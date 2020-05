Frykter 90-tallstilstander om Norwegian går konkurs

Før Norwegian begynte å fly for nesten 30 år siden, var flybilletter dyrere og tilbudet dårligere. Nå frykter noen at prisene og tilbudet skal gå tilbake til 90-tallsnivåer om flyselskapet går under.

Norwegian-pilot Stig Patey (nummer to fra høyre) flyr sammen med besetningen en av Norwegians siste aktive flyruter, mellom Oslo og Evenes.

I de nesten 30 årene Norwegian har vært aktive i Norge har prisene på flybilletter falt og flytilbudet vokst.

Fra Norwegian ble etablert i 1993 og frem til i dag har de vært med å endre landskapet for norsk luftfart.

– Det vi fikk fra Norwegian var det Europa hadde fått fra EasyJet og Ryanair. Vi fikk konkurranse i markedet. Vi fikk en mer effektiv drift. SAS hadde ikke annet valg enn å redusere prisene og bli mer effektive, sier professor Frode Steen ved Norges Handelshøyskole.

Etter at Norwegian trappet opp flyaktiviteten sin på 2000-tallet ble flytilbudet større og billettprisene lavere.

En oversikt over noen av innenriksrutene fra Oslo viser at prisene har falt mer eller mindre over hele fjøla fra tidlig 90-tall og frem til i dag, men særlig i Nord-Norge:

– Det er helt klart at for Nord-Norge gjorde Norwegian den store forskjellen, sier Steen.

Også nordmenns reisevaner internasjonalt ble sterkt forandret av Norwegian, sier Steen.

– Om du skulle ut i verden før Norwegian var det nesten alltid via København med SAS. Plutselig dukket det opp mange billige direkteruter sørover i Europa. Det førte til at reisevanene endret seg. Det var mulig å reise på en weekendtur uten å sitte på terminaler og bytte fly og tulle rundt. Det har helt endret vår måte å reise på og måte å tenke på.

Prisene for internasjonale reiser har også falt siden 1993. Norwegian fløy sin første utenlandsrute i 2003.

Prisene på ruter ut av Norge viser at fallet har vært kraftig:

Frykter 90-tallstilstander

– Hvis en utenlandsk aktør skulle begynne å fly innenriks i Norge, så vil de trolig bare plukke de rutene de regner som mest attraktive, som for eksempel Oslo-Bergen, sier Norwegian-pilot Stig Patey til E24.

Dermed vil andre ruter kuttes, tror han.

– Da er vi plutselig 20 år tilbake i tid fordi det har skjedd en akutt hendelse nå som kanskje skjer hvert 100 år i verdenshistorien. Da mener jeg det er bedre at man tar de grepene man tar nå for å sikre skandinavisk luftfart gjennom krisen, fremfor å stå der og ha gått glipp av de 20 årene vi har jobbet for å komme dit vi har kommet.

På fredag fløy Patey en av de få Norwegian-rutene som fortsatt er aktive – fra Oslo til Evenes i Nordland.

Mens flyselskapets ledelse satt i forhandlinger med kreditorene for å redde selskapet, bekymret han seg for hva som ville skje om en utenlandsk aktør kom inn og erstattet Norwegian ved en eventuell konkurs.

– Alle kan læres opp til å fly til Nord-Norge, men de vil kanskje ikke velge å gjøre det som en første prioritet. Det vil igjen føre til at rutetilbudet som vi har fløyet nå vil bli skadelidende i mange år antagelig, sier Patey.

Kapteinen viser til at det kreves egen trening for å fly til Nord-Norge, blant annet på grunn av terreng og krevende værforhold.

I 1993 kostet en enveisbillett fra Oslo til Evenes i snitt 2.300 kroner. I 2017, etter at Norwegian hadde blitt en av Norges største flyselskaper, kostet den samme billetten i snitt 1.200 kroner, ifølge tall fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

Før liberaliseringen i 1994 hadde SAS monopol på Oslo-rutene til Nord-Norge. Norwegian begynte flyginger til Evenes 2003.

Enkleste utvei

Også Frode Steen ved NHH tror, som Norwegian-pilot Patey, heller ikke at dagens tilbud nødvendigvis blir erstattet av et utenlandsk selskap, dersom Norwegian går under.

– Jeg vil tro at det enkleste for utenlandsk aktør er å plukke opp weekend og ferieturismen. Da trenger man ikke ha en stor norsk operasjon, sier han.

– Men det er jo et behov og en mulighet så å tro at ingen er villig til å fly er å være litt pessimistisk. Men dersom jeg er EasyJet og skal starte opp i Norge må jeg da ha folk som snakker norsk i kabinen, og da må jeg ha en større norsk organisasjon på plass.

Nordmenn er blant befolkningene i Europa som flyr mest i forhold til innbyggertall.

– Fly er vårt eneste alternativ, og vi vil nok også fly i fremtiden. Markedet er ennå interessant. Det er høy betalingsvilje og behov for å fly.