebærer at du kan tjene mye penger, men du kan også miste alle pengene dine. Så du må være klar for det, sier hun til E24.

– Men forskjellen er at Elizabeth Holmes var uærlig helt fra begynnelsen. Det er stor forskjell på svindel og det å ikke få det til.