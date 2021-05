Wizz Air-sjefen fordømmer lekkasjer i lekket brev

Wizz Air har vært i hardt vær etter at innholdet i interne møter har blitt lekket til pressen. «Dette skal aldri bli tolerert under noen omstendigheter», skriver administrerende direktør til ansatte.

MER ENN EN SVIKT:

I et internt brev datert 3. mai skriver József Váradi, administrerende direktør, om oppsigelsene fra i fjor vår.

Coronapandemien tvang det ungarske flyselskapet til å kutte 19 prosent av arbeidsstyrken, omtrent 1000 ansatte, ifølge Wizz Air-sjefen. Váradi er tydelig på at det var rett avgjørelse:

– Hvor smertefullt det enn var, var det korrekt. Ett år senere flyr vi fremdeles kun 20–25 prosent av det vi gjorde i 2019, skriver han.

Fjorårets oppsigelser har nylig fått mye medieomtale som følge av et lekket lydopptak. I det som skal ha vært et møte med en rekke basekapteiner, ble de instruert til å starte med å si opp piloter med «overdrevet» sykefravær og som ofte sier nei til å jobbe på fridager. Fellesbetegnelsen som ble brukt var «råtne epler».

József Váradi vedgår i det interne brevet at det ble gjort feil i forbindelse med oppsigelsene.

– Vi skulle vært mer avmålt og transparente. Og linjeledelsen sviktet i kommunikasjonsprosessen, skriver han.

Et direkte angrep mot selskapet

Det er gjort betydelige endringer i Wizz Airs ledelse i kjølvannet av lekkasjen, blant annet har et tyvetalls basekapteiner blitt nedgradert til ordinær pilotstilling. Utskiftningene har ifølge Váradi vært et resultat av «kultursvikten» som viste seg i fjor.

Samtidig som Wizz Air-sjefen vedgår feil, retter han skarp skyts mot dem som sørget for at dette ble en nyhetssak. Mens det som kom frem i opptaket omtales som en svikt, beskriver József Váradi etterspillet som «mer enn en svikt».

– At enkeltpersoner bestemte seg for å ta opptak av interne møter og bruke disse i et forsøk på utpressing overfor selskapets ledelse, og til slutt å lekke det til utenforstående, er mer enn en svikt. Det er en bevisst og ulovlig handling mot selskapet og dets 4.200 ansatte.

Administrerende direktør József Váradi i Wizz Air.

– Dette skal aldri bli tolerert under noen omstendigheter. Dette er et direkte angrep mot selskapet som vi alle har jobbet så hardt for å bygge, skriver Wizz Air-sjefen.

Han fortsetter med å mane ansatte til å ta til motmæle.

– Vi kan ikke være en stum majoritet når vi er under angrep. Vennligst, stå opp (oversatt fra engelsk «Please, do step up», journ. anm.).

E24 har spurt Wizz Air hva Váradi mener med «stå opp».

Kommunikasjonssjef Andras Rado påpeker sammenhengen det er skrevet i.

– Váradi sa ikke bare «stå opp», men «stå opp for å fremme og forsvare vår kultur og våre verdier». Wizz Air har en sterk intern teamkultur. Disse verdiene og denne kulturen var det som førte til at vi kjapt engasjerte en uavhengig part for å granske hendelsen.

Ber om tillit

Etter at det lekkede opptaket ble kjent, uttalte Pilotforbundets leder Oddbjørn Holsether til E24 at tilliten mellom Wizz Air og deres piloter nå var brutt ned, og at å bygge den opp igjen vil ta tid.

Også József Váradi er klar på at selskapet har en jobb å gjøre der. Tillit må gjenopprettes i alle nivåer, skriver han i brevet til de ansatte.

Pilotforbundets leder Oddbjørn Holsether.

Váradi starter selv med å betrygge Wizz Air-ansatte om at jobbene deres ikke er i fare, til tross for at selskapet den siste tiden har fløyet betydelig mindre enn det de er bemannet for.

– Jeg er bestemt på å fortsette slik. Jeg anerkjenner ofrene dere kontinuerlig har påtatt dere og verdsetter det enormt. Jeg trenger å få tilliten tilbake! Jeg trenger at flertallet snakker for verdiene og prinsippene våre, skriver den ungarske toppsjefen.

Holsether i Pilotforbundet har sett det aktuelle brevet. Han sier han er usikker på hva Váradi prøver å si.

– Det som ble lekket beskrives som uheldig, men det kan virke som at de mener det først og fremst var uheldig at det kom frem mer enn at de endrer kultur.

Han påpeker at det ikke er gjort noen endringer i etterkant i form av at oppsigelser er blitt reversert.

– Det Váradi har gjort er å nedgradere en rekke administrativt ansatte som nå kun flyr, men det betyr ikke at feilen er rettet opp av den grunn. Skal du bygge opp igjen tillit i et pilotkorps holder det ikke bare å fjerne de som har gjort feil, sier Holsether.

– Det virker som at fryktledelse stadig er Váradis oppskrift.

Hemmelige opptak, bedrageri og lekkasjer

Kommunikasjonsavdelingen i Wizz Air har fått forelagt uttalelsene fra Holsether, men selskapet ønsker ikke å kommentere dem. E24 har også stilt en rekke spørsmål om innholdet i brevet.

Om hvordan ledelsen skal ha blitt forsøkt utpresset.

Om Váradi ser på selve lekkasjen som en større synd enn det som ble sagt i det aktuelle møtet.

Og om det ikke var positivt å få identifisert det som selskapet har omtalt som brudd med Wizz Airs kultur for åpen og ærlig kommunikasjon.

I en e-post skriver kommunikasjonssjef Andras Rado at Wizz Air er fullt bestemt på å støtte deres ansatte og å fortsette med å skape nye muligheter, også i disse vanskelige tidene.

– I vårt positive miljø, hvor problemer diskuteres åpent og ærlig, er hemmelige opptak, bedrageri og uønskede lekkasjer til tredjeparter det eksakt motsatte. Brudd på konfidensialitet bidrar kun til å undergrave tillit, skriver han.

– Wizz Air er en stor familie hvor alle skal slutte seg til de samme verdiene. Vi er trygg på at dette vil gi selskapet suksess og det er dette som gjør Wizz Air en til vinner i flybransjen.