Dyreparken: – Brutalt å se på forhåndsbestillingene

Det er i løpet av 60 dager om sommeren Dyreparken i Kristiansand tjener det meste av sine penger.

Her er Dyreparkens administrerende direktør Per Arnstein Aamot (t.h.) sammen med statsminister Erna Solberg ved en tidligere anledning. Vis mer Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Publisert: Publisert: 25. april 2020 13:00

Dyreparken i Kristiansand har åpent for gjester hele året, det har de også nå, etter å ha laget en tiltaksliste som ble gjennomgått av kommuneoverlegen.

– Det er beskjedent med besøk her. På det meste var det 1.400 innom, det var en dag i påsken, og det er langt færre enn det pleier å være, sier administrerende direktør Per Arnstein Aamot.

Coronakrisen har ført til at selskapet, som har over 200 heltidsansatte, har permittert 160 personer. Aamot anslår at permitteringene tilsvarer mellom 80 og 90 heltidsstillinger.

Han forteller at de har brukt av reservene økonomisk i vinter. I normale år planlegger de også å drive med underskudd om vinteren, men er avhengig av at sommeren leverer.

Skoleferien

Det betyr at de tjener det meste av sine inntekter i løpet av 60 dager fra den 20. juni, når skolene tar sommerferie.

– Det er ikke kritisk for oss å kunne gjennomføre en nokså normal sommer før når skolene stenger. Vi har god egenkapital, og mulighet til å søke på tiltakspakker. Det er usikkerheten som gjør det ubehagelig, sier Aamot.

Regnskapet for 2019 er ikke ennå klart i Brønnøysundregistrene, men i 2018 hadde eierselskapet Dyreparken Utvikling hadde en omsetning på 449,1 millioner kroner. Selskapet er et holdingselskap for all virksomhet knyttet til Dyreparken.

Dyrene i parken gjør det nødvendig å ha en større bemanning året rundt enn hos de andre store fornøyelsesparkene i Norge. Her er Vis mer Tor Erik Schrøder

Aamot forteller at det er forhåndssalget til i sommer de har et tydelig inntektstap på nå.

– Det er ned 95 prosent på det verste. Det er brutalt å følge med på, sier sjefen, og legger til at de i uken etter påsken hadde et forhåndssalg på rundt 300.000 kroner, mens det samme uke i fjor var det på 5 millioner.

– Det er veldig forståelig at folk venter i det lengste med å bestille når situasjonen for sommeren er så usikker. Jeg håper at forhåndsbestillingene vil strømme inn med en gang det kommer mer positive signaler fra myndighetene, sier Aamot.

Forberedt på restriksjoner

Dyreparken har over 1.000 sesongansatte om sommeren, i tillegg til de fast ansatte. Aamot håper å kunne begynne å forberede sommersesongen i mai, selv om de er forberedt på at det kan hende de må drive med restriksjoner.

– Vi har et stort utendørsområde, der vi kan ha god kontroll på besøkende. Vi jobber nå med de andre fem store norske parkene, for å lage standarder, som skal gjøre besøkende trygge så snart vi får klarsignal fra myndighetene, sier Dyreparken-sjefen.

De fire andre parkene er Tusenfryd, Hunderfossen Bø Sommarland og Kongeparken. De har alle foreløpig stengt, etter at de i likhet med blant annet frisører og skjenkesteder uten matservering fikk beskjed om å holde stengt av myndighetene.

Dyreparken har også teaterforestillinger, og er forberedt på at det ikke er sikkert publikum kan sitte like tett under årets Kaptein Sabeltann-forestilling. Vis mer Daniel Schjøtt/Dyreparken

Dyreparken Har over 200 heltidsansatte, fordelt på selskapene Kristiansand Dyrepark, Dyreparken Utvikling og Dyreparken Overnatting. I tillegg har de rundt 1.200 sesongmedarbeidere, inkludert skuespillere.

Flyarving Per G. Braathen eier Dyreparken Utvikling gjennom selskapet Braganza.

Dyreparken strekker seg i dag over 663 mål, og har 127 ulike dyrearter.

Hadde i fjor over 1 million besøkende

I sommersesongen er det utstrakt underholdning fra mange scener, med skuespillere som viser blant annet Kaptein Sabeltanns verden og Kardemomme by.

Driver også fem hoteller; Dyreparken Hotell, Sjørøverhotellet Abra Havn, Kardemomme by, Dyreparken Safaricamp og Roligheden Camping.

Ligger 12 kilometer øst for Kristiansand Vis mer vg-expand-down

Fornøyelsesparken i Kristiansand har også et badeland, og en rekke kulturelle innslag i høysesongen. Her forteller Aamot at de nå jobber med å legge planer for hvordan de for eksempel skal kunne gjennomføre Kaptein Sabeltann-show ut fra forskjellige typer restriksjoner.

– Vi har et stort amfi, som vanligvis tar 2.500 gjester, så nå ser vi blant annet på hvordan vi kan gjennomføre førestillinger mens vi samtidig tilfredsstiller krav til avstand mellom gjestene, forteller Aamot.

Optimistisk

Regjeringen har innført et forbud mot kulturarrangementer der personer møtes fysisk frem til 15. juni. Det er fem dager før høysesongen begynner.

– Vi har hatt krisetid i en måned nå, og det er to måneder til det kan bli kritisk for oss. Med tanke på hvor mye som har skjedd på denne måneden, er jeg optimistisk til at vi skal klare å gjennomføre sommersesongen, selv om det ikke er sikkert den heller blir helt normal, sier Aamot.

Statsminister Erna Solberg sa allerede i begynnelsen av april at hun trodde at det ville åpnes for at nordmenn kan dra på sommerferie i Norge, men at det er mer usikkert med utenlandsferier, og om utenlandske turister kan komme inn i landet.

I Dyreparken anslår de at de har over 1 million besøkende i løpet av ett år, og at om lag 95 prosent av dem er nordmenn.

– Vi regner med at det er gode sjanser for at de siste fem prosentene også blir fylt opp av nordmenn om det blir slik at ikke like mange kan feriere i utlandet, sier Aamot.