Amerikanske myndigheter saksøker Google – vil dele opp annonsevirksomheten

Amerikanske myndigheter mener at teknologikjempen misbrukt sin stilling i det digitale annonsemarkedet.

Saken oppdateres...

– Google misbruker sin monopolmakt for å skade nettstedsutgivere og annonsører som våger å bruke konkurrerende annonseteknologi, skriver det amerikanske justisdepartementet i søksmålet.

Det ble levert til en føderal domstol i Virginia tirsdag, ifølge Bloomberg.

Søksmålet mot Google-eier Alphabet er den første store kampen som tas mot en av de store teknologikjempene på president Joe Bidens vakt.

Det er også en av få ganger justisdepartementet har tatt til orde for å dele opp et stort selskap.

Google-aksjen er ned 1,24 prosent klokken 19,20 norsk tid.

Dominerer

Google er en dominerende aktør i det amerikanske digitale annonsemarkedet, et marked som er verdt over 2.700 milliarder norske kroner, ifølge Bloomberg.

Selskapet kontrollerer store deler av teknologien som brukes til både å kjøpe, selge og drifte nettannonsering. Nettopp derfor har selskapet blitt kritisert, fordi det har unik innsikt i hele prosessen.

– Google kan ganske enkelt selv lage spillereglene for å ekskludere rivalene, skriver justisdepartementet i søksmålet, ifølge CNBC.

Googles annonseteknologi brukes ikke bare på nettgigantens egne sider, men er også langt på vei dominerende på å vise annonser på nettsider utenfor Googles eierskap.

Ifølge eMarketer forventes Google alene å generere rundt 65,7 milliarder dollar, tilsvarende 648 milliarder kroner, i digialte annonseinntekter i USA i år. Det er en markedsandel på rundt 26,5 prosent.

Google hevder på sin side at det digitale annonsemarkedet har flere aktører og er konkurransedyktig.

I rettsdokumenter har selskapet skrevet at konkurrentene er andre store aktører i annonseteknologimarkedet, deriblant Amazon, Facebook-eier Meta og Microsoft.

Selskapet har så langt ikke kommentert tirsdagens søksmål.

Andre søksmål på to år

Søksmålet er det andre av sitt slag mot Google de siste to årene.

Også daværende president Donald Trump saksøkte IT-kjempen i oktober 2020, den gang for at selskapet angivelig skal ha brukt sin monopolmakt til å påvirke konkurransen om internettsøk ved å inngå eksklusive avtaler med blant annet telefonoperatører, skriver CNBC.

Denne saken skal trolig opp for retten i september. Når dette ferske søksmålet skal opp for retten er for tidlig å si.