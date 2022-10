Laksefest på Oslo Børs etter Vedum-kommentar

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum er åpen for å justere i lakseskatten. Nå skyter lakseaksjene fart oppover.

Partileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum under Sps landsstyremøte nylig.

Utformingen av den varslede lakseskatten skjer i Stortinget til våren, og ikke i budsjettforhandlinger med SV, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Ifølge Klassekampen er finansministeren og Sp-lederen åpen for å justere på lakseskatten, og han håper at flere enn budsjettpartner SV blir med på det endelige vedtaket.

– Selv om det har vært mye støy nå, håper jeg at flere partier vil bli med på at vi trenger en viss grunnrenteskatt. Jo bredere det blir i Stortinget, jo bedre, sier Vedum.

Lakseaksjene hopper

Etter de nye signalene fra Vedum, hopper alle lakseselskapene på Oslo Børs bare minutter etter børsåpning.

Gustav Witzøes Salmar, som fikk barbert bort en fjerdedel av sin markedsverdi dagen da forslaget om lakseskatt ble presentert, er så langt dagens mest omsatte aksje og skyter opp over 7 prosent.

Slik ser det ut for lakseselskapene klokken 10.50:

Salmar er opp 5,27 prosent

Lerøy Seafood er opp 5,53 prosent

Grieg Seafood er opp 6,32 prosent

Mowi er opp 3,9 prosent

Norway Royal Salmon stiger 1,54 prosent

Austevoll Seafood stiger 3,77 prosent

Sjømatindeksen på Oslo Børs hopper 4,7 prosent.

– For tidlig å si hvordan behandlingen blir

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad bekrefter også at skattepakken for vindkraft og laksenæring ikke er en del av de ordinære budsjettforhandlingene med SV.

– Det er for tidlig å si hvordan behandlingen i Stortinget blir, forteller hun.

I regjeringens forslag til grunnrenteskatt for havbruksnæringen er den effektive satsen satt til 40 prosent. Skatten skal gjelde produksjon av laks, ørret og regnbueørret. Et bunnfradrag på 4.000-5.000 tonn skal sikre at kun de største aktørene må betale.

Regjeringen har foreslått at ordningen skal gjelde fra 1. januar 2023. Den ventes å gi mellom 3,6 og 3,8 milliarder kroner årlig i skatteinntekter, som fordeles likt mellom stat og kommuner.

Forslaget er sendt på høring med frist 3. januar.