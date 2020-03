Skistar stenger alle skianlegg fra 6. april

I en pressemelding mandag skriver Skistar at de har besluttet å stenge samtlige alpinanlegg i Sverige for resten av sesongen.

Tidligere denne måneden stengte Skistar de norske skianleggene i Hemsedal og Trysil.

Skistar skrev da at avgjørelsen vil få en negativ innvirkning på selskapets årsresultat, men at omfanget enda ikke er kjent.

– En viktig faktor å ta hensyn til er at en stor del av vintersesongen har passert. Skistar tar grep for å for å tilpasse virksomheten til dagens situasjon, skrev selskapet i en melding.

