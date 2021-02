Petter Stordalens forsikringsjeger om kostnadsfri epidemi-klausul: – Vi var heldige

Da Nordic Choice-hotellene skulle innhente tilbud om nye forsikringer, hadde Gjensidige innvendinger mot epidemi-klausulen. Det hadde ikke Codan, mener Nordic Choice.

STRIDENS KJERNE: Norefjell Ski & Spa, hvor Nordic Choice står for driften, er saksøker i rettssaken. Hotellet var fullbooket for den kommende sesongen, men måtte stenge ned i mars 2020 som følge av regjeringens restriksjoner. Vis mer byoutline Halvard Alvik / NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Det fortalte Frank-Roe Vasseng, som har vært innleid som insurance risk manager for Strawberry, i retten onsdag.

Han var første vitne ut på rettssakens tredje dag, som i stor grad handlet om detaljene i forsikringsavtalen mellom Nordic Choice og Codan, samt Norefjell Ski og Spas inntekter i 2020.

Vasseng var mannen som i 2017 arbeidet med å innhente tilbud fra forsikringsselskapene da Nordic Choice-hotellene skulle ha ny fellesforsikring.

Han var også mannen bak klausulen i den nye avtalen som omhandlet epidemisk utbrudd, og forklarte at bakgrunnen for klausulen blant annet var to tilfeller av smittsom hjernehinnebetennelse ved BI for noen år siden.

Tilfellene førte til at BI avlyste et opphold på Vestlia Resort på Geilo den gangen. Hendelsen ledet Vasseng til å se nødvendigheten av en forsikring mot epidemiske utbrudd ved hotellene til hans oppdragsgiver.

Dermed ble en slik utvidelse tatt inn i forsikringen Nordic Choice hadde med Zurich Insurance på den tiden.

Les også Nordic Choice tar forsikringsselskap til retten

Erfaring med hjernehinnebetennelse

Og da Vasseng i 2017 skulle sondere markedet for å innhente tilbud til nye avtaler, var denne klausulen også noe han hadde formulert i oppdraget, imidlertid som «epidemisk driftstap». Til slutt lød den slik:

«Tapte inntekter som følge av at en eller flere personer ikke kan benytte hotellet grunnet epidemisk utbrudd.»

Vasseng forklarte i retten onsdag at Gjensidige, som var ett av selskapene i finalen om anbudet, ikke uten videre aksepterte utvidelsen.

– Gjensidige kunne ikke stå inne for teksten om epidemisk tap og ønsket dialog nærmere om det. Det tok de opp i møte og fastholdt i en e-post i juni 2017. Og da Codan ikke hadde forbehold, og premienivået var omtrent likt og vilkårene for øvrig var ganske like, så valgte jeg å gå videre med Codan, forklarte Vasseng.

Men forsikringssummen for denne tilleggsdekningen er oppad begrenset til 3 millioner kroner, og kostet heller ikke noe ekstra for Nordic Choice. Rettens administrator Kim Heger ønsket å få vite hvorfor summen ikke var langt høyere.

– Hvorfor er beløpet begrenset til 3 millioner, spurte Heger.

– Vi hadde først én million kroner, og det er en litt atypisk dekning. Det er den berømte røde streken som gjelder, og jeg prøver å tøye grensen så langt som jeg tror forsikringsgiver kan akseptere, og jeg tenkte at 3 millioner var noe midt i mellom. Og det aksepterte Codan. Vi var heldige, sa Vasseng om hvorfor avtalen ikke både kostet mer og ga en høyere utbetaling.

Les også Strawberry-direktør om forsikringsstriden: – Avtalen er klar

Codan: Måtte gått til morselskap for å få aksept

På den andre siden av denne forhandlingen satt Kjetil Berntsen for Codan, som også vitnet i retten onsdag. Berntsen mener på sin side at det aldri var aktuelt at klausulen handlet om pandemier som for eksempel covid-19.

– I løpet av mine 25 år i forsikringsbransjen har jeg aldri blitt forespurt eller hørt om at det er tegnet pandemiforsikring i Norge. Det var ikke tema, sa han.

– Hva hadde du gjort hvis du oppfattet en slik forespørsel, spurte advokat Jørgen Svartebekk, som representerer Codan i retten.

– Det er ingen selskaper i Norge som har en reassuranse eller dekning for å tegne pandemiforsikring. Ved en sånn forespørsel måtte vi gått enten til vår eier i Danmark eller morselskapet i London for å få aksept for å tegne det. Vi måtte gått ut i reassuransemarkedet, som er et eget marked for denne type ting, sa Berntsen.

Les også Krangler om pandemiforsikring: Codan mener prisen ville vært 50 ganger høyere

Tenkte på bakterier

Han forklarte at også Codan hadde innvendinger til Nordic Choices første formulering om «epidemisk driftstap».

– Vi var enige om at teksten ikke var brukbar, den ga ikke mening. Det er jeg som da skriver utkastet til tekst (...), og har i bakhodet det jeg har hatt hele tiden: Altså hendelser som kan inntreffe på typ hotellkjøkken eller dusjanlegg, som vi har erfaring med.

– Prinsippet er at det er en hendelse som skal skje på hotellet. Den største risikoen som vi klarte å identifisere i så måte var dette med bakterier og virus og mikroorganismer som kommer inn i et hotellkjøkken og slår ut gjester med omgangssyke. Tilsvarende legionella og den type ting i dusjanlegg. Det var hendelser på et enkelt hotell. Vi har ikke priset denne utvidelsen i det hele tatt, vi anser den som svært begrenset i forhold til worst case, som er en storbrann på et hotell, sa Berntsen.

Rettssaken fortsetter med advokatenes sluttprosedyrer torsdag og fredag.