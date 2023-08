Kutter ventetid for utenlandske arbeidstagere: – Oppsiktsvekkende gammeldags

Det kan ta over ni måneder for internasjonale arbeidstagere å få alt på stell i Norge. Det skal Oslo kommune få ned til tre dager.

Gründer Karen Dolva og byråd i Oslo Rina Mariann Hansen.

– Mange vegrer seg for å hente kompetanse fra utlandet, og mange lar være fordi det er så krevende for arbeidstager og arbeidsgiver, sier gründer og forretningskvinne Karen Dolva.

Gjennom sin lederstilling i teknologiselskapet No Isolation har hun mye erfaring med å hente kompetanse fra utlandet – en prosess hun beskriver som ille.

I snitt tar det rundt 37 uker fra en arbeidstager utenfor EU signerer en arbeidskontrakt til kandidaten har alt som trengs for å ta del i det norske samfunnet, ifølge Oslo kommune.

Nå skal kommunen teste en digital løsning som skal redusere behandlingstiden til tre dager.

Oslo kommunes hurtigspor til arbeidstillatelse Arbeidsgiver som ønsker utenlandsk arbeidskraft prekvalifiseres av Oslo kommune.

Arbeidsgiver verifiserer kandidaten gjennom arbeidskontrakten. Kandidaten bruker en digital lommebok, og trenger derfor ikke å søke hver etat, fordi arbeidskontrakten gjenbrukes gjennom den digitale løsningen.

Dokumentasjonen er laget på grunnlag av arbeidskontrakt og UDIs skjema «Offer of employer». Det betyr at løsningen ikke krever lovendringer eller nye grunnlag for oppholdstillatelse. Kilde: Oslo kommune Vis mer

– Oppsiktsvekkende gammeldags

– Vi ser at mange norske virksomheter, spesielt i Oslo, synes det er krevende å få godkjent internasjonale arbeidstagere. Det er en kjempeutfordring, sier Rina Mariann Hansen, byråd for næring og eierskap i Oslo kommune.

Hun har ledet arbeidet med den digitale løsningen, som er et samarbeid med blant annet UDI, politiet, skattemyndigheter og Universitetet i Oslo.

– Dagens prosess er ekstremt byråkratisk og oppsiktsvekkende gammeldags, sier hun.

Mange forskjellige etater og instanser krever godkjenninger før en arbeidstager kan få arbeidstillatelse og nasjonalt ID-nummer, forklarer Hansen.

Prosessen er ikke strømlinjeformet og mye av ansvaret havner på virksomhetslederne som må møte fysisk opp på flere ulike kontorer.

Den lange ventetiden er en belastning og usikkerhet for arbeidstakerne, som ofte ikke får utbetalt lønn eller åpnet en bankkonto, mens saksbehandlingen pågår, forteller hun.

– Dette er utfordrende både for nyoppstartede bedrifter, større selskaper og virksomheter som Universitetet i Oslo, sier hun.

Karen Dolva har mye erfaring med å rekruttere ansatte utenfor EU. Hun har gitt Oslo kommune innspill på hvordan rekrutteringsprosessen er i dag.

For gründer Karen Dolva er det nettopp slike situasjoner som gjør at hun vegrer seg for å hente kompetanse fra utlandet.

Hennes forrige erfaring med å ansette internasjonal kompetanse var da selskapet ansatte en utvikler fra Iran.

Dolva forteller at hun måtte frem og tilbake til UDI, med pass og papirer for å få godkjent ansettelsen, noe som gjorde prosessen tidkrevende.

Det tok hele seks måneder før selskapet kunne betale den nyansatte lønn på vanlig måte.

– Vi fant en midlertidig løsning hvor vi betalte lønn i form av lån, men det er ikke ideelt. Det krever mye tillit fra begge parter, sier hun.

Vil tiltrekke internasjonale hoder

Rina Mariann Hansen er byråd for næring og eierskap i Oslo kommune.

– Vi har gått glipp av mange dyktige, internasjonale arbeidstagere fordi prosessen er så krevende, sier Oslo-byråden.

Hun mener Oslo og Norge har gode forutsetninger for å ta en lederposisjon internasjonalt for å skape nye grønne arbeidsplasser. Derfor er det viktig at Norge ikke mister kandidater på grunn av rekrutterinsprosessen.

Flere norske selskaper, blant annet Remarkable, skal nå teste kommunens løsning med reelle kandidater. Ambisjonen er at behandlingstiden skal kuttes til tre dager.

Det skal gjelde alle kandidater fra land utenfor EU.

– Får vi det til blir det en helt annen virkelighet. Hvis piloten fungerer i Oslo, er målet å rulle ut løsningen nasjonalt, sier Oslo-byråden.

Det tror hun vil tiltrekke flere internasjonale arbeidstagere.