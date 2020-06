NRK: Norwegian, SAS og Widerøe får igjen fly med fulle fly

Norge har vært eneste land som har hatt krav om at flyselskapene må fly med tomme midtseter siden 28. april. Det endres trolig nå.

Flyselskapene SAS og Norwegian har mistet en tredjedel av kapasiteten som følge av tiltakene. Vis mer Vidar Ruud / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 11. juni 2020 13:39 , Publisert: 11. juni 2020 12:23

Etter det NRK erfarer torsdag har samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) bestemt seg for at SAS, Norwegian og Widerøe igjen skal kunne få fly med fulle fly.

Etter det NRK forstår vil samferdselsministeren komme med den oppdaterte smittevernveilederen i dag. NTB melder at Hareide vil møte pressen utenfor Statsministerens kontor klokken 15 torsdag.

Både SAS og Norwegian har mistet en tredjedel av kapasiteten som følge av smitteverntiltakene. Widerøe, som har en flåte basert på mindre fly, har vært nødt til å ha halv kapasitet.

Hvis det stemmer at flyselskapene kan fly med fulle fly, vil det betyr at det norske regelverket harmoniseres med reglene til EUs luftfartssikkerhetsbyrå (EASA).

Trolig krav om munnbind

En del av anbefalingene fra EASA er kravet om munnbind for alle passasjerer, skriver NRK.

Helsedirektoratet har ifølge NTB vært klar på at effekten av bruk av munnbind er usikker, og det er derfor ikke noe norsk påbud.

18. mai sa både SAS og Norwegian at de ville innføre påbud om bruk av munnbind, men Norwegian snudde raskt og ombestemte seg.

NTB skrev tidligere i juni at direktoratet imidlertid mente at hvis det innføres et påbud, så er det flyselskapene selv som må kjøpe inn munnbind for å tilby dette til sine passasjerer.

– Meget gode nyheter

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair sier han tror det vil bli satt inn mer kapasitet om det viser seg at midtsetet også kan selges.

– Dette er meget gode nyheter for reiselivet, flyselskapene og forbrukerne i Norge, skriver Elnæs i en e-post.

– Jeg det kan bli satt inn mer kapasitet fra flyselskapene til juni og juli, om midtsetet også kan selges. Det vil i så fall bety flere seter. Flyruter og billettprisene bør også bli positivt påvirket, sier flyanalytikeren.