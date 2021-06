ISS sikrer kjempekontrakt med Equinor: Skal drifte kontorer for inntil 5,5 mrd.

Den danske kontor-, kantine- og servicegiganten ISS kan feire at de har sikret seg Norges største såkalte facility-kontrakt.

Arkivbilde av Equinors hovedkontor på Forus i Stavanger Vis mer byoutline Carina Johansen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Dette er en stor dag for ISS. Vi er veldig stolte over å ha inngått et

strategisk samarbeid med Equinor og setter stor pris på tilliten, sier

konsernsjef i ISS Facility Services Norge, Carl-Fredrik Bjor, i en uttalelse.

Han og kollegaene kan nå glede seg over å ha sikret seg en gigantkontrakt med Equinor for å drifte 12 av oljegigantens kontorer i Stavanger, Bergen, Oslo, Trondheim, Stjørdal og Harstad.

Den femårige kontrakten er på 550 millioner kroner årlig, med mulighet for forlengelse i ytterligere fem år. Over ti år kan summen dermed ende på 5,5 milliarder.

Den globale danske giganten ISS har rundt 10.000 ansatte bare i Norge og omsetter for over fem milliarder kroner årlig her. Den store Equinor-kontrakten utgjør dermed rundt ti prosent av omsetningen til ISS i Norge.

– Jeg vil rette en stor takk til teamet i ISS, både i Norge og globalt, som har jobbet beinhardt for å få dette til, fortsetter Bjor.

ISS kommer inn som ny leverandør av såkalte facility-services hos Equinor. Kontrakten inkluderer renhold, kantinedrift, teknisk forvaltning, kontortjenester og sikkerhetstjenester.

Totalt vil rundt 550 ISS-ansatte bli involvert i driften av de 12 Equinor-byggene.

Les også Grønt lys til ny Equinor-utbygging i Nordsjøen

– Den største vested-avtalen i Norden

Equinor-avtalen er ikke bare av stor økonomisk betydning for ISS, den markerer også et par milepæler.

Selskapet opplyser til E24 at driften av Equinor-kontorene er den største kontrakten av denne typen i det norske markedet.

I tillegg er avtalen den første såkalte vested-avtalen som er inngått i Norden noensinne, ifølge selskapet.

Begrepet kommer fra en modell utviklet ved University of Tennessee. Tanken er å lage et alternativ til tradisjonell outsourcing, som skaperne av modellen mener resulterer i en situasjon der én part tjener på bekostning av den andre.

Fremfor å spesifisere en gitt liste tjenester som skal leveres til lavest mulig pris, går man i en vested-modell inn for en modell der man setter opp felles mål for samarbeidet som skal kunne gagne begge parter.

Tanken er at man både får bedre tjenester og reduserte kostnader for begge parter.

Avtalen mellom Equinor og ISS skal ifølge selskapene sertifiseres av universitetet som en vested-avtale.

ISS har inngått en slik type kontrakt med konsulent- og revisjonsfirmaet EY i Danmark før, men skalaen i Equinor-kontrakten er større.