Delløsning for Kleven Verft: 225 ansatte er sikret jobb fra mandag

Fredag kveld har boet etter Kleven-konkursen solgt bemanningsselskapet Kleven Marine Contracting til Langset, og dermed sikret arbeid til 225 av verftets om lag 440 ansatte.

Fredag kveld bekrefter bostyrer at et datterselskap av Kleven Verft i Ulstein er solgt. Vis mer Halvard Alvik / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 10. juli 2020 22:51 , Publisert: 10. juli 2020 22:28

Sunnmøre tingrett åpnet konkurs i Kleven Verft, Kleven Maritime Technology og Kleven Maritime Contracting forrige fredag.

I løpet av uken har bostyrer Bjørn Åge Hamre forsøkt å få til en løsning for selskapene.

Fredag kveld bekrefter han overfor E24 at 225 av de ansatte har arbeid fra mandag av.

– Langset AS har kjøpt opp Kleven Marine Contracting, og tilbudt samtlige ansatte arbeid, sier Hamre.

Dagens Næringsliv omtalte saken først.

Les også Hovedtillitsvalgt om Kleven-konkurs: Eierne har lovet mye de ikke har holdt

Uavklart for verftet

Kjøperen Langset er et industikonsern innen blant annet olje, gass og maritim virksomhet.

Det er kun selskapet Kleven Marine Contracting, som hovedsakelig har bemanningen til verftet, som er solgt. Selve verftet og Kleven Maritime Technology, som er ingeniørdelen av konsernet, er fremdeles uavklart.

Bostyrer Bjørn Åge Hamre. Vis mer Hallgeir Vågenes

– Vi er fornøyde med å ha sikret arbeid til 225 ansatte. Nå fortsetter arbeidet med å finne en løsning for resten av boet, sier Hamre.

Fortsetter gjennom helgen

Bostyreren sier det nærmer seg en løsning.

– Når det gjelder resten av verftet er det veldig mye som er på plass, men det er noen helt avgjørende brikker som ikke er på plass ennå. Utfallet er ikke klart ennå, og det er alt eller ingenting, sier Hamre.

Les også Kleven-ansatte får endelig penger på konto

Les også Alle ansatte i kriserammede Kleven Verft blir sagt opp

– Det er ikke til å legge skjul på at vi er på overtid, så vi må finne en løsning innen kort tid. Vi fortsetter å jobbe med det gjennom helgen, sier han.

Vil sikre videre drift

Siden han ble oppnevnt som bostyrer har Hamre fastholdt at de jobber etter å sikre videre drift ved verftet.

– Vi jobber etter et hovedmål om å få til hel eller delvis drift ved verftet, av den enkle grunnen at det sikrer viktige arbeidsplasser og kreditorers interesser. Man får mest ut av å videreføre driften, sa han til E24 like etter han ble oppnevnt som bostyrer.

Siden konkursen har det vært minimumsbemanning ved verftet for å ivareta verftets to pågående prosjekter.

Les på E24+ (for abonnenter) Cruisebåter skulle redde norske skipsverft - så kom coronaviruset

Les også Bostyrer om Kleven-konkursen: - Ny eier er et viktig stikkord