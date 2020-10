«Braathen Air» har bedt om 1,5 milliarder i statlig oppstartshjelp

Norwegian, Widerøe og SAS har allerede blitt tilbudt statlig hjelp i milliardklassen. Erik G. Braathen og makkerne hans vil også ha en del av statens krisepenger for å få deres eget flyselskap opp i luften.

Publisert: Oppdatert: 7. oktober 2020 17:49 , Publisert: 7. oktober 2020 16:40

Tirsdag kom investor og flyarving Erik G. Braathen med nyheten som overrasket mange: Han vil starte flyselskap.

Sammen med et knippe erfarne luftfartsfolk, inkludert en rekke tidligere Norwegian-topper, vil han få det nye norske flyselskapet i luften i løpet av andre kvartal neste år.

Nyheten kom samme dag som den ungarske lavprisgiganten Wizz Air annonserte at de også vil starte innenriksruter ruter – allerede fra 5. november.

Braathen var åpen på at han har vært i møter med norske myndigheter og søkt om økonomisk støtte til oppstarten.

I tillegg må selskapet både få flylisens (AOC), leie inn fly, ansatte piloter og kabinansatte og sette opp rutenettverket før de er klare til take-off.

E24 har fått tilgang til søknadsbrevet som Braathen har sendt til Nærings- og fiskeridepartementet. Der kommer det frem at Braathen ber om 1,5 milliarder kroner i statlig oppstartshjelp:

Inntil 500 millioner i hybridkapital

Inntil 1,0 milliarder i statlige lånegarantier

Flygründeren skriver at det ikke er mulig å etablere et nytt konkurrerende flyselskap i disse dager «uten finansiell statlig velvilje» fordi flyselskaper over hele Europa har mottatt statlig krisehjelp «i et omfang vi aldri tidligere har sett».

I brevet kommer det frem at Braathen har presentert forretningsmodellen og de finansielle estimatene som ligger til grunn for satsingen.

Lover å betale tilbake

Braathen har selv sagt seg villig til å investere 50 millioner kroner i det nye flyselskapet. Overfor E24 sa han at det er «altfor tidlig å si» hvor mye kapital selskapet vil trenge frem til man går med overskudd.

I søknaden til departementet poengterer det imidlertid at man først ber om statlig egenkapital (hybridkapitalen på inntil 500 millioner) når man har «hentet inn private midler av samme størrelse».

Legger man dette til grunn mener Braathen altså at det minst trengs en milliard i egenkapital for å starte opp selskapet.

– Men tilsagn om en slik statlig kapital vil være avgjørende for å kunne reise kapital i det private markedet, skriver Braathen videre.

Braathen skriver at man i forretningsplanen legger opp til at statens innskudd av kapital «vil bli tilbakebetalt innen fem år» men at man åpner for at staten kan konvertere hybridkapitalen til aksjer, hvis det er ønskelig.

Når det nye flyselskapet er i drift og coronapandemien er over, så «vil staten dermed ha fått tilbake sine kapitalutlegg», hevder Braathen.

Vil bruke de eksisterende ordningene

Hybridkapital er et instrument som er brukt av SAS, også i selskapets rekapitaliseringsplan under corona. Det er nettopp en hybrid mellom egenkapital og lån, og kan både betales tilbake eller konverteres til aksjer. Hovedforskjellen er at hybridkapital teller som egenkapital, i motsetning til konvertibel obligasjonsgjeld.

Den norske staten kom tidligere i år på banen med flere krisetiltak for å redde luftfarten, som ble sendt ut i full krise takket være coronapandemien, reiserestriksjoner og kollapsen i passasjertallet.

En av de største tiltakene var en statlige lånegarantiordning med en ramme på seks milliarder kroner. Flyselskapene som benytter ordningen må låne pengene privat og finne andre aktører som garanterer 10 prosent av lånet, mens staten altså garanterer for 90 prosent.

Braathen skriver at milliardgarantien de ber om «er basert på de samme rammer som den eksisterende ordningen».

Mens Norwegian fikk bruke tre milliarder av rammen på seks milliarder, ble 1,5 milliarder tilbudt SAS og 1,5 milliarder til Widerøe og andre selskap.

Norwegian har per dags dato brukt hele sin kvote, mens Widerøe har varslet at de vil låne 500 millioner gjennom ordningen denne høsten. SAS har foreløpig ikke benyttet seg av sin kvote. Dermed gjenstår om lag 2,5 milliarder kroner av garantirammen per dags dato.

Finansdepartementet gjorde det tidlig klart at lånegarantiordningen hadde høy risiko, for i revidert budsjett ble det gjort en tapsavsetning på hele rammen på seks milliarder.

Til sammenligning gjorde man bare en tapsavsetning på 20 prosent av garantiordningen til små og mellomstore bedrifter på 50 milliarder.

Dette er «Braathen Air»

Erik G. Braathen har foreløpig ikke sagt hva det nye flyselskapet skal hete.

Det vi vet er at man planlegger å begynne flyginger fra andre kvartal 2021.

Planen er å ha fem fly i starten, enten av typen Boeing 737–800 eller Airbus A320 – som begge er kjente flytyper som brukes av SAS og Norwegian i dag.

Det nye flyselskapet til Erik skal satse på det norske stamrutenettet, samt direkteflyginger til «europeiske reisemål», noe som inkluderer de store rutene internt i Skandinavia.

Det jobber allerede 25 personer på heltid med prosjektet, men målet er å øke til 400 ansatte innen utgangen av 2022.

Med seg på laget har Erik G. Braathen kjente navn, inkludert flere tidligere topper i Norwegian. Ledelsen i det nye selskapet består foreløpig av:

Brede Huser, tidligere direktør for Norwegian Reward

Thomas Ramdahl, tidligere kommersiell direktør i Norwegian

Asgeir Nyseth, tidligere driftsdirektør i Norwegian

Alf Sagen, har lang erfaring fra Norwegian i ulike roller

Bjørn Erik Barman-Jenssen, tidligere sjef for bakketjenester og cargo i Norwegian

Tord Meling, har bakgrunn fra Deloitte og mange år i Norwegian, blant annet som sjef for flyfinansiering

