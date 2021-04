Solberg vil ikke verne Bergen Engines. Ap åpner for delvis statlig eierskap.

Staten kan ikke ha et spesielt ansvar hver gang sikkerheten må vurderes, sier statsminister Erna Solberg om fremtiden for motorfabrikken. Arbeiderpartiets Terje Aasland åpner for at staten kan bli eier.

Arbeidsplassene på Hordvikneset er fortsatt i spill. Høyre vil ikke gi fabrikken særbehandling, mens Arbeiderpartiet vil gjøre det de kan for å finne en løsning og åpner for statlig deleierskap. Vis mer byoutline Tor Høvik