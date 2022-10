– Det virker som apparatet har sviktet Hun eier et milliardselskap og satser som investor. Nå er Kim Kardashian (41) også bøtelagt av det amerikanske finanstilsynet for kryptoreklame.

De er kanskje det nærmeste som minner om en kongelig familie i USA. «The Kardashians», med Kim Kardashian i spissen, har gjennom realityserien «Keeping up with The Kardashians» gitt oss et nærbilde av de rike, vakre og innflytelsesrike. I 290 episoder over 20 sesonger, har vi sett skandaler og ekstravagant luksus. Vi har sett bryllup og skilsmisser, kjendiser, tabber og krangler.