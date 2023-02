Flere vil plukke opp Flyr-restene: – Blir interessant

Investor Stig Otto Nilsen vil ta over eiendeler etter Flyr-konkursen. Han må kjempe mot en rekke andre interessenter.

INTERESSERT: Stig Otto Nilsen var største aksjonær i Flyr da selskapet gikk konkurs i forrige uke. Nå vil han ta over boet.

Investor Stig Otto Nilsen fra Bodø driver blant annet med videresalg av eiendeler i konkursbo gjennom sitt selskap Stadssalg as.

Nilsens Stadssalg var største aksjonær da Flyr gikk konkurs i forrige uke.

Stadssalg har meldt interesse for å ta over eiendelene i konkursboet til Flyr, bekrefter han til E24.

– Det blir interessant å se hva som er i boet. Nå må vi først få en liste over hva det inneholder, sier Nilsen.

Les på E24+ Flyr fra utfordrer til konkurs: – Det var ikke liv laga

Listen over eiendeler i boet vil ikke inneholde flyene Flyr fløy. Flyr eide ikke flyene selv, men leide dem av leasingselskaper. Norwegian har som tidligere omtalt tatt over halve flyflåten, det vil si seks fly.

Flere snuser på boet

Flyrs bostyrer Stine Snertingdalen i Kvale Advokatfirma sier det er mye interesse rundt utstyret Flyr eier.

– Det er en rekke interessenter. Ut over det kommenterer vi ikke en pågående budprosess, sier Snertingdalen i en e-post.

Snertingdalen har tidligere uttalt at realiserbare eiendeler i boet har en verdi på inntil 50 millioner kroner.

Dette er diverse utstyr, som IT-utstyr på kontorene og flyutstyr i hangaren på Gardermoen.

Det er fortsatt ukjent hvor mye boet får inn av penger, ettersom det foreløpig ikke er solgt.

Advokat Stine Snertingdalen i Kvale Advokatfirma er Flyrs bostyrer.

– Spennende

Da E24 gjorde et intervju med Snertingdalen noen timer etter konkursåpning i forrige uke, hadde hun ikke mottatt henvendelser av potensielle kjøpere av konkursboet.

– Normalt ville det vært mange interessenter med en konkurs som har vært så mye i mediene. Det er ikke så mange som vil kjøpe et flyselskap i disse dager, sa Snertingdalen.

Bodø-investor Nilsen forteller at selskapet hans har bedt om en oversikt over aktiva i selskapet.

Stadssalg AS er et avviklingsselskap som driver med nettauksjon og har avdelinger i Bodø, Tromsø, Trondheim, Stavanger, Bergen og Oslo. Blant oppdragsgiverne er advokater og bostyrere.

– Hva var planen når dere investerte i Flyr?

– Det var et spennende selskap som vi hadde troen på. Vi håpet som mange andre aksjonærer at selskapet kom seg videre og ble et drivverdig selskap. Det var derfor vi satset. Men det gikk som det gikk.

Kan selge del for del

Nilsen har anslått tapet på aksjene i Flyr til «noen titalls millioner» i løpet av året og fjoråret.

Nilsens formue var i fjor på 1,5 milliarder kroner, ifølge Kapitals anslag. Han har tjent seg rik blant annet på utleie av næringseiendom og salg av biler.

Stadssalg stiller på lik linje med andre som ønsker å kjøpe boet, ifølge Nilsen.

– Hvorfor kjøper folk ikke bare eiendelene direkte fra et konkursbo, i stedet for å bruke dere som mellomledd?

– Hvis noen er interessert i en gjenstand og ikke hele boet, kan vi kjøpe opp et bo og selge det del for del, forklarer Nilsen.

Bostyrer Snertingdalen skal legge frem en rapport for retten i skiftesamlingen torsdag 16. februar, med en foreløpig status for boet.