Sats går mot gradvis åpning: – Folkehelse er viktigere enn skjenking

Regjeringen la lørdag formiddag frem nye tiltak. Disse innebærer at de såkalte «ring 2»-kommunene får åpne treningssentrene igjen.

Sats-sjef Sondre Gravir er glad for at senterne får åpne igjen, og mener det er viktigere at regjeringen åpner treningssenterne, enn at barene får åpne igjen. Vis mer byoutline Anita Arntzen

– Vi mener de nye tiltakene er positivt og riktig. Det er bra at regjeringen nå åpner treningssentre i Ring 2 kommunene, og for barne- og ungdomsidretten i ring 1-kommunene. Vår store bekymring er at folk ikke får vært i aktivitet, og at dette virkelig rammer mange, sier administrerende direktør i Sats, Sondre Gravir, til E24.

Ring 2-kommunene er 14 kommuner som ligger nær Nordre Follo, Oslo og Ås.

Han sier videre at Sats mener at de skal kunne åpne på en trygg måte og samtidig ivareta smitteverntiltak.

– Vi har vært åpne i flere soner rundt Oslo periodevis, denne uken åpnet vi i Stavanger, og vi har holt åpent en stund i Bergen. Her har vi vist at vi kan holde åpne samtidig som smitteverntiltakene ivaretas.

Dette er ring 1 og ring 2-kommunene: Ring 1: Nordre Follo, Oslo og Ås. Ring 2: Asker, Bærum, Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Moss, Nesodden, Nittedal, Rælingen, Vestby og Våler. Dette gjelder fra 3. februar. Vis mer vg-expand-down

– Folkehelse er viktigere enn skjenking

Sats-sjefen håper de snart får åpne i Oslo, og mener at det på veldig kort sikt bør gjeninnføres tiltak som gjaldt før den siste nedstengingen.

– Det at man kan trene utendørs en til en med personlig trener, eller innendørs med medisinsk rehabilitering bør gjeninnføres så snart som mulig.

Han understreker at førsteprioritet likevel er å åpne treningssentrene i Oslo igjen.

– De negative konsekvensene for beboere i Oslo i mindre leiligheter er så stor at vi bør kunne åpne på en trygg måte. Det er viktig at ulempene ved å holde stengt veies opp mot folkehelsen, sier han, og legger til:

– Vi tror også Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er enige i at folkehelse er viktigere enn skjenking når det kommer til hva som åpnes når.

Krevende finansielt

Gravir forklarer at nedstengingen i kommunene rammer aktørene i bransjen kraftig, men at Sats har tatt høyde for dette.

Treningssentrene i Oslo og områdene rundt ble sist stengt ned 10. november, og siden har dørene måttet holdes lukket.

– Vi lagde ulike scenarioer. Det inkluderte stenging i den perioden vi har vært stengt nå. Det er klart det er krevende finansielt, men det står vi gjennom.

Sats legger frem sin kvartalsrapport neste uke, og Gravir forklarer at det derfor ikke vil være naturlig å gå ytterligere inn på temaet.

Treningskjeden meldte i november at man ved utgangen av tredje kvartal hadde en kontantbalanse på 609 millioner kroner i tillegg til ubrukte kredittfasiliteter på 553 millioner kroner.

App sjekker adresse

På lørdagens pressekonferanse la regjeringen frem at treningssentrene kan holde åpent for dem som er bosatt i ring 2-kommunene. Sentrene må selv vurdere hvordan de kan iverksette nødvendige systemer som sikrer etterlevelse.

– Man sjekker inn med en app som gjør at vi har adgangskontroll på våre sentre. Her vet vi hvem som kommer inn, og hjemmeadressen deres. Dette støtter begrensningen satt fra regjeringen.

Gravir forteller videre at bransjen har hatt god dialog inn mot myndighetene, hvor dette har vært et av de foreslåtte tiltakene.

