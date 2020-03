Kinas rikeste mann sender mer smittevernutstyr til Norge

En ny forsendelse med store mengder smittevernutstyr ankommer Norge om kort tid. Utstyret er donert av Alibaba-gründer Jack Ma, Kinas rikeste mann.

Styreleder og grunnlegger i Alibaba, kinesiske Jack Ma, donerer smittevernutstyr til Europa. Vis mer Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

NTB

Publisert: Publisert: 31. mars 2020 16:53

En forsendelse med ansiktsmasker og vernetøy fra Ma ankom Norge fredag. En ny forsendelse er ventet til Norge om kort tid.

Ma står bak stiftelsene Alibaba Foundation og Jack Ma Foundation som donerer medisinsk utstyr for å hjelpe Europa med å bekjempe spredningen av koronaviruset.

Forsendelsen som snart ankommer Europa og Norge, inneholder 800 ventilatorer, 300.000 smitteverndrakter og 300.000 ansiktsmasker. I tillegg til en lang rekke europeiske land har også over 50 afrikanske og mer enn 20 asiatiske land mottatt utstyr fra Mas to stiftelser.

– Vi har takket ja til denne donasjonen av smittevernutstyr fra Alibaba Foundation, men har understreket at Norge vil kompensere verdien av utstyret med midler til det internasjonale arbeidet med å bekjempe koronaviruset. Norge har blant annet gitt 2,2 milliarder kroner til vaksineinitiativet CEPI, som er langt over verdien av det vi får fra Alibaba Foundation, skriver helseminister Bent Høie (H) i en SMS til Dagens Næringsliv etter at den første forsendelsen ankom Norge.

Ifølge nyhetstjenesten Bloomberg er Ma god for over 40 milliarder dollar.