Stordalen om formuesskatt: – Utgjør så jævla lite

Hotellkongen Petter Stordalen har ingen problemer med formuesskatten. – Skatt er sivilisasjonens kostnad, sier han.

Petter Stordalen deltok i en debatt under Arendalsukas første dag. Vis mer

ARENDAL (E24): En rekke oppdrettsmilliardærer har den siste tiden kritisert formuesskatten, inkludert Salmar-eier Gustav Witzøe, Austevoll Seafood-eier Helge Møgster og Firda Seafood-eier Ola Braanaas.

Men hotelleier og milliardær Petter Stordalen er ikke blant dem som klager over formuesskatten.

– Hvis det er noe jeg har bekymret meg minst over siden mars 2020, så er det formuesskatt, sier Stordalen.

Hotellkongen kom med utsagnet på et arrangement på Arendalsuka. Det siste året har hotell- og reiselivsnæringen ligget nede, og det har vært nok av bekymringer både for ansatte og eiere.

Dermed har ikke skattetrykket vært det mest tyngende for Stordalen.

– Jeg kommer til å glede meg til jeg skal begynne å bekymre meg, sier han.

– Ikke der vi må begynne

Etter en politisk runde med blant andre SV, Senterpartiet og Frp, hyllet milliardæren de norske politikerne og Finansdepartementet.

– Det er jævla bra politikere. Vet du hva som gjør meg trygg? Jeg har opplevd en finansminister som het Kristin Halvorsen fra SV. Og jeg har opplevd en finansminister som heter Siv Jensen fra Frp. Og vet du hva? Det var ikke så jævla stor forskjell, sier Stordalen.

Han mener Norge er verdens beste land å investere i, og sier han har tillit til at byråkratiet og til at politikerne bruker skattepengene riktig.

– Å da begynne en jævla lang diskusjon om formuesskatt, som utgjør så jævla lite, det er ikke der vi må begynne, sier Stordalen.

Han mener imidlertid at skattenivået må være riktig, og peker på at noen selskaper som omsetter for milliarder av kroner, likevel betaler lite i skatt. Stordalen fikk spørsmål om konkurransen bør være lik.

– Den må være i hvert fall tilnærmet lik, sier han.

Hotellmilliardær Petter Stordalen har ingen problemer med formuesskatten, sier han på et panel under Arendalsuka. Vis mer

– Til dels skandalisert

Stordalen kom med sine synspunkter på formuesskatten i et panel sammen med president Paul-Christian Rieber i Norges Rederiforbund for å diskutere skattlegging under overskriften «Hvem skal eie Norge?»

Rieber trakk frem at mange bedriftseiere må ta ut utbytte for å betale formuesskatt, og at dette kan gå ut over investeringene. Dette slipper utenlandske eiere. Rieber er bekymret over tonen i skattedebatten.

– Da blir det lett til at noen sier som Petter, dette er ikke noe problem. Andre sier at det er et voldsomt problem. Da kan ikke jeg gjøre annet enn å lytte til de store talls lov, hvor en massiv del av det norske næringslivet står bak et ønske, sier Rieber.

– De som har skoen på blir til dels skandalisert, og man blir på en måte uthengt som banditter hvis man hevder noe sånt, mens de aller fleste andre grupper i samfunnet som fremmer en eller annen sak, da lytter man i alle fall til dem og prøver kanskje å imøtekomme dem, sier han.

Kommunikasjonsdirektør Christine Korme i rederiforbundet var ordstyrer. Hun utfordret Stordalen på hvorfor rike personer klager på formuesskatten, når mange kan tenke at de har råd til å betale for seg.

– Nå spør du som om jeg har klaget her, svarer Stordalen.

– Jeg mener jo at skatt er sivilisasjonens kostnad, sier han.

– Helt fair

Milliardæren sier også at det er «helt greit» med et nivå på 22 prosent på selskapsskatten, og at han heller ikke har noe mot utbytteskatten på 32 prosent.

– Det syns jeg er helt fair, sier han.

Stordalen påpeker at noen bedriftseiere blir urimelig rammet av formuesskatten, og legger til at han mener at konkurransekraften for norske bedriftseiere er viktig.

– Men jeg er ikke bekymret, sier Stordalen.

Flere andre bedriftseiere, blant dem Witzøe, har antydet at høyere formuesskatt kan føre til at de vurderer å flytte ut av landet. Stordalen har tidligere forsikret om at han ikke vurderer noe slikt.

– Jeg flagger aldri ut, sa Stordalen til E24 i juni.