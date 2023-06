SSB meldte om kraftig fall i grensehandelen: – Skikkelig, skikkelig feil

SSB hevder grensehandelen falt dramatisk, mens kortdata viser at den tvert imot økte kraftig. Nå er det full uenighet om harryhandelen.

BUTIKKSJEF: Ole Jørgen Lid i Maximat på Nordby sier han satt kaffen i halsen da han så nyheten om SSBs grensehandeltall tirsdag.

Tirsdag skrev E24 og andre norske medier om Statistisk sentralbyrås (SSB) tall på grensehandelen for første kvartal i år.

Ifølge statistikkbyrået er det kraftig brems i grensehandelen i år sammenlignet med i fjor, og det til tross for at grensehandelen i praksis var stengt de første seks ukene i 2022 på grunn av pandemien.

– Det var kaffen i vrangstrupen. Det her kjenner jeg meg overhodet ikke igjen i, sier butikksjef Ole Jørgen Lid på Maximat Nordby til E24.

Han ønsker av konkurransehensyn ikke å dele nøyaktige tall, men hevder de snarere tvert imot så en økning i den samme perioden på rundt 40 prosent – altså et hav av forskjell sammenlignet med SSB-tallene.

Også DNB og en professor på BI reagerer på tallene, som er basert på en omfattende spørreundersøkelse, men SSB står på sitt. Med andre ord er det full uenighet om vi nordmenn handler like mye på grensen som vi gjorde i fjor, eller ikke.

GÅR GODT: Butikksjefen mener det er god trafikk hos Maximat på Nordby, og kjenner seg ikke igjen i at det har vært mindre trafikk i år enn i fjor.

– Feil

– Dette er skikkelig, skikkelig feil, sier Lid om SSB sine tall, som ble bredt rapportert i alle norske riksmedier.

Grensehandelen hadde tøffe vilkår i to år med pandemi. Lid sier han har brukt tid de siste dagene på å berolige bekymrede ansatte med at situasjonen ikke er så dyster som grensehandel-tallet skulle tilsi.

– Vi har sett på egenhånd hva god og dårlig presse betyr. Vi skal tåle når det går dårlig, men når det blir feil, så må vi si ifra, sier han.

Butikksjefen tror tallene er påvirket av at fjoråret var en spesiell situasjon.

– Det er en gjenåpning etter en pandemi. I normalsituasjon kan nok dette stemme, men i denne situasjonen tror jeg det kan bli veldig feil, sier han.

– SSB overrasket oss

Også ifølge tall fra DNB er situasjonen en ganske annen enn den SSB beskriver.

DNB er Norges største bank. De har om lag 1,4 millioner privatkunder de kan hente inn daglig statistikk fra.

Og mens SSB landet på at grensehandelen falt 9,1 prosent i første kvartal, mener DNB at det riktige tallet er at handelen på grensen økte rundt 30 prosent.

Ifølge DNB var det i første kvartal 2022 860.000 dagsturer, og det ble handlet for 1,57 milliarder kroner i 2022.

I 2023 var de tilsvarende tallene 1.132.000 dagsturer og 2 milliarder kroner i handel. SSB mener vi handlet for 1,9 milliarder kroner i årets første tre måneder.

– Tallene fra SSB overrasket også oss, sier Ine Oftedahl, direktør for datatransformasjon i DNB, til E24.

UENIG: DNB og Ine Oftedahl er svært uenig med SSB om hvordan det sto til med grensehandelen i første kvartal i år sammenlignet med i fjor.

Oftedahl peker blant annet på at grensehandelen var så godt som stengt de første seks ukene i 2022.

– Vi forventet på forhånd vekst i årets første kvartal målt mot fjoråret, hvilket våre tall også tydelig viser. Ikke overraskende med tanke på at de seks første ukene av 2022 var preget av nedstengninger og restriksjoner.

Hun mener det er åpenbart at grensehandelen har langt dårligere vilkår enn før pandemien, men tror at SSB sine tall viser større fall enn det som faktisk er situasjonen.

– Vi er enige i at grensehandel ligger under nivåene vi oppnådde i 2019, mye grunnet en cocktail av sterkere prisvekst i Sverige enn i Norge, svakere krone, endring i tobakk- og alkoholkvote og høyere drivstoffpriser. Nedgangen våre tall viser er likevel langt fra like dramatisk som SSB melder, sier hun.

Butikksjefen mener nordmenn også i 2023 er sultne på billig torskefilet og laks.

Usikkerhet i tallene

SSB sine tall er basert på en spørreundersøkelse som gjennomføres månedlig. De som deltar i undersøkelsen svarer på et webskjema. SSB skriver at de spør 4.000 personer i måneden, og for første kvartal var svarprosenten på 45 prosent.

Dette oppgir SSB selv som en mulig feilkilde i undersøkelsen.

Assistant professor Ingrid Huitfeldt jobber som forsker hos Handelshøyskolen BI, og synes usikkerheten burde kommuniseres tydeligere.

– Man kan lure på hvorfor man ikke formidler større usikkerhet i estimatene. Det ligger i en fotnote til en fotnote. Jeg måtte frem med kalkulatoren, sier hun.

Ingrid Huitfeldt mener sikkerheten i tallene er tynnere enn man kan få inntrykk av.

– Hvis ikke et representativt utvalg svarer, så er ikke svarene nødvendigvis representative. Vi har et problem om de som ikke svarer er de som også i større grad handler på grensen. Dette er vanskelig å vite.

Hun legger frem et regnestykke basert på SSBs egne oppgitte tall for mulige feilkilder. De skriver at varehandelen på grensen med 95 prosent sikkerhet ville ha ligget innenfor intervallet 1,43 til 2,35 milliarder kroner.

En reduksjon på 9,1 prosent, slik de rapporterte, befinner seg i midten av estimatet. Men dataene deres kan dermed ikke utelukke varehandel for 2,35 milliarder, noe som ville vært en økning på 13 prosent i grensehandelen.

– Hva tenker du om metoden som er brukt her?

– Jeg tenker de bør etterstrebe å uttrykke mer usikkerhet. Det er alltid en avveining hvor mye man skal uttrykke, og hvordan man skal justere for det, men man bør ikke være så bastant når det ligger så mye usikkerhet til grunn. Særlig når konklusjonen drar i helt ulike retninger, sier Huitfeldt.

SSB mener deres tall gir et godt bilde, tross motbøren.

Står på sitt

SSB sier at de er trygge på at deres tall gir et godt bilde av grensehandelen, selv om de ser at DNB har et tallgrunnlag som avviker kraftig fra deres anslag.

Seksjonssjef Jan Henrik Wang i SSB sier han skjønner at Maximat-sjefen reagerer.

– Jeg har forståelse for at det skurrer når endringstallet avviker mye fra det butikken selv opplever. I dette tilfellet må vi som sagt vise til stor usikkerhet rundt endringstallet når vi sammenligner med 2022, men vi er trygge på nivåtallet for første kvartal 2023, sier han, og fortsetter:

– Nivåtallet, altså det estimerte totalbeløpet for hvor mye penger vi la igjen over grensen, ligger dessuten tett opptil DNBs tall, til tross for at vi har svært ulike datainnsamlingsmetoder, sier Wang.

SSB anslo handel for 1,9 milliarder, basert på deres anslag om at handelen lå et sted i intervallet 1,43 milliarder og 2,45 milliarder – altså et intervall på en milliard kroner.

At SSB har et langt svakere resultat for grensehandelen enn DNB, forklarer de med at de hadde høyere estimater for handelen i 2022.

Byrået har nylig lagt om praksisen for innhentingen av tallgrunnlag, og spør nå flere personer oftere. De mener bestemt at deres spørreundersøkelse er den beste måten å hente inn informasjon på.

Likevel erkjenner Wang at de kunne kommunisert usikkerheten tydeligere.

– I dette tilfellet er det derfor større usikkerhet knyttet til tallene for 1. kvartal 2022 enn 2023, som igjen påvirker endringstallet når vi sammenligner periodene. Det burde vi kommunisert tydeligere i vår omtale av tallene, og vi tar med oss disse tilbakemeldingene videre.

Seksjonssjefen erkjenner at første kvartal 2022 var vanskelig å lage statistikk for.

– Men vi mener altså at nivåtallene for første kvartal 2023 er gode, og fra nå bygger vi videre på en klart forbedret tidsserie i denne statistikken, understreker Wang.