Sandnes-pionér videre i europeisk hydrogensatsing

I en børsmelding fredag kunngjorde Sandes-bedriften Horisont Energi at deres Project Barents Blue-prosjekt er blitt valgt ut av Enova til EU-matching.

Administrerende direktør Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen leder pionersatsingen. Vis mer byoutline Fredrik Refvem

Jonas Vikingstad (Stavanger Aftenblad)

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Sandnes-bedriften er nå ett steg nærmere å være Norges kandidat i et større europeisk hydrogenprosjekt. Administrerende direktør mener at deres satsing er i en helt egen klasse.

– Vi er definitivt pionerer på dette området. Vi er en av de første i verden til å gjøre dette og det første i Europa til å satse på dette, sier administrerende direktør Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen.

– Setter oss på kartet internasjonalt

Project Barents Blue er et storskala hydrogenprosjekt. Bedriften jobber med å etablere en fabrikk i Finnmark.

– Dette er en stor mulighet for oss. Dette er et prosjekt som produserer hydrogen i en verdensskala og det første av sitt slag i Europa, så dette plasserer oss i en helt unik posisjon i europeisk sammenheng. Vi vil derfor kunne være til inspirasjon for andre aktører som ønsker å satse som vi har gjort. Dette setter oss på kartet internasjonalt, slår Eidesen fast.

Horisont Energi er valgt ut som en av fem kandidater av Enova som skal vurderes i en matching-prosess med lignende prosjekter i EU-satsingen IPCEI. Om Horisont Energi-prosjektet skulle bli valgt ut vil det gi store fordeler og for alvor utnytte kapasiteten til en slik satsing, ifølge Eidesen.

– For oss betyr dette at veldig mange nye dører åpnes. Vi får koblet oss på andre hydrogenaktører i Europa og en større verdikjede. Dette vil også gi oss tilgang på nye markeder og nye samarbeider.

Eidesen sier at prosjektet produserer over 1 million tonn blått ammoniakk i året, som tilsvarer over 200 000 tonn blått hydrogen. Den konverterer altså hydrogen til ammoniakk som er en hydrogenbærer som igjen kan omdannes til hydrogen.

Nullutslippsanlegg

– Blått ammoniakk er en effektiv måte å transportere og oppbevare hydrogen på. Blå ammoniakk er ammoniakk som produseres uten CO₂ utslipp, forteller han.

Den prosjekterte ammoniakkfabrikken skal være et nullutslippsanlegg som skal ta inn gass fra Barentsregionen og som omdanner den til karbonfritt ammoniakk. Dette vil også ta hånd om CO₂- utslippene som kommer som følge av produksjonen.

– Vi har de beste hodene, og bruker de beste leverandørene. Så selv om vi er først ut, har vi lagt ned mye arbeid i etableringsfasen av prosjektet.

IPCEI står for Important Projects of Common European Interest og jobber med å fremme investering i Europa og innovative prosjekter på hydrogenteknologi. Norge har sluttet seg til og det er Enova som har ansvar for å utvelge norske prosjekter.

Publisert: Publisert: 20. mars 2021 11:18