Orkla i omega-3-krangel med gründerselskap

Orkla klaget inn gründerselskapet Puromega Nordic for det de mente var villedende markedsføring. Nå har gründerselskapet gjort endringer.

Orkla reagerte på reklamen til gründerselskapet, der de sammenligner omega-3 innhold i produktene deres. Vis mer byoutline Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

13. september 2020

Orkla Health ble i fjor oppmerksom på markedsføringskampanjen til gründerselskapet Puromega, og klaget inn selskapet til næringslivets konkurranseutvalg (NKU).

Gründerselskapet har sammenlignet flere norske og kjente omega-3-produkter, og omtalt testene i deres egne annonser som promoterer deres produkt «Puromega 95%».

Blant produktene som ble brukt i sammenligningen finner man tre av Orkla Health sine egne omega-3-produkter.

– Vi reagerte på reklamen som sammenligner produkter og som vi oppfatter at gir et feilaktig inntrykk av produktenes egenskaper. Derfor valgte vi å ta saken for Næringslivets konkurranseutvalg, forteller kommunikasjonsdirektør i Orkla, Elisabeth Aandstad Ekheim, til E24.

Selskapet mente sammenligningen var brudd på markedsføringsloven som omhandler villedende forretningsmetoder, og forskrift om sammenlignende reklame som sier at sammenlignende reklame ikke må være villedende eller tale nedsettende om konkurrenters maremerker.

Puromega Nordic AS ble stiftet i 2016. Produktet deres Puromega er en kapsel med fiskeolje som inneholder omega-3, som selges over nett og markedsføres på selskapets nettside og i sosiale medier.

Dette søylediagrammet har blitt brukt i markedsføring og annonser fra gründerselskapet Vis mer byoutline Næringslivets konkurranseutvalg / Puromega Nordic AS

Utelot vesentlig informasjon

Orkla mente den grafiske fremstillingen som ble vist i annonsen på Facebook og deres nettsider ikke inneholdt tilstrekkelig informasjon.

De mente også at det var villedende at søylediagrammet ikke inkluderte anbefalt dose for produktet, men heller en sammenligning av omega-3-innhold per kapsel.

På emballasjen til Orklas produkter anbefaler de to til tre kapsler daglig, som gjør at de vil innta samme mengde omega-3 som Puromega sitt produkt.

«Det må antas at et betydelig antall forbrukere vil få et uriktig inntrykk av egenskapene til produktene i testen, inkludert Orklas produkter. Det vil kunne påvirke forbrukernes valg av produkt» skrev Orkla i klagen.

Selskapet mente også to av gründerselskapets annonseartikler, «Årsaken til sure oppstøt ligger i skapet ditt» og «Kjenner du en rik gamlis med skrantende helse», var villedende eller ulovlig.

I førstnevnte mente Orkla at Puromega antydet at konkurrentenes produkter ga sure oppstøt, mens i den andre annonsen mente selskapet at Puromega antydet at forbrukeren fikk i seg flere omega-3-fettsyrer gjennom deres produkter, som skal gi bedre helsemessig effekt enn de andre produktene.

Avviste klagen

I saken har gründerselskapet i korte trekk sagt at det ikke var misvisende at deres produkt har den høyeste konsentrasjonen av omega-3 på markedet, og at tallmaterialet som inngikk i den grafiske fremstillingen var korrekt.

– Vi har utviklet et omega-3 produkt med mål om å være ledende på kvalitet, så målinger og analyser av produkter hos objektive analyseinstitutter er sentralt, forteller Puromega-sjefen Henning Sæter.

Selskapet mente at søylediagrammet var lovlig, og at klagen derfor ikke kunne føres videre. Diagrammet var ment til å vise konsentrasjonen av omega-3 per kapsel, og selskapet mente derfor at de heller ikke har utelatt vesentlige opplysninger.

– Forskjellene hos de ulike produktene er store og vi ønsker å dele analyseresultatene for å promotere vårt eget produkt, samtidig mener vi at dette er viktig forbrukerinformasjon. Vi ønsker er å være transparente, forteller Sæter.

Selskapet har i dag fjernet bildet av fremstillingen av testen i deres annonser på Facebook, i tillegg til artikkelen med tittelen «Kjenner du en rik gamlis med skrantende helse».

De skrev også at utsagnene i den andre annonsen ikke var rettet mot Orkla sine produkter, men at den spilte på allmennkunnskapen om at omega-3-produkter kan medføre sure oppstøt.

– Puromega 95 prosent inneholder høy konsentrasjon omega-3 og lite av det man ikke trenger i et kosttilskudd. Orkla og Puromega har vært uenige om hvordan dette skal formidles korrekt, forteller Puromega-sjefen.

Villedende – i kontekst

Sentralt i klagen lå søylediagrammet som ble brukt til å sammenligne omega-3-innholdet mellom gründerselskapet og konkurrentene.

NKU mente at den grafiske fremstillingen samt inkluderende tekst i seg selv er lovlig, men skrev at sammenligningen måtte vurderes i sin kontekst.

«I dette tilfellet er det gitt svært lite opplysninger som kan konkretisere betydningen av konsentrasjonen av omega-3 i de sammenlignede produktene for forbrukeren. Det gjelder både fremstillingen på nettsiden og i annonsen på Facebook» skrev NKU.

De mente derfor at det samlede inntrykket som forbrukerne fikk gjennom artiklene og den grafiske fremstillingen, etterlater et inntrykk om at Puromega var best i markedet.

Sett i sin kontekst virket derfor markedsføringen villedende i strid med markedsføringsloven § 26 og forskriften om sammenlignende reklame §3 (a), mente NKU.

Uttalelsen fra NKU var enstemmig, og Ekheim i Orkla forteller at selskapet er veldig glade for det enstemmige medholdet.

– NKU mener at vi bør rette opp i noe tekst på nettsidene, samt legge til en hjelpetekst under illustrasjonene av analyseresultatene, vedrørende anbefalt dagsdose. Dette rådet har vi nå fulgt opp og er allerede implementert, avslutter Sæter.