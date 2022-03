Tier, Bolt og Voi vant sparkesykkelanbud i Oslo

De tre aktørene gikk seirende ut av kampen om utleie av elsparkesykler i hovedstaden.

El-sparkesykler fra Tier, Voi og Bolt utenfor Oslo S i 2020.

Bymiljøetaten bekrefter at Tier, Bolt og Voi vant elsparkesykkel-anbudet i Oslo kommune.

Totalt 14 søkte på anbudet, deriblant den norske aktøren Ryde.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saken.

– Vi er takknemlige for tilliten fra kommunen. Vi har lovet mye til de norske byene, og ser frem til å levere på våre løfter. Gjennom lokale samarbeid, utvikling av parkeringsløsninger og innføring av vår helt nye elsparkesykkelmodell skal vi bidra til å gjøre Oslo til en trygg og tilgjengelig by enten du ferdes på hjul eller til fots, sier nordensjef i Voi, Christina Moe Gjerde i en uttalelse.

Totalt 8.000 sykler

Oslo kommune foreslo i november tre utleiere av elsparkesykler. Den fra før gjeldende forskriften har tillatt alle kvalifiserte aktører til å leie ut elsparkesykler i hovedstaden. Denne forskriften skal gjelde til og med 31. mars.

Oslo kommune gir tillatelse til utleie av totalt 8.000 elektriske sparkesykler, og dette antallet er fordelt likt mellom de tre aktørene.

Voi får ha 2.667 «små elektriske kjøretøy» tilgjengelig for utleie.

Vinnerne

Bymiljøetaten har vurdert de ulike søkerne etter tre kriterier: fremkommelige offentlige rom, trygge offentlige rom og klima- og miljøvennlig drift.

I etatens evalueringsrapport heter det at Voi samlet sett «best oppfyller» kravene som er satt for å få tillatelse. Vois løsninger for å sikre fremkommelighet og parkeringsløsninger trekkes spesielt frem.

Nest best søknad hadde Tier, som ifølge rapporten er best på miljøvennlig drift.

Bolts parkeringsrutiner trekkes frem som gode, mens selskapet er ikke så gode på miljøvennlig drift.

Norsk konkurrent nådde ikke opp

Den norske konkurrenten Ryde har levert søknad som «ivaretar hensynet til fremkommelige offentlige rom på en tilfredsstillende måte». Det som trekker ned er at Ryde ikke har identifisert egne parkeringssoner eller parkeringsplasser.

De har imidlertid ikke dokumentert samarbeid med kommuner eller andre aktører for å finne gode parkeringsløsninger.

«Søknaden vurderes derfor som noe dårligere enn de beste med hensyn til ivaretagelse av formålet om fremkommelige offentlige rom», heter det i rapporten.