Kritisk granskningsrapport er borte fra Hurtigrutens nettsider

Granskningsrapporten om koronautbruddene på Hurtigruten er ikke lenger å finne på rederiets nettsider.

Granskningsrapporten som ble ført i pennen av advokat Jan Fougner (t.v.) er ikke lenger å finne på Hurtigrutens nettside. Rederiets konsernsjef Daniel Skjeldam til høyre. Vis mer byoutline Terje Pedersen

Publisert: Publisert: 28. oktober 2020 14:13

Det var den 17. september at Hurtigrutens styre la frem en stor granskningsrapport på en pressekonferanse på hotellet The Hub i Oslo.

Rapporten omhandlet de mye omtalte smitteutbruddene på Hurtigrutens skip, og ledelsens håndtering av dette.

Herunder at det var stor uenighet i ledelsen om hvem som hadde gjort hva.

Da sendte rederiet også ut en e-post med en pressemelding om rapporten. I den e-posten var det med lenker til en PDF-versjon av den litt over 50 sider lange granskningsrapporten.

Men nettsiden som rapporten lå på eksisterer ikke lenger. «Page could not be found», heter det bare der:

Les også Bent Martini ferdig i Hurtigruten

På Hurtigrutens hjemmesider er deres pressemelding om granskningsrapporten lett å finne. Men også i pressemeldingen er lenken til rapporten borte.

Tidligere het det i pressemeldingen «LES MER: Hele rapporten er tilgjengelig her». Det gjør det ikke lenger.

Granskningsrapporten er dermed ikke tilgjengelig for allmennheten lenger. Kun Hurtigrutens tolkning av rapporten, gjennom deres egen pressemelding, ligger nå ute.

Faksimile av forsiden av granskningsrapporten. Vis mer

Les rapporten her

Aftenposten/E24 lastet imidlertid ned rapporten da den ble offentliggjort 17. september. Og for de av våre lesere som ønsker å lese den, så ligger den nå tilgjengelig her:

Aftenposten/E24 sendte Hurtigruten en e-post tirsdag kl. 14.55. Der spurte vi om hvorfor granskningsrapporten ikke lenger er tilgjengelig via Hurtigrutens nettsider.

Samtidig gjentok vi et spørsmål vi har stilt Hurtigruten helt siden 17. september: Hva kostet granskingsrapporten?

Tirsdag ettermiddag lovet Hurtigrutens pressevakt å undersøke saken. Et døgn senere har Aftenposten/E24 imidlertid ennå ikke fått noe svar.

Her kan du lese mer om Hurtigruten Rederier Pressekonferanse