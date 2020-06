Nortura skal investere 1,4 milliarder i ny teknologi

Selskapet anslår at mellom 200 og 300 ansatte kan bli berørt de neste fire årene.

Konsernsjef i Nortura, Anne Marit Panengstuen . Vis mer Nortura

Publisert: Oppdatert: 22. juni 2020 10:59 , Publisert: 22. juni 2020 10:28

Nortura-administrasjonen har lagt fram en rammeplan for konsernstyret som svarer ut årsmøtets krav om en ny industristruktur, selskapet vil i perioden fram mot 2025 investere mellom 1,1 og 1,4 milliarder kroner i ny infrastruktur.

Samtidig sier Nortura at de neste fire årene vil mellom 200 og 300 ansatte berøres.

– Jeg forstår planen kan skape uro blant ansatte, men omleggingen er nødvendig for å sikre fremtidige arbeidsplasser i Nortura. Jeg kan forsikre at vi vil samarbeide nært hver og en som settes i omstilling, både gjennom vårt eget Team Personal og med tillitsvalgte for en best mulig omstilling for den enkelte som blir berørt. Målet er at flest mulig finner nye jobber i Nortura eller i andre virksomheter, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen .

Investeringen er beregnet til å styrke konsernets lønnsomhet med mellom 3- og 400 millioner kroner i året.