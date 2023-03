Vestre etter ekspressbesøk i USA: – Kom ikke dit og ba på mine knær

Næringsminister Jan Christian Vestre kom tomhendt hjem hva gjelder løfter om at grønne norske selskaper kan nyte godt av USAs milliardskattepakke, etter et ekspressbesøk i Washington D.C..

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) var mandag på snarvisitt i USA.

Etter snaue seks timer i både Det hvite hus, det amerikanske handelsdepartementet og finansdepartementet mandag, er en ny batteritollsak ikke avverget.

– Jeg kom heller ikke dit og ba på mine knær om spesialbehandling. I stedet kom jeg med et offensivt verdiforslag på hva vi kan bidra med, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) til E24, ikke lenge etter han landet på norsk jord igjen.

– Det er ingen land, utenom de som har frihandelsavtale med USA, som har fått slike forsikringer foreløpig. Hverken EU, Japan eller Storbritannia, for å nevne noen. Men vi har tett dialog med USA om dette og jeg opplevde at de lyttet.

Jobber med unntak

Både Norge og EU har i flere måneder jobbet på spreng for å sikre et unntak som hindrer at europeiske varer taper konkurransekraft på det amerikanske markedet.

Joe Bidens milliardskattepakke «Inflation Reduction Act» (IRA) vil gi snaue 4.000 milliarder norske kroner til grønn industri i USA over en tiårsperiode.

Flere av subsidiene avhenger imidlertid av at varene, som batterier eller vindmøller, har en viss andel komponenter som er produsert i USA eller i land USA har frihandelsavtale med.

Det har skapt stor uro både i EU og i Norge.

– Bør likebehandles med EU

Næringsminister Vestre har vært tydelig på at Norge ikke skal havne i en ny batteritollsak. I Storbritannias frihandelsavtale med EU, blir Norge nemlig regnet som tredjeland. Med det får biler med norskproduserte batterier som eksporteres fra EU til Storbritannia, en ekstra toll.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen var i Washington like før helgen i samme ærend, uten at en konkret avtale rundt akkurat dette ble signert.

– Jeg gjorde det tydelig at Norge er en del av det indre markedet, og dermed bør likebehandles med EU. Det hadde de tydelig forståelse for, sier Vestre.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen møtte fredag president Joe Biden for å diskutere IRA. De ble enige om å jobbe med en avtale om å sikre likebehandling av kritiske råvarer fra EU i det amerikanske markedet.

Styrker det grønne industrisamarbeidet

Selv om ingen unntak ble fremforhandlet denne gangen, kom ikke Vestre helt tomhendt hjem.

– Norge og USA er enige om at vi skal styrke vårt grønne industrisamarbeid, og at dette skal prioriteres både i Oslo og i Washington D.C. Vi skal også ha nær dialog om Inflation Reduction Act, sier Vestre.

Helt konkret hvordan dette industrisamarbeidet skal se ut, sier Vestre er for tidlig å si.

– Jeg håper og tror vi vet mer utover våren og frem mot sommeren.