Nesten to timer fra landing til «frihet»: Venter lengre køer senere i sommer

GARDERMOEN (E24): Avinor advarer om køer opp mot syv timer på vei inn i landet – men ikke helt enda.

IKKE ANBEFALT: Regjeringen anbefaler at man unngår alle unødvendige reiser frem til 1. juli. Vis mer byoutline Gabriel Aas Skålevik

Publisert: Publisert: I dag 15:32

Fredag ettermiddag var det folketomt på Oslo lufthavns ankomstterminal for reisende fra utlandet. Det like etter at de nye reglene ble innført klokken 15, som innebærer at fullvaksinerte kan vende hjem uten å gå i karantene.

Selv om flere fly hadde landet, både fra Frankfurt og Paris, tok det opp mot to timer før de reisende kom ut gjennom dørene. Det var likevel én som sto og så spent opp mot skjermene og tittet ned på klokken sin.

– Jeg venter på kona og sønnen min, forteller tyskeren David Franz.

Han er sammen med familien bosatt i Oslo, og har ventet i én time og 45 minutter på at de skal komme gjennom døren. De har besøkt familie i Tyskland, og har vært borte i to uker.

– Man visste jo ikke om de nye karantenereglene da de dro, men valgte å ta risikoen. Vi var jo heldig med de nye innreisereglene.

Franz’ familie har ikke vært på besøk i Norge på over ett år. Han fikk se dem i julen, men på grunn av de senere innførte reglene om karantenehotell har de ikke hatt mulighet. Nå som reglene er endret håper han på flere gjensyn med familien fremover.

Les på E24+ Desperat situasjon for reiselivet: – Vi har under to uker på å løse dette

– Flere folk enn vanlig

Kenneth Zachariassen jobber i Forsvarsstaben og har siden august i fjor pendlet mellom jobben i Oslo og familien i Bergen. Hver mandag og fredag siden har han vært på flyplassen.

– Jeg ser jo at det er litt lengre kø ved sikkerhetskontrollen nå enn før, og det er litt flere folk her enn til vanlig, sier han.

Selv om det blir mye reisevirksomhet på Zachariassen, ser det mørkt ut for en utenlandstur til i sommer.

– Jeg har ikke fått tilbud om vaksine, og blir nok ikke fullvaksinert før til høsten. Om jeg får tilbud om en blir det kanskje tur, men vi har ikke bestemt hvor.

Kenneth Zachariassen pendler mellom Oslo og Bergen hver uke. Vis mer byoutline Gabriel Aas Skålevik

Tror fellesferien blir verst

Kommunikasjonsdirektør i Avinor, Guri Høeg Ulverud, sier til E24 at det fortsatt var svært få reisende fredag. Lørdag er trykket enda mindre, med 29 færre fly som skal lande i løpet av dagen.

– Det er få som kommer fra utland, og vi må huske at det var nylig at innreiselettelsene ble kommunisert. De som har vært utålmodige etter å reise drar vel snart, så volumet og køene kommer kanskje fra skoleferiestarten og rundt der, sier hun, og legger til:

– Vi forventer flere reisende ved feriestart, også på utland.

Om ventetiden for dem som kommer fra utlandet sier hun at man skal både gjennom en obligatorisk passkontroll, og testing.

– Dette tar naturlig nok tid. Generelt forsøker Avinor å legge til rette for å korte ned tiden ved å vurdere alternative arealer og lignende. Man kan imidlertid ikke bygge om flyplassen på så kort tid, så dette er komplisert.

Les også Venter test-rush på Gardermoen: Dr. Dropin kan få 20 mill. i måneden av kommunen

Det er Politiet som håndterer passkontrollen på grensen. Dersom det ikke kommer nye tiltak som lemper på håndteringen av eksempelvis dokumentasjonskontroll ved innreise, frykter Avinor timelange køer.

– Kanskje opp til syv timer litt senere i sommer, sier hun.

De nye innreisereglene

De siste ukene har reglene for innreise til Norge flere ganger. Frem til 1. juli er det anbefalt å unngå utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige. Samtidig er det ikke alle som slipper inn i landet heller, skriver regjeringen på sine nettsider.

Hovedregelen er at kun utlendinger som er bosatt i Norge og norske borgere kan reise inn. Det er imidlertid ulike regler for beskyttede, fullvaksinerte, de som har vært smittet det siste halvåret, barn og ubeskyttede.

Eksempelvis kan fullvaksinerte og de som har hatt coronaviruset de siste seks månedene få unntak fra innreisekarantene, ifølge reglene som ble innført fredag.

Innreisende til Norge må som hovedregel i innreisekarantene på «egnet sted» eller på karantenehotell. Det er unntak fra innreisekarantene for dem som bare har vært i land eller områder med lavt smittepress i EØS- og Schengenområdet.