Flere konkurser i mars enn på 16 måneder

Ikke siden november 2020 har flere bedrifter gått dukken på én måned. Fraværet av corona-støtteordninger er årsaken, mener analytiker.

Flere bygg- og anleggsbedrifter går konkurs enn på lenge.

NTB

I første kvartal var konkursøkningen på 8 prosent sammenlignet med i fjor. I mars gikk 294 bedrifter konkurs, noe som er det meste siden november 2020.

Antall konkurser under pandemien har imidlertid vært rekordlavt.

– Nå som støtteordningene ikke lenger eksisterer, er det naturlig at det får konsekvenser for både enkelte virksomheter og bransjer, sier analytiker Julie Berg i Experian i en pressemelding.

Særlig har de siste månedene vært spikeren i kista for mange bygg- og anleggsbedrifter. Under pandemien har mange brukt penger på egen bolig, men de ekstraordinært gode tidene for denne bransjen ser ut til å ende.

– Nå som pandemien tilsynelatende er over og prisene på byggevarer er høyere enn noen gang, i kombinasjon med generelt usikre tider, så er det naturlig at folk er litt mer forsiktige med pengene sine, sier Berg.

Geografisk er konkursoppgangen størst i Nordland, Troms og Finnmark.

I tillegg til flere konkurser, har antall nyetableringer gått ned med 24 prosent i første kvartal.