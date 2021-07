Oransje, lilla og grønne land forvirrer charterturister: – Venter fortsatt på eksplosjonen i salget

Fra mandag av blir Kreta grønt og kan ønske turister velkommen, men det er fremdeles usikkert hva som vil gjelde for oransje øyer som Kypros.

Strendene i Hellas blir foreløpig ikke fylt med norske turister i sommer.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 1 time siden

– Den største effekten på salget så vi for to uker siden, da regjeringen gikk ut med pressekonferanse og fjernet reiserådene, forteller Marie-Anne Zachrisson, landssjef i Ving, til E24.

Reiserådene som frarådet alle reiser som ikke er strengt nødvendige ble på pressekonferansen opphevet fra mandag 5. juli for land i EØS/Schengen.

Turoperatøren fikk bestillinger på reiser til Syden umiddelbart, og noen bestilte nesten før konferansen var over.

– Vi ser det begynner å skje noe, folk bestiller reiser lenger frem i tid, sier Zachrisson, som legger til at turister allerede har sikret seg ferietur på høsten, i juleferien eller til og med neste vår.

Men salget har ikke tatt helt av ennå.

– Spenningen for oss er salget på de nærmeste avgangene nå i sommer. Her lar eksplosjonen i salget vente på seg fortsatt, sier Zachrisson.

Grønne Kreta topper listen

De andre store charterselskapene i Norge opplevde lignende salg like etter pressekonferansen om tredje trinn.

– Vi så rett etter pressekonferansen et trykk på reise, og da spesielt til Kreta siden det ble grønt der, forteller Kevin Brevik, pressevakt hos Tui, til E24.

Det tror han viser at reiselysten er der fortsatt, og at folk bare venter på at situasjonen skal bedre seg.

Turoperatøren Apollo skriver selv i en pressemelding at bestillingene allerede begynte å tikke inn underveis i pressekonferansen. Også der topper Kreta listen over det mest populære reisemålet.

– Det største trykket merkes i august og september, skriver Apollo i pressemeldingen.

Det tror Zachrisson kommer av uklar kommunikasjon fra regjeringen.

Forvirrende regler ved hjemreise

– Vi opplever at gjestene syns det er vanskelig å forstå hva som gjelder og hva som skjer når man kommer tilbake til Norge, sier Zachrisson i Ving.

– Vi har full kontroll på hva som kreves av tester og registrering og alt slikt når man reiser ut, men det er forvirrende å vite hva som gjelder når man kommer hjem igjen.

Hvordan bestemmes fargene? For å kunne bli vurdert, må regionen først oppfylle kriteriet: Testrate: Antall tester siste uke må være mer enn 3000 per 100.000 innbyggere Fargene på kartet bestemmes deretter av følgende kriterier: Smittetrykk: Registrerte smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Andel positive tester: Prosentandelen av de positive testene blant alle tester i snitt de siste to ukene. For mer om farger på land: https://www.vg.no/spesial/corona/risiko-eu/ Vis mer vg-expand-down

Hun forteller at mens Norge skal harmonisere med EU på mandag, er det fortsatt ikke klart hva det betyr å være et oransje land, ifølge Ving-sjefen. Ingen kan ifølge henne forklare hva som gjelder når man kommer tilbake fra et oransje land fremover.

– Jeg håper at dette blir glassklart på mandag, slik at de som er usikre virkelig føler seg trygge til å bestille i juli og august, sier Zachrisson.

Frem til nordmenn vet hva de kan vente seg av hotellkarantene og andre restriksjoner ved hjemkomst venter hun fortsatt på eksplosjonen i salget.

– Jeg tror vi først må veldig tydelig og sikkert vite hva som gjelder for de forskjellige fargene og hvilke land som har hvilken farge, sier Zachrisson.

Foreløpig ingen forskjell på oransje land og røde land

Regjeringen opplyser om at de fra mandag av vil følge EUs fargekart, og de sier det er derfor kategorien med oransje land innføres.

– Per i dag er det ikke noen forskjell mellom reglene for dem som kommer fra oransje eller røde land, men det kan bli aktuelt i fremtiden, sier statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i Helsedepartementet.

Samtidig bekrefter Korkunc at nordmenn som reiser ut ikke kan vite sikkert hva som venter dem når de kommer hjem igjen.

– Smittesituasjonen kan endre seg raskt, også i populære feriedestinasjoner i utlandet. Ferierende nordmenn må derfor være forberedt på at ulike lands innreiseregler og nasjonale smitteverntiltak kan endres på kort varsel.

– Innreisereglene i Norge kan også være forskjellige når du kommer hjem enn da du reiste ut. Ønsker du forutsigbarhet, er det derfor tryggest å feriere hjemme i Norge.