Nytt rekordår for Pizzabakeren: «I 17 år har jeg ventet på en smell, men den kommer aldri»

Pizzabakeren fortsetter å sette rekorder. Med en omsetning på 1,2 milliarder og et resultat på 83 millioner ble fjoråret det beste noensinne. Nå har kjeden over 200 utsalgssteder i seks land.

Jan Henrik Jelsa, til venstre, og William Gulliksen er to av seks eiere av Pizzabakeren. Helt siden de startet Pizzabakeren Invest i 2003 har pilene pekt oppover. Vis mer Jarle Aasland

Publisert: Oppdatert: 30. mars 2020 07:11 , Publisert: 28. mars 2020 17:59

– I 17 år har jeg ventet på en liten smell, men det bare fortsetter oppover. Mange har prøvd å utkonkurrere oss og ta knekken på oss, men ingen har klart det. Eventyret bare fortsetter, sier daglig leder i Pizzabakeren, Jan Henrik Jelsa, til Aftenbladet.

Hos Pizzabakeren på Sunde i Stavanger er det Anne Mæland som styrer butikken fredag ettermiddag.

Hun har jobbet i kjeden siden 2014 og har nok hatt travlere dager. Mens Aftenbladet er på besøk i en halvtimes tid er det ingen kunder innom, men Mæland jobber med et par bestillinger som er ringt inn tidligere på dagen.

Er der folk er

Likevel går Pizzabakeren så det suser. I 2018 hadde pizzakjeden en omsetning på litt over 1,1 milliarder, mens selskapet i fjor økte til 1,2 milliarder. Samtidig gjorde resultatet før skatt et hopp fra 77,5 millioner til 83,2 millioner i fjor.

Folk sluker altså pizzaen til Jelsa og de fem andre eierne som aldri før.

– Slik situasjonen i verden er akkurat nå, så skal jeg være litt forsiktig med å bruke for store ord og for mange superlativer. Men jeg må jo innrømme at det er veldig kjekt å se at folk aldri blir lei av pizzaen vår, sier Jelsa.

– Hva er hemmeligheten?

– Det er selvsagt flere årsaker, men første bud er å være der folk er. I byer skal vi være sentralt plassert i bydelene. Vårt konsept er take away og utkjøring. Altså trenger vi ikke store lokaler med sitteplasser. Enkel drift gir lave kostnader som igjen gjør at vi kan holde prisen på pizzaen nede. Men til syvende og sist er det produktet som avgjør om folk kommer tilbake til oss. Og der overlater vi ingenting til tilfeldighetene.

Anne Mæland har jobbet i systemet til Pizzabakeren i seks år. Nå merker hun at færre kommer til utsalgsstedet for å plukke opp pizzaen, men at trykket på hjemlevering har økt som en følge av koronakrisen. Vis mer Anders Minge

Pizzabakeren Pizzabakeren Hva: Pizzakjede som baserer seg på franchisetakere. Det betyr at andre får lisens til å drive virksomheten og forvalte merkevaren. Kjeden satser nesten utelukkende på take away og utkjøring. Størst i Norge og Norden. Hvor: Norge (180), Sverige (16), Spania (1), Kina (1), USA (1), Irland (1). Omsetning 2019: 1,2 milliarder kroner. Resultat før skatt 2019: 83,2 millioner kroner. Antall ansatte: Rundt 3000 (deltidsarbeidere medregnet) Eiere: Arne Incoronato (25 prosent), Rolf Smedvig Hodne (25 prosent), Jan Henrik Jelsa og Hans Georg Jelsa (25 prosent), William Gulliksen (12,5 prosent) og Arild Ask Bringeland (12,5 prosent). Vis mer vg-expand-down

Etablerer i Dublin og Belfast

Med sine 180 utsalgssteder er Pizzabakeren desidert størst i Norge – og flere ganger større konkurrentene Dominos og Peppes. Men også internasjonalt har take away-kjeden bygget seg gradvis opp med 20 utsalg fordelt på Sverige (16), Kina (1), USA (1), Spania (1) og Irland (1).

– Vi har faktisk to til på gang på andre siden av Nordsjøen. Én i Dublin og én i Belfast. Den i Belfast skal etter planen åpne om få dager, mens den i Dublin er litt lenger fram i tid, sier Jelsa.

– Hva med Norge?

– Vi har åpnet to nye utsalg hittil i år, men planen var faktisk å åpne fem-seks utsalg til nå i disse dager. Korona-situasjonen gjør at vi velger å utsette og se situasjonen litt an.

– Omsetningen stupte

For også Pizzabakeren har fått merke koronakrisen – selv om hjemlevering har fått et oppsving som følge av de strenge tiltakene som ble innført av regjeringen 12. mars.

– Omsetningen stupte den første helgen. Da var folk mer opptatt av å hamstre hermetikk og toalettpapir for flere måneder enn å kjøpe pizza. Og så merker vi det godt inn mot bedriftskundene. Der er det jo helt stopp nå, sier Jelsa, som likevel ser tegn til bedring.

– Fortsatt er ikke salgstallene slik de pleier å være, men vi er ikke så langt unna heller. En liten dupp i omsetningen er isolert sett ingen krise for oss. Vi som franchisegiver skal nok klare oss, men vi er jo selvsagt opptatt av at alle våre 180 franchisetakere, som driver sine egne virksomheter, overlever denne krisen, sier Jelsa.

«Sykt kjekt å se deg», slår mot deg når du kommer inn hos Pizzabakeren på Sunde. Vis mer Anders Minge

Dropper kampanjer

Han er opptatt av at Pizzabakeren som konsern skal opptre skånsomt og ordentlig i en særdeles vanskelig og utfordrende tid for Norge og resten av verden.

– Vi har for eksempel valgt å droppe våre vante kampanjer. Det gjør vi fordi vi vet at det normalt sett fører til et rush av kunder på våre utsalgssteder, og akkurat nå ønsker vi ikke å bidra til at det samles flere folk enn nødvendig på samme sted. Vi må være vårt ansvar bevisst og først og fremst ivareta helsen til våre ansatte og våre kunder. Så får heller omsetning være omsetning en tid framover.

– Så det blir ikke et nytt rekordår i år?

– Vi lå foran skjema til ny rekord etter januar og februar, men nå skal det nok holde hardt – i hvert fall hvis de strenge tiltakene varer i flere måneder, svarer Jelsa.

Pizzabakerens historie 1992: Hundvågkrossen Pizza blir etablert. 1996: Pizzabakeren Tasta blir etablert. 2003: Pizzabakeren Invest AS blir etablert av gründerne William Gulliksen, Arild Ask Bringeland, Jan Henrik Jelsa og Hans Georg Jelsa. Samme år blir det første franchiseutsalget etablert på Klepp. 2007: Investorene Rolf Smedvig Hodne og Arne Incoronato kjøper seg inn med 25 prosent hver for 180 millioner kroner. Vis mer vg-expand-down

Eier frisørkjede som blør

Han er også styreleder i frisørkjeden Hair & There som han eier sammen med sin kone Hilde Jelsa. Nå er alle de 17 salongene stengt og 90 ansatte permittert.

– Veldig mange frisører driver fra hånd til munn, så dette er virkelig en bransje i dyp krise. Her, og også i de andre bransjene som er stengt av myndighetene, er det særdeles viktig at det kommer ytterligere tiltak. De er over natten blitt fratatt alle inntekter, men kostnadene fortsetter å løpe. Uten krisehjelp vil det utvilsomt komme en rekke konkurser i kjølvannet av koronakrisen, sier Jelsa.

– Kan frisørkjeden deres gå konkurs?

– Nei, det håper jeg virkelig ikke. Vi er en solid bedrift og har gjort alt vi kan for å klare oss best mulig igjennom denne krisen, men det kommer til å bli tøft.