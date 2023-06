Oppussingsobjekt på 21 kvm solgt for 2,9 millioner

Boligen som ligger på St. Hanshaugen i Oslo, ble fredag solgt over prisantydning. Knapphet på boliger i denne prisklassen har gjort interessen høy, sier megler.

PUSS MEG OPP: Sett bort fra oppgraderinger på det elektriske anlegget er det ikke gjort stort siden byggeåret 1962, ifølge eiendomsmegler Edvard Ingebrigtsen.

– Vi har hatt bra med påmeldinger til visning. I tillegg er det mange som har god byggeteknisk kompetanse som ikke føler behovet for å dra på visning og kjøper disse objektene usett, sier Edvard Ingebrigtsen, megler og partner i EIE Eiendomsmegling.

Oppussingsobjektet lå ute på Finn.no med en prisantydning på 2,45 millioner kroner. Boligen ligger i bydel St. Hanshaugen, sentralt i Oslo sentrum.

Fredag ble boligen solgt for 2,9 millioner kroner.

– Boligen ble delvis et førstegangskjøp, da det var foreldre var med å bidra, sier Ingebrigtsen.

Etter visningen torsdag forventet Ingebrigtsen at boligen ville bli solgt i løpet av fredagen. Ingebrigtsen sier at de opplever enormt trykk på små leiligheter i denne prisklassen.

Totalt sto det over 100 interesserte på lista, opplyser han.

– Objektet er i et segment som mange har råd til, og derav er interessen høy, forklarer han.

Oppussing skremmer ikke folk bort

To-roms leiligheten har et bruksareal på 21 kvadratmeter, og ligger i et bygg fra 1962.

Ut fra annonsen så må totalrenovering påregnes. Sett bort i fra oppgraderinger på det elektriske anlegget er det ikke gjort stort siden byggeår, ifølge megleren.

Boligen på St. Hanshaugen i Oslo ble fredag solgt for 2,9 millioner kroner.

– Men det ser ikke ut til å skremme folk generelt, sier han.

Boligen har vært utleid siden 1962 og har vært bebodd av en enkeltperson de siste 30-40 årene, ifølge megleren.

Treffer markedet godt

Ingebrigtsen mener at prisantydningen treffer markedet godt, basert på responsen.

Han peker på at oppussingsobjektet ligger i et attraktivt strøk, hvor det er vanskelig å finne boliger i denne prisklassen.

– Det er klart at dette er én av Oslos to mest populære bydeler, så det er et begrenset utvalg av boliger under tre millioner i disse områdene. Denne boligen er en klassisk inngangsbillett i boligmarkedet.

