Flytrafikken i Norge er den minst coronarammede i Europa – til tross for dramatisk passasjerfall

Ferske tall fra den europeiske luftfartskontrollen viser at flytrafikken i Norge har en nedgang på 62 prosent mot samme dag i fjor. Samtidig har passasjertallene falt med 93 prosent.

Flytrafikken over hele Europa er hardt rammet av coronaviruset. Her ved parkerte fly fra Air France ved Roissy-Charles de Gaulle-flyplassen nord for Paris 24. mars. Vis mer THOMAS SAMSON / AFP

Publisert: Publisert: 1. april 2020 22:12

Den daglige flytrafikken i Norge hadde tirsdag falt med 62,6 prosent, sammenlignet med samme dag i fjor.

Det er det klart minste fallet for samtlige europeiske land, ifølge oversikten.

De oppdaterte tallene fra Eurocontrol, som koordinerer flytrafikk over hele Europa, viser blant annet at flytrafikken i Sverige har falt med 80,9 prosent, sammenlignet med samme dag i fjor.

Nest minst fall hadde Bulgaria med 76,2 prosent, mens Marokkos flytrafikk omtrent fullstendig har falt bort, med 98 prosent nedgang.

Slik ser statistikken ut for tirsdag 31. mars for landene i Europa. Norge ytterst til venstre. Vis mer Skjermdump eurocontrol.int

Passasjerfall på 93 prosent

– Norge har i motsetning til de fleste land en betydelig innenrikstrafikk. Når grenser stenger, vil mange land og flyplasser på kontinentet ha full stopp i sitt tilbud. I Norge har vi også statlig kjøp av en del ruter, som fortsatt opererer, sier direktør Gaute Skallerud Riise for trafikkutvikling i Avinor om tallene.

Han viser dessuten til at helikoptertrafikken mellom Fastlands-Norge og oljeplattformene i Nordsjøen har holdt seg ganske stabil, mens ambulansetrafikken innenriks er generelt høyere i Norge enn andre land i Europa, på grunn av geografien.

– Denne trafikken er opprettholdes naturligvis i forbindelse med Covid-19-krisen, sier Riise.

Samtidig kom Avinor tirsdag med passasjertall for forrige uke, som viste et fall på hele 93 prosent sammenlignet med samme uke i fjor.

Det har gitt flere konsekvenser for Avinor, blant annet at ni kortbaneflyplasser nå er stengt for kommersiell trafikk. Dessuten har Avinor måttet gjøre tilpasninger på infrastrukturen.

– Smart av norske myndigheter

Tallene fra Eurocontrol oppdateres daglig, og kommer med en viss kontrast til Avinors ferskeste tall om passasjertrafikken i Norge forrige uke, påpeker flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair.

– Interessante tall dette, når Avinor selv opplyser om at antall passasjerer er ned 93 prosent i forrige uke, sier han om statistikken.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs. Vis mer Marius Lorentzen / E24

Tallene fra Eurocontrol viser til forskjell fra Avinors tall en nedgang i antall flybevegelser, og i Norge har staten kjøpt kapasitet fra SAS, Norwegian og Widerøe slik at det opprettholdes et minimum rutetilbud, understreker Elnæs.

– Det slår nok positivt inn på statistikkene fra Eurocontrol, og plasserer Norge som det landet med lavest reduksjon i antall flybevegelser i Europa. Dette var et smart og strategisk riktig grep av norske myndigheter, som andre land burde følge opp, sier han.

Unikt trafikkfall

I tallene fra Eurocontrol kan man også se på de enkelte flyplassene, og det er Stavanger Sola sammen med Bergen Flesland som kommer best ut.

– Dette kan også tilskrives at flyruter opprettholdes fra Gardermoen til Stavanger og Bergen, samt annen lokal trafikk til disse to flyplassene, forklarer Elnæs.

Antallet flybevegelser i Europa er samtidig strekt nedadgående og ligger per 31. mars på 86 prosent lavere enn samme dag i 2019.

– Jeg forventer at flybevegelser fallet i Europa vil flate i løpet av denne uken, til et sted mellom 88–93 prosent målt mot samme periode i 2019, og deretter vedvare på dette nivået den neste 30 dager, sier Elnæs, og legger til:

– Dette har aldri tidligere skjedd i luftfartens over 100 års historie, men unntak av andre verdenskrig.

Covid-19 har utviklet seg til en situasjon ingen flyselskaper har lagt noen beredskapsplaner for. Mange flyselskap vil ha behov for redningspakker fra eiere og myndigheter fremover. Elnæs mener norske myndigheter her burde se til USA.

– USA har skjønt det, og derfor ble CARES Act godkjent i forrige uke. I totalpakken på svimlende 23.000 milliarder kroner er det allokert 500 milliarder til flyselskapene, hvorav 250 milliarder kommer som direkte kapitaltilskudd som ikke skal tilbakebetales, og de resterende 250 milliardene er lånegarantier som skal være en buffer om kapitaltilskuddene ikke er tilstrekkelig.