Podbike må utsette leveringen av elsykler - igjen

I midten av mars uttalte Podbike-gründerne at kundene skulle få levert sine sykler før sommeren. Nå er det tidlig høst som gjelder.

Gründer Per Hassel Sørensen i en av testsyklene til Podbike. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

I et innlegg på LinkedIn, under tittelen «ny leveringsinformasjon», skriver ledelsen i Podbike at nye utfordringer med produksjonen av de mye omtalte elsyklene gjør at de er nødt til å utsette leveringen til høsten - da vil det være over fem og et halvt år siden de første kundene bestilte sine elsykler.

– Stor milepæl

– Som indikert i vår siste oppdatering til kunder, og andre som følger oss, holder vi planen om at syklene settes i produksjon tidlig på sommeren i år. Dette er en stor milepæl for Podbike, sier daglig leder i Podbike AS, Anne-Lise Heggland, til Aftenbladet/E24.

– Men i mars uttalte du at dere skulle starte leveringen av syklene til sommeren - ikke starte produksjonen?

– Noen kunder i Norge vil motta sin sykkel allerede i sommer, men siden dette er de første elsyklene som ruller ut fra vår partner, har vi lagt inn noe ekstra tid til utvidet inspeksjon og testing før vi overlever de til våre kunder. Etter dette vil vi starte en større produksjon i høst. Disse syklene vil løpende bli levert ut.

Anne-Lise Heggland er gründer og daglig leder i Podbike AS. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Pandemi-utfordringer

Helt siden oppstarten i 2016 har hun og gründer-ektemannen Per Hassel Sørensen varslet om stadig flere forhåndsbestillinger og at produksjonsstart nærmer seg. Kundene har blitt holdt varme gjennom diverse nyhetsbrev, men foreløpig er det ingen som har mottatt elsykkelen.

– For oss, som for mange andre selskaper, har det siste året vært krevende med en generelt uoversiktlig situasjon, ikke minst i forhold til redusert tilgjengelighet på nødvendige komponenter og restriksjoner på reiser.

– Pandemien har økt etterspørselen etter sykler, noe som er bra. Men mange produsenter av sykkeldeler har ikke nok kapasitet til å dekke etterspørselen - og dette påvirker også oss. For eksempel er det nå to års leveringstid på bremsesystemer og enda mer på dekk, sier Heggland.

– Hvordan reagerer kundene på at leveringstidspunktet hele tiden blir utsatt? Og hva har dere å si til kundene som tålmodig har ventet i over fem år?

– Vi er så heldige å ha kunder som har støttet oss gjennom hele reisen, noe vi er utrolig takknemlige for. Sammen med selskapets ønske om å skape et bærekraftig alternativ for mobilitet, er de lojale kundene, og den støtten de gir oss, en utrolig inspirasjon i vårt arbeid.

Testsyklene til Podbike innviet den andre delstrekning av sykkelstamveien langs Motorveien mellom Stavanger og Sandnes i september i fjor. Vis mer byoutline Fredrik Refvem

Har brukt 30 mill.

Øygarden kommune er en av kundene som har ventet i over fem år på elsykkelen. I midten av mars sa leder for utviklingsavdelingen, Lennart Fjell, dette til Aftenbladet/E24:

– Vi bestilte og forhåndsbetalte sykkelen i 2016 med håp om å få den til sykkel-VM i Bergen året etter. Så fem år er nok litt lenger enn vi så for oss. Samtidig har jeg forståelse for at et slikt prosjekt er krevende – både når det kommer til utvikling, produksjon og finansiering.

Gründerekteparet Anne-Lise Heggland og Per Hassel Sørensen valgte tidlig å selge både hytten, bilen og båten for å gå inn med millioner av kroner i prosjektet.

– Vi har totalt sett brukt rundt 30 millioner kroner på prosjektet. Det inkluderer alt fra produksjon av testsykler, markedsføring, til forskning og utvikling, sier Heggland.

Over 3000 har bestilt

Selv eier ekteparet 68,6 prosent av Podbike gjennom selskapene Nocoto AS og Elpedal AS. Nest største eier er Trondheim-mannen Espen Hiorth som har 20,8 prosent av aksjene gjennom selskapet Helift AS. Han kom først med i 2018 da han gikk inn med 3 millioner kroner, men har de siste årene gått inn med ytterligere kapital.

Uten salg av elsykler har Podbike AS heller ingen ordinære driftsinntekter, men ifølge Heggland har nå over 3000 kunder nå forhåndsbestilt sykkelen, som har en utgangspris på rundt 50.000 kroner. Det betyr igjen at selskapet har en ordrereserve på rundt 160 millioner kroner.

Millioner i offentlig støtte

Elsykkel-prosjektet er også delvis finansiert gjennom offentlig støtte fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Europakommisjonen. Totalt sett har Podbike mottatt 8,6 millioner kroner fra disse organisasjonene de tre siste årene.

Regnskapene for Podbike viser at selskapet gikk med totalt 3,5 millioner kroner i minus de fire første årene. Tallene for i fjor er ikke helt klare ennå, men ifølge Heggland blir det røde tall igjen.

– Det ser ut som vi lander på rundt 2,4 millioner kroner i minus.

Egenkapitalen i selskapet er 4,2 millioner kroner.